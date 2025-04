Cette voiture électrique chinoise se « recharge » en 3 minutes et vise l’Europe : Volkswagen et Renault doivent-ils s’inquiéter ?

Onvo, une marque appartenant à Nio, vient de présenter des photos officielles de sa nouvelle voiture électrique. Baptisé L90, ce SUV chinois XXL pourrait arriver en Europe avec une particularité : son échange de batterie en 3 minutes.

Onvo L90 // Source : Onvo

Le constructeur chinois Nio est en pleine stratégie d’expansion, avec en ligne de mire : l’Europe. Une partie de cette stratégie consiste à commercialiser une citadine électrique sous le blason de sa nouvelle marque Firefly.

À l’inverse, la marque Onvo propose déjà dans sa gamme le L60, un SUV concurrent du Tesla Model Y. Mais Onvo va désormais plus loin en présentant sur Weibo son L90, un SUV électrique dépassant les 5 mètres et compatible avec l’échange de batterie.

Un SUV électrique XXL

Nio et Onvo adoptent une nouvelle technique de communication. En Chine, il est souvent possible d’obtenir des informations sur les futurs modèles lors de la publication du rapport du MIIT, le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information. En effet, ce rapport, nécessaire à l’homologation des véhicules en Chine, divulgue des informations importantes, ainsi que des photos des véhicules, qui ne sont pas toujours les plus flatteuses.

Dans le cadre de cette nouvelle approche de communication, Onvo a publié des photos et des informations sur le L90 en même temps que le MIIT, laissant penser que tout est parfaitement maîtrisé.

Onvo L90 // Source : Onvo

On apprend ainsi, grâce à Onvo mais aussi grâce au MIIT, que ce Onvo L90 mesure 5,14 m de long, 2 m de large et 1,77 m de haut. L’empattement atteint 3,11 m et le poids est mesuré à 2 250 kg ou 2 385 kg selon les versions.

Cet empattement très long montre qu’il s’agit d’une voiture avant tout pensée pour le marché chinois. Même si Onvo a l’ambition de venir en Europe, les clients chinois apprécient les véhicules offrant beaucoup d’espace à bord, ce qui impose des empattements généreux.

Le design de ce SUV Onvo L90 est assez monolithique. Le bouclier avant est peu ajouré, on remarque l’absence de calandre, les projecteurs sont à double étage et deux capteurs prennent place sur le pavillon, au-dessus du pare-brise. De profil, on observe des poignées de portes affleurantes, ainsi que des jantes allant de 20 à 21 pouces (trois dessins semblent être proposés).

Jantes Onvo L90 // Source : MIIT

À l’arrière, le style reste très épuré. Tout est peint dans le même ton que la carrosserie, le logo Onvo est positionné entre deux feux fins à LED, et l’on remarque, grâce aux photos du MIIT, que trois niveaux de finition seront proposés.

Puissant et compatible avec l’échange de batterie

Parmi les informations à notre disposition, le Onvo L90 sera doté d’une motorisation à transmission intégrale, utilisant deux machines électriques : l’une sur le train avant, l’autre à l’arrière. Elles développent respectivement 100 kW et 340 kW, pour une puissance cumulée de 440 kW, soit 590 chevaux.

Deux types de batteries devraient être proposés, utilisant une chimie NMC ou LFP. Si la capacité précise, ainsi que les puissances et temps de charge, ne sont pas encore annoncés, on sait néanmoins que le modèle sera compatible avec la solution d’échange de batterie que Nio met en avant.

Onvo L90 // Source : Onvo

On apprend par CnEVPost que le nouveau président d’Onvo, Shen Fei, a déclaré sur Weibo — l’équivalent de X en Chine — que le modèle serait équipé de série d’une batterie de 85 kWh, capacité proposée en option sur l’Onvo L60. Cependant, les deux poids homologués laissent penser qu’une seconde batterie, plus ou moins imposante, sera proposée dans la gamme, ce qui expliquerait la différence de 135 kg entre les deux mesures.

Le Onvo L90 sera présenté au salon de Shanghai le 23 avril prochain. Son lancement en Chine est prévu pour le troisième trimestre de cette année. La marque fait partie intégrante de la stratégie de Nio, qui ambitionne de vendre 440 000 véhicules en 2025, dont 220 000 pour Onvo à elle seule. Cependant, en mars dernier, Onvo n’a pas atteint son objectif mensuel fixé à 20 000 unités : seulement 4 049 exemplaires ont trouvé preneur.