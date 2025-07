Le nouvel Onvo L90 électrique de Nio se dévoile désormais vec des images inédites de son habitacle. La voiture électrique qui se « recharge » en seulement trois minutes sera lancée dans quelques jours en Chine. Avant une arrivée en Europe plus tard.

Crédit : Onvo

Si de plus en plus de marques chinoises font le chemin jusqu’en Europe, une grande majorité d’entre elles restent encore totalement inconnues dans nos contrées. Et pour cause, on en compte actuellement plus de 150, dont seulement deux gagnent réellement de l’argent. Par exemple, avez-vous déjà entendu parler d’Onvo ? Si la réponse est non, c’est tout à fait normal.

Un intérieur spacieux et techno

En fait, le constructeur a été fondé en 2024 seulement, et surtout, il n’est présent qu’en Chine pour le moment. Mais il ne sort pas de nulle part pour autant, bien au contraire. Car il a en fait été créé par Nio (qui commercialise ses voitures en Europe), qui possède de nombreuses marques, dont Firefly qui va arriver en Europe. Onvo propose déjà un modèle, le L60, qui a malheureusement connu un véritable échec. Mais cela ne semble pas dissuader le constructeur, qui est bien décidé à étoffer sa gamme.

Crédit : Onvo

80 €* offerts ​+ un compte, une carte, une assurance moyen de paiement gratuits Visa Origin, Visa Classic ou Visa Premier avec assurance et assistance complètes pour vous et votre famille : choisissez la carte qui s’adapte à vos besoins, gratuitement pendant 1 an avec l’offre Esprit Libre* pour toute 1ère ouverture de compte en ligne.

C’est ainsi qu’il avait levé le voile au mois d’avril 2025 sur sa seconde voiture électrique. Celle-ci prend la forme d’un grand SUV, cette fois-ci baptisé L90. Si l’on connaît déjà son style depuis plusieurs mois, son poste de conduite n’avait jusqu’à présent pas encore été montré. C’est désormais chose faite. Le constructeur vient en effet de publier une série de photos sur son compte Weibo officiel. L’occasion de voir à quoi ressemble l’intérieur de ce nouvel arrivant.

Crédit : Onvo Crédit : Onvo Crédit : Onvo

Le grand SUV affiche un empattement généreux de 3,11 mètres, alors qu’il mesure au total 5,15 mètres de long pour 2 mètres de large et 1,77 mètre de haut. Un grand gabarit pour celui qui chasse sur les terres du Tesla Model X, entre autres. A son bord, le SUV s’offre un grand écran tactile, dont on sait peu de choses pour le moment. Pas un mot sur la diagonale, ni sur les fonctionnalités qu’il propose. Aura t-il notamment le droit à Apple CarPlay et Android Auto ? Le mystère reste entier.

Crédit : Onvo

A première vue, il ne semble pas être associé à un combiné d’instrumentation. Ce qui rappelle notamment ce que propose Tesla. Mais on ne sait pas encore si l’Onvo L90 a le droit à un affichage tête-haute, car les photos ne le montrent pas. Il faudra donc sans doute attendre de le voir en vrai pour en avoir le coeur net. Le site spécialisé CNEVPost précise que le véhicule embarque en revanche un écran intégré dans le plafond, pour les passagers à l’arrière.

Un lancement imminent

La voiture électrique peut accueillir jusqu’à six personnes à son bord, et elle se dote de sièges anti-gravité, qui peuvent s’allonger quasiment à l’horizontale. Le conducteur profite d’un chargeur pour smartphone à induction, dont la puissance n’a pas été confirmée par la marque. Pas un mot non plus sur le volume de coffre, mais on sait déjà que le nouvel Onvo L90 est doté d’un frunk à l’avant de 240 litres. Ce qui est tout simplement énorme et qui fait partie des meilleurs du marché.

Crédit : Onvo

Sous son capot, le SUV électrique sera livré avec une batterie de 85 kWh, offrant une autonomie comprise entre 570 et 605 kilomètres pour la version quatre roues motrices et propulsion. A noter que ces chiffres s’expriment selon le cycle chinois CLTC, donnant respectivement 485 et 515 kilomètres WLTP. Le Model X fait mieux avec un maximum de 625 kilomètres en une seule charge. Mais c’est justement sur ce point que le SUV chinois est impressionnant. Fort d’une architecture 900 volts, il se recharge très vite.

Crédit : Onvo

Et surtout, il est compatible avec l’échange de batterie, qui permet une charge en moins de trois minutes. Deux versions sont proposées, à deux ou quatre roues motrices, avec une puissance maximale de 598 chevaux. Plus tard, une autre variante avec une plus petite batterie sera aussi intégrée à la gamme. Le nouvel Onvo L90 sera officiellement lancé en Chine dès le 10 juillet prochain. Son prix n’a pas encore été annoncé, mais il sera plus élevé que les 24 520 euros demandés pour le L60.