30 % des clients Tesla pourraient dire adieu à la marque à cause d’Elon Musk

Le mariage entre technologie et politique fait rarement bon ménage. Tesla l’apprend à ses dépens, alors que les positions politiques de son charismatique patron pourraient faire fuir jusqu’à 30 % de sa clientèle.

L’analyse de Jürgen Pieper, vétéran de l’industrie automobile avec 24 ans d’expérience à la Bankhaus Metzler, est sans appel : l’engagement politique croissant d’Elon Musk pourrait coûter très cher à Tesla.

La fin d’une ère dorée pour Tesla

10 à 30 % de clients en moins

Entre 10 et 30 % des clients actuels pourraient tourner le dos à la marque, un chiffre particulièrement important quand on connaît le profil type des acheteurs Tesla : « progressistes et férus de technologie« , selon les mots de l’analyste.

Les acheteurs de voitures électriques sont majoritairement progressistes et écolos – tout l’inverse du positionnement actuel d’Elon Musk. On voit des clients jurer qu’ils n’achèteront plus jamais de Tesla, uniquement à cause des frasques de leur CEO.

Cette situation est particulièrement critique dans les bastions traditionnels de Tesla, notamment la Californie et New York, des États historiquement démocrates où la marque réalisait jusqu’ici ses meilleures performances. Un phénomène de rejet qui se manifeste déjà concrètement, avec l’apparition d’autocollants anti-Musk sur certaines Tesla, y compris en Europe.

Des investisseurs moins préoccupés par la politique

Paradoxalement, les investisseurs semblent moins préoccupés par tout, ça, en tout cas pour le moment. Ils adoptent une approche plus pragmatique, voire opportuniste. Certains voient même dans le virage politique de Elon Musk un possible alignement avec des tendances plus conservatrices en matière de transition énergétique.

Une des situations les plus étranges dans cette affaire reste le soutien quasi systématique d’Elon Musk à des partis et groupes politiques ouvertement opposés aux véhicules électriques.

En Europe notamment, son rapprochement avec l’AfD en Allemagne, connue pour son scepticisme envers la transition énergétique, ou encore ses positions alignées avec d’autres mouvements conservateurs européens, créent une dissonance flagrante avec son rôle de pionnier de la voiture électrique.