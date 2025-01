Les marques chinoises de voitures électriques reçoivent deux alliés inattendus dans leur guerre contre l’Europe

Tesla et BMW ont décidé d’attaquer la Commission Européenne en justice afin de protester contre la hausse des droits de douane sur leurs voitures électriques produites en Chine. Une décision qui suit celle prise par BYD, Geely et le groupe SAIC.

Même si leurs débuts en Europe sont timides, les voitures électriques produites en Chine sont, à n’en point douter, une menace aux yeux de Bruxelles. De ce fait, cette dernière a pris plusieurs mesures pour freiner ce qu’elle qualifie d’invasion.

Une forte contestation

Parmi elles, l’instauration de droits de douane plus élevés sur les autos électriques fabriquées dans l’Empire du Milieu. Actée fin 2024, cette décision vise à taper les constructeurs directement au portefeuille, avec une taxe qui peut atteindre 35,3 %, en plus de 10 % déjà en vigueur depuis plusieurs années. Et forcément, cela a du mal à passer auprès des marques concernées, contraintes de revoir leurs prix à la hausse, à l’image de Nio, ou de réduire leurs marges.

Et cela risque de se répercuter sur les résultats, ce qui devrait leur créer un important préjudice. Les constructeurs ont donc décidé de ne pas se laisser faire. Tesla a ainsi décidé de porter plainte contre la Commission Européenne, afin de protester contre cette mesure. Et ce même si la firme d’Elon Musk a écopé de la taxe la plus basse, notamment car elle produit tout de même certains modèles en Europe, tels que la Model Y.

En effet, le taux appliqué à la marque américaine est de 7,8 % seulement sur ses autos produites en Chine comme la Model 3. Cette dernière a donc porté plainte auprès du Tribunal de l’Union Européenne, comme le confirme un document visible sur le site de la cour de justice européenne. Mais pour le moment, aucune information supplémentaire n’a été dévoilée. Comme le rappelle l’agence britannique Reuters, ce type de procédure dure en moyenne 18 mois, sans compter les éventuels appels de la décision.

Une chose est sûre, Tesla n’est pas seul dans ce combat. En fait, la firme qui vient de lever le voile sur sa Model Y restylée rejoint une flopée d’autres constructeurs. Parmi eux, BMW, qui produit certaines de ses voitures électriques en Chine (notamment ses Mini Cooper et Mini Aceman), et qui écope de 20,7 % de surtaxe supplémentaire sur ces modèles.

Les constructeurs chinois aussi

Désormais, le groupe BMW veut faire annuler purement et simplement ces droits de douane, qui ne « ne renforcent pas la compétitivité des fabricants européens. Au contraire, ils nuisent au modèle économique des entreprises actives à l’échelle mondiale, limitent l’approvisionnement en voitures électriques pour les clients européens et peuvent même ralentir la décarbonation du secteur des transports ». Relayé par Auto Infos, le constructeur estime qu’il est « important d’éviter un conflit commercial qui ne ferait finalement que des perdants ».

D’autant plus que d’autres marques sont également en pleine procédure judiciaire face à la Commission Européenne. Et pas seulement des Européennes ou des Américaines, puisque plusieurs entreprises chinoises ont aussi décidé de porter plainte. Parmi elles, citons notamment le groupe Geely et SAIC, qui possède notamment MG, de même que BYD, en passe de dépasser Tesla sur la voiture électrique. Le but ? Faire annuler les taxes punitives, mises en place par Bruxelles qui accuse les marques chinoises de concurrence déloyale.

BYD Atto 2 // Source : BYD

Ce n’est pas tout, car la Chine elle-même avait déjà déposé une plainte auprès de l’Organisation mondiale du commerce en novembre 2024. Pékin s’était exprimé quelques mois plus tôt à ce sujet, dénonçant une mesure contraire aux règles du commerce international. En parallèle, le gouvernement avait demandé à tous ses constructeurs nationaux de stopper leurs investissements sur le Vieux Continent. Et ce alors que MG et BYD veulent accroitre leur présence chez nous, notamment avec des usines d’assemblage de voitures électriques.