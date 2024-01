C’est officiel : la Tesla Model Y bat tous les records et fait mieux que toutes les voitures thermiques

D'après les chiffres révélés par Tesla et Jato, le Model Y serait non pas seulement le véhicule électrique le plus vendu dans le monde en 2023, mais aussi la voiture la plus vendue l'année dernière, toutes motorisations confondues. Un record historique.

Chaque début d’année dans l’univers de l’automobile, il est l’heure de faire le bilan de l’année écoulée avec la publication des résultats et des chiffres de vente. L’adage « les hommes mentent, pas les chiffres », peut aussi s’appliquer chez les constructeurs, puisque c’est aussi le moment de voir qui a performé.

Et du côté de chez Tesla, comme depuis quelques années maintenant, ça a plutôt bien fonctionné, même si le constructeur s’est fait rattraper par BYD dans le secteur de la voiture électrique au quatrième trimestre 2023.

Tesla a explosé tous ses records en 2023

Pourtant, ça n’a pas empêché Tesla d’être le premier constructeur mondial de voiture électrique en 2023, avec une augmentation est encore de 38 % entre 2022 et 2023. Ce qui donne donc un total des livraisons de 1 808 581 véhicules et 1 845 985 modèles produits.

Avec 1 739 707 unités le duo Model 3 / Model Y représente la quasi-totalité des immatriculations, et le SUV a vu ses ventes s’envoler en 2023, grâce sa version de base Propulsion et bien sûr une baisse des prix opérée dès le début de l’année.

96,16 % de la production de Tesla était une Model 3 ou une Model Y en 2023 et 96,19 % des livraisons de Tesla étaient une Model 3 ou une Model Y en 2023. L’ensemble de toutes les Model S, Model X et Cybertruck produits ou livrés en 2023 ne représentent que 3,8 % du total des véhicules de la marque.

Le Model Y sur le toit du monde ?

Mieux encore, selon les premières données révélées par Tesla dans son bilan annuel et corroborées par les données de Jato, le Tesla Model Y serait également le véhicule le plus vendu dans le monde toute catégorie confondue, avec 1,2 million d’unités écoulées. 1,23 million plus précisément si l’on prend en compte les données du cabinet externe.

En face, on aurait la Toyota RAV4 (thermique) à 1,07 million suivi de la Royota Corolla à 1,01 million d’exemplaires vendus sur la même période. Les données ne sont pas encore finalisées puisqu’il manque quelques marchés. Nous recevrons les données consolidées au cours du deuxième trimestre 2024.

En attendant les chiffres officiels d’autres marchés, Tesla pense que son Model Y aurait devancé le podium habituel composé essentiellement de voitures japonaises, avec les Toyota Corolla et autres Honda CR-V. Tesla aurait donc quasiment doublé en un an son nombre de Model Y vendu puisque, rappelons-le, il s’était écoulé 747 500 Model Y en 2022.

En France, sans surprise, le Model Y a bien fonctionné aussi, avec 34 081 immatriculations l’année dernière, en faisant la voiture électrique la plus vendue, loin devant la Dacia Spring (27 204 immatriculations) et la Peugeot e-208 (21 705 ventes).