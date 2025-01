Model Y (2025) : Tesla a écouté ses clients, la fin des compromis ?

6 ans après l’originale, la Tesla Model Y se réinvente, pour le meilleur… et pour le meilleur. Suite à l’annonce de l’arrivée du SUV électrique restylé en France, force est de constater que la marque d’Elon Musk a réussi à faire mieux dans tous les domaines, tout en corrigeant certains défauts de l’ancienne version. Enfin, c’est sans parler de l’addition qui, pour le moment, reste salée.

Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

Personne ne peut nier l’impact de la Tesla Model Y dans le monde de la mobilité électrique. Annoncée en 2019, et initialement vue uniquement comme une Model 3 avec de l’embonpoint, elle a réussi un pari fou lancé par le PDG de la marque : devenir la voiture la plus vendue au monde. Depuis, elle a été produite à plus de 3 500 000 exemplaires sur trois continents, dans les Gigafactories de Berlin, Shanghai, et maintenant Austin.

C’était en 2023 où le SUV électrique de la firme d’Elon Musk a battu tous les records. Que ce soit en France, en Europe ou ailleurs, la Model Y est très rapidement devenu un incontournable des voitures branchées. Cependant, tout cela n’empêchait pas la Model Y d’avoir des défauts.

Qu’ils soient esthétiques, ergonomiques ou encore liés au confort à bord, chacun avait des reproches à faire à celle qui était la moins chère des Tesla du catalogue en 2024. Avec l’annonce de la Tesla Model Y restylée, désormais disponible en France, est-ce la fin des compromis ? Tesla a-t-il réussi à offrir une voiture non seulement au rapport qualité prix excellent, mais aussi à laquelle on ne peut plus reprocher grand-chose ? Voyons cela ensemble.

Une Model Y restylée qui arrive en mars 2025

C’est désormais officiel, et comme l’annonce le configurateur en ligne de Tesla, les premières livraisons de Model Y restylées auront lieu au mois de mars, même en France. Nous pouvons nous imaginer que ce sera dans les tout derniers jours de mars, histoire de clôturer le trimestre de la meilleure de manières. Revenons donc dans un premier temps sur ce qui change avec cette Model Y restylée.

Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

Tesla annonce clairement la couleur : la nouvelle Model Y veut être la référence du marché en 2025. Pour ce faire, elle a été repensée pour maximiser le confort, l’efficience, la connectivité et la sécurité, nous indique la marque dans son communiqué.

Extérieur et aérodynamisme

Comme nous l’avons découvert sur les premières photos issues de la sortie du Model Y restylé en Asie-Pacifique, la nouvelle signature lumineuse est sans doute le premier signe distinctif, avec des inspirations clairement prises du côté du Cybertruck, et du désormais connu Cybercab.

Sous ce bandeau lumineux s’affiche un nouveau pare-chocs avant, encore plus épuré, qui donne un look plus agressif au Model Y. Si les côtés semblent quasiment inchangés, on ne peut pas dire la même chose de l’arrière. Une barre lumineuse révolutionnaire est apparue au niveau du hayon, et Tesla précise qu’il s’agit d’une première mondiale sur une voiture de série. C’est en réalité un système d’éclairage indirect à réflexion externe, projetant la lumière des feux arrière sur une applique. Et la barre d’éclairage de 1,60 mètre est un feu transversal, donnant ce look désormais atypique.

Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

Dans un souci d’aérodynamisme, l’arrière de la nouvelle Model Y a été entièrement redessiné. Hayon, diffuseur et pare-chocs ont eu droit à un coup de crayon permettant une meilleure efficience globale. Tesla se permet de rappeler que la Model Y était déjà le SUV le plus efficient, mais avec cette mise à jour, elle réaffirme sa domination du segment.

Enfin, et cela fait du bien de le voir écrit noir sur blanc, la nouvelle caméra frontale, sous le pare-chocs avant, et bel et bien de la partie. Elle dispose d’un lavage automatique et d’un chauffage intégré, pour éviter la buée, le givre et les saletés. Compte tenu de la visibilité parfois difficile lors des manœuvres à basse vitesse, c’est un ajout dont on ne peut que se réjouir.

Un intérieur amélioré

Lorsque l’on parcourt le nouveau configurateur en ligne, nous remarquons que Tesla met l’accent sur le confort et le silence à bord. Et pour cause, c’était l’une des priorités du nouveau Model Y. Matériaux haut de gamme et durables sont au programme, et l’éclairage ambiant personnalisable que nous connaissions depuis l’automne 2023 sur la Model 3 fait son arrivée.

Tesla ne se cache pas d’avoir voulu améliorer l’intérieur pour le consommateur, en utilisant des matériaux de meilleur qualité que ceux utilisés précédemment, pour mettre l’accent sur confort et sur la qualité perçue.

Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

Le silence à bord est de mise, grâce notamment à de nouveaux matériaux insonorisants, mais également du verre acoustique sur chaque surface vitrée. Le constructeur américain annonce 22 % de réduction au niveau des bruits de la route et 20 % de réduction de bruits d’impacts et de vent. En outre, le nouveau verre utilisé permet de réfléchir 26 % d’énergie solaire supplémentaire, ce qui se traduit par une consommation inférieure au niveau de la climatisation pour garder un habitacle à température agréable.

Les sièges avant ont été redessinés et sont désormais ventilés, ce qui constitue une belle amélioration lorsque la température monte en été. Les sièges des passagers arrière sont, eux aussi, retravaillés, avec un ajout qui ravira les propriétaires qui rabattent fréquemment la banquette arrière : elle se relève désormais automatiquement. Si ce n’est pas indispensable, force est de constater que Tesla a bien eu en tête le côté pratique : une fois que l’on a vidé le coffre, on peut relever les sièges en appuyant sur un bouton.

Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

Les passagers arrière, à l’image de la Model 3, pourront utiliser un écran de 8 pouces pour contrôler la climatisation et les médias, ou encore les jeux disponibles dans Tesla Arcade. Enfin, le système audio a été retravaillé pour plus d’immersion, et Tesla a développé en interne un matériau textile acoustiquement transparent, rendant les haut-parleurs invisibles, rien que ça.

Une Model Y restylée qui corrige presque tous les défauts de l’ancienne

Qu’on se le dise, la fiche descriptive de la Model Y en version 2025 montre que Tesla souhaite bien améliorer son best-seller, histoire d’enfoncer encore un peu plus son hégémonie sur le segment. Si les choix en termes de design extérieur sont soumis à l’appréciation de chacun, une chose est sûre : avec l’aérodynamisme et l’efficience en tête, nous ne pouvons que saluer ce que Tesla est parvenu à réaliser.

D’ailleurs, la marque affirme que la consommation aux 100 km est de 15,3 kWh pour la Model Y Launch Series Grande Autonomie Transmission Intégrale, alors qu’elle était de 16,9 kWh/100 km pour l’ancien modèle. C’est une amélioration de l’ordre de 10 %, ce qui est loin d’être négligeable.

Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

L’autonomie WLTP est d’ailleurs en hausse, avec 568 kilomètres annoncés (533 km avec les jantes de 20″ pour l’ancienne version), alors que la batterie n’a pas changé selon les informations dont nous disposons au moment de rédiger ces lignes.

Nous pourrions alors presque considérer cette nouvelle Model Y comme le SUV électrique sans compromis, si deux points ne venaient pas noircir le tableau. Le premier est pour le moment moins important que le second, puisqu’il s’agit de la puissance de charge. En effet, si nous remontons un peu le temps, en 2019 Tesla livrait des Tesla Model 3 en France qui pouvaient charger à une puissance maximale de 250 kW, assurant peu ou prou de passer de 10 à 80 % de batterie en une petite demi-heure. La Tesla Model Y qui est arrivée en 2021 proposait les mêmes prestations.

Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

Quatre ans plus tard et une nouvelle génération de Model Y arrive, mais il n’y a pas l’once d’une amélioration à signaler au niveau de la charge rapide. La puissance maximale est toujours de 250 kW, et puisque la batterie n’a pas changé, les performances de recharge ne seront pas améliorées. Bien qu’il n’ait jamais été question dans les rumeurs qui entouraient la sortie de cette nouvelle Model Y d’architecture 800 volts, force est d’admettre que cela aurait permis d’atteindre des puissances de recharge bien plus élevées, et ainsi réduire les temps de pause en grands trajets.

Le second point noir est quant à lui plus embêtant, au moins au lancement, puisqu’il s’agit du tarif. Avec un prix de 60 990 euros au lancement, la Model Y Launch Series Grande Autonomie Transmission Intégrale est chère, très chère. Pour rappel, jusqu’à présent, la plus onéreuse des Model Y était disponible pour 53 990 euros, et offrait des performances encore plus impressionnantes (3,7 secondes pour le 0 à 100 km/h, et une vitesse maximale de 250 km/h, contre 4,3 secondes et 201 km/h).

Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

L’avenir nous dira comment Tesla compte compléter sa gamme de nouvelle Model Y pour tirer les prix vers le bas, mais pour le moment, le ticket d’entrée reste très cher. Est-ce le prix d’un SUV électrique sans compromis, qui permet de faire voyager toute une famille confortablement, simplement et en profitant d’une intégration parfaite d’un réseau de recharge ? Au début de l’année 2025, cela semble être le cas.