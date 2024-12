Le plus grand concurrent chinois du Tesla Model Y et ses 850 km d’autonomie arrivera en Europe l’an prochain

Le constructeur chinois Nio va lancer l’année prochaine une nouvelle marque en Europe dont le vaisseau-amiral sera un SUV concurrent du Tesla Model Y. Son nom ? L’Onvo L60, et il pourrait même s’attaquer aux Peugeot e-3008 et autres Renault Scénic E-Tech en France.

Onvo L60 // Source : Onvo

Vous avez peut-être déjà entendu parler de la marque chinoise Nio, un constructeur de voiture électrique plutôt haut de gamme, qui est disponible uniquement sur certains marchés plutôt matures en matière de voiture électrique en Europe, comme c’est le cas en Norvège par exemple.

Nio est aussi connu pour son système d’échange de batterie, permettant de remplacer sa batterie vide en moins de 3 minutes en la remplaçant par une pleine.

Nio change sa stratégie pour l’Europe

Le problème de Nio, c’est que ses produits sont difficilement accessibles et les prix sont quasiment les mêmes que chez Audi, BMW et Mercedes. Pour la plupart des clients européens, le fait de mettre le même prix qu’un modèle premium dans une marque chinoise inconnue, aussi bien le produit soit-il, est inenvisageable.

Nio l’a bien compris et va lancer en 2025 en Europe la marque Onvo qui proposera des produits moins chers, mais avec des technologies directement issues de chez Nio.

Onvo L60 // Source : Onvo

Le premier modèle qui sera lancé sera l’Onvo L60, un SUV concurrent direct du Tesla Model Y avec des dimensions similaires : une longueur de 4,82 mètres pour 1,93 mètre de large et 1,62 mètre de haut. Et les premiers chiffres annoncés lors de sa présentation laisse présager de sacrées prestations.

Trois tailles de batteries sont ainsi proposées :

Standard Range : 60 kWh, 555 km CLTC (environ 490 km WLTP) ;

Long Range : 90 kWh, 730 km CLTC (environ 640 km WLTP) ;

Extra Long Range : 150 kWh, 1000+ km CLTC (minimum 850 km WLTP).

À voir si ces chiffres seront confirmés par l’homologation WLTP quand il arrivera en Europe, mais si c’est le cas, la version à grosse batterie fera mieux que le Tesla Model Y Grande Autonomie et ses 600 km WLTP, mieux encore que le Peugeot e-3008 Long Range et ses 700 km, et même encore mieux que la nouvelle DS N°8 annoncée à 750 km d’autonomie.

Toutefois, la batterie du L60 en version Extra Long Range est 33 % plus grosse que les deux modèles français pré-cités, ce qui ne serait pas un exploit non plus.

Onvo L60 // Source : Onvo

Pour cette dernière version, il s’agit des caractéristiques du pack de batterie semi-solides de Nio, qui permet d’effectivement dépasser les 1000 km d’autonomie en conditions réelles, mais toujours selon le cycle CLTC.

Bonne nouvelle, d’après Onvo, bien que plus accessibles que les Nio, les voitures auront accès aux stations d’échange de batterie.

Initialement annoncé fin 2024, les premiers véhicules d’Onvo arriveront en Europe en 2025 comme le révèle Auto News. Les ventes démarreront d’abord en Grande-Bretagne, pour éviter la surtaxe européenne dans un premier temps.

Leur arrivée en France n’est pas encore officiellement prévue, mais elle pourrait se faire également dans le courant de l’année. Il faudra compter aux alentours des 50 000 euros, avant d’être rejointe en 2025 par une autre voiture électrique, annoncée sous les 30 000 euros.