Déjà très bas, le prix des voitures électriques ont fortement chuté en Chine au cours de l’année 2024. Et cela en raison notamment de la baisse des coûts de production. Mais pas sûr cependant que nous puissions en profiter en France, voici pourquoi.

Crédit : BYD

Les voitures électriques ont tendance à devenir de moins en moins chères au fil des années. Une très bonne nouvelle, qui rend cette motorisation plus propre également plus abordable. Hormis pour quelques exceptions, notamment du côté des constructeurs premium. Cependant, pour de nombreux automobilistes, les tarifs restent encore trop salés pour le moment.

Une baisse à venir ?

Cela est toutefois en train de changer, et cela en partie grâce à l’arrivée massive de constructeurs chinois en France, ce qui ne plaît d’ailleurs pas du tout à l’Union Européenne. A tel point que celle-ci a pris la décision de mettre en place des droits de douane plus élevés. Le but ? Les empêcher de vendre leurs autos à des tarifs trop bas, ce qui constitue pour Bruxelles de la concurrence déloyale. Mais les marques de l’Empire du Milieu continuent pourtant à tirer les prix vers le bas.

Et cela s’est particulièrement vu en 2024, du moins d’après les chiffres de l’Association chinoise des voitures particulières. Citée par le site spécialisé ItHome, cette dernière estime que le prix moyen des véhicules à énergie nouvelle (NEV), englobant les voitures électriques et hybrides rechargeables, a chuté en 2024 de 18 000 yuans en moyenne (environ 2 355 euros).

Crédit : Xpeng

De quoi faire baisser le prix moyen de 9,2 % en moyenne sur les 227 modèles ayant vu leur prix baisser. En parallèle, les véhicules thermiques ont connu une chute un peu moins impressionnante, de 13 000 yuans (environ 1 700 euros), soit 6,8 %. Quelle est la raison de la forte dégringolade des prix pour les voitures électriques ? Et bien celle-ci s’explique notamment par une réduction des coûts de production. Et notamment du prix des batteries, qui devrait chuter grâce à une meilleure collaboration entre les fabricants.

Outre la baisse du cours du lithium, les équipementiers ont en effet aussi un rôle à jouer. Ces derniers ont collaboré de manière plus étroite, partageant leur savoir-faire et leurs process de production. Ce qui permet de réduire les coûts de recherche & développement. Et cela se répercute sur le prix final payé par les clients. Un cercle vertueux en somme, qui contribue à rendre les voitures électriques chinoises encore plus abordables. De quoi permettre aux constructeurs de se développer plus rapidement.

Pas pour chez nous…

Forcément, on se demande quand cela va finir par nous profiter aussi. Et bien malheureusement, cela ne devrait pas être pour tout de suite. Certes, les voitures électriques chinoises vendues en Chine sont nettement moins chères. Mais en Europe et en France, elles se heurtent à de nombreux obstacles qui compliqueront cette chute des prix. D’abord, les droits de douane, qui peuvent atteindre jusqu’à 45,3 % selon les constructeurs. Et cela en plus des 10 % déjà appliqués avant la mise en place de cette taxe punitive par Bruxelles.

Il faut également prendre en compte la fiscalité locale de chaque pays, comme la TVA en France. Ce qui a également un impact sur le prix final payé par les automobilistes. De plus, les marques chinoises qui produisent leurs autos en Europe sont encore rares. Elles doivent donc débourser des sommes colossales pour la logistique, afin d’envoyer leurs véhicules sur le Vieux Continent. Et là encore, elles ne vont pas nous en faire cadeau. Enfin, le fait que ces marques soient encore jeunes chez nous joue aussi un rôle.

Crédit : Nio

Elles doivent construire leur réseau de zéro, et cela coûte de l’argent. Elles ne peuvent donc pas se permettre de tirer trop les prix vers le bas, car elles doivent rentabiliser leurs investissements. Déjà en Chine, les bénéfices de l’industrie automobile ont baissé en 2024, de l’ordre de 8 % par rapport à 2023. Autant dire que pour le moment, nous ne devrions pas profiter de la baisse de prix annoncée dans l’Empire du Milieu. Mais cela pourrait finir par arriver, sauf si l’Europe met encore de nouveaux bâtons dans les roues des constructeurs chinois.