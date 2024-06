La réaction de la Chine ne s’est pas fait attendre, quelques jours après que l’Europe a acté une hausse des droits de douane sur les voitures électriques. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le gouvernement est vivement opposé aux méthodes de Bruxelles et le fait savoir.

La guerre économique entre la Chine et l’Europe est loin d’être terminée. À vrai dire, tout porte à croire qu’elle ne fait en réalité que commencer. Et pour cause, Pékin et Bruxelles sont particulièrement opposés sur un point : les voitures électriques.

Une réaction très négative

En effet, la Commission européenne est très défavorable à l’arrivée massive des voitures électriques chinoises sur son territoire. Et surtout, elle accuse le pays de concurrence déloyale, puisqu’elle soupçonne le gouvernement d’attribuer des subventions à ses constructeurs nationaux, afin de leur permettre d’afficher des prix très bas. De quoi casser le marché européen, puisque les marques de chez nous ne sont pas en capacité de rivaliser. C’est ainsi que l’Europe a décidé de mettre en place une mesure particulièrement punitive.

À partir du 4 juillet prochain, toutes les voitures électriques venues de l’Empire du Milieu seront soumises à des droits de douane plus élevés, allant jusqu’à 38 %. Un taux qui est spécifique à chaque constructeur, en fonction de ceux qui ont suffisamment collaboré ou non dans le cadre de l’enquête ouverte par Bruxelles. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette mesure ne plaît pas, mais alors pas du tout au gouvernement chinois. Ce dernier vient justement de s’exprimer à ce sujet.

Relayé par le site spécialisé ItHome, le porte-parole du ministère du Commerce chinois, He Yadong, n’a pas mâché ses mots. Celui-ci explique que l’Union européenne a demandé une très grande quantité d’informations aux différents constructeurs concernés par cette enquête. Parmi elles, tous les plans de développement, les composants des batteries ou encore les méthodes de tarification ainsi que des informations sur les achats et les ventes de pièces, entre autres. Des demandes « qui vont bien au-delà de ce qui est normalement nécessaire », estime l’intéressé.

Le porte-parole rappelle également que Bruxelles n’a cessé de répéter que les marques qui ne collaboreraient pas suffisamment seraient sanctionnées par des droits de douane plus élevés. Or, au vu de la quantité d’informations demandées, il était facile pour l’UE d’accuser ces dernières de ne pas faire ce qu’il fallait. Selon le ministère du Commerce, les actions de la Commission « manquent de fondement factuel » et surtout, elles « ignorent les règles de l’OMC, portent atteinte à une concurrence loyale et compromettent la transformation verte mondiale et la coopération ouverte ».

L’Empire du Milieu contre-attaque

Le gouvernement chinois indique sa ferme opposition à cette augmentation des taxes décrétée par l’Union européenne, et rappelle qu’elle prendra « toutes les mesures nécessaires pour défendre fermement les droits légitimes des entreprises chinoises ». Autant dire que l’Empire du Milieu est bien décidé à ne pas se laisser faire. D’autant plus que la hausse des droits de douane est particulièrement importante. Par exemple, les voitures de BYD seront désormais taxées à 17,4 %, tandis que celles de Geely le seront à 20 %. Sans parler de SAIC Motor, qui possède notamment MG.

L’entreprise doit faire face à des taxes atteignant les 38,1 %, ce qui risque d’avoir un impact considérable sur le prix très abordable de la MG4. Pour mémoire, la compacte est actuellement affichée à moins de 30 000 euros, mais cela risque de bientôt changer. D’autant plus qu’elle n’est plus éligible non plus au bonus écologique en France. Cependant, le constructeur envisage une production en Europe, ce qui pourrait changer la donne au cours des prochaines années.

De leur côté, les constructeurs européens sont également fermement opposés à cette mesure décrétée par l’Union européenne. Ces derniers sont en effet très inquiets de cette décision, qui risque d’avoir un impact particulièrement négatif sur les ventes de voitures électriques, alors que ces dernières sont déjà en légère baisse.