On en sait plus sur le Leapmotor B10, le concurrent chinois du Renault Scénic qui arrivera en Europe grâce à Peugeot et Fiat

Dévoilé lors du dernier Mondial de l’auto de Paris, le nouveau Leapmotor B10 nous donne de ses nouvelles. Cette voiture électrique, rivale des Peugeot E-3008 ou Renault Scénic E-Tech, arrivera dans quelques mois en Europe dans le réseau Stellantis, et nous en dit désormais un peu plus sur sa fiche technique.

Crédit : Leapmotor

Cela fait quelque temps déjà que l’on entend parler de Leapmotor, puisque la firme était déjà présente chez nous avec sa citadine T03, que nous avions pu essayer. Mais il s’agissait encore d’une petite marque chinoise assez peu connue dans nos contrées, avant que Stellantis ne s’y intéresse.

Un nouveau SUV sur le marché

Aujourd’hui, le groupe franco-italien, qui vient de perdre son patron Carlos Tavares suite à sa démission, possède une forte participation, de l’ordre de 21,3 %, en échange de pouvoir assembler et commercialiser les Leapmotor hors de Chine.

La petite T03 est donc assemblée dans une usine Stellantis en Pologne, de quoi s’affranchir des droits de douane et espérer pouvoir profiter du bonus écologique en France. Ce n’est pas tout, car Leapmotor continue de lever le voile sur de nouveaux modèles.

Crédit : Leapmotor

Parmi eux, le B10, que nous avions pu découvrir lors du dernier Mondial de l’auto de Paris, au mois d’octobre. Mais à cette époque, le constructeur s’était montré assez peu loquace au sujet de son SUV, qui vise notamment le Skoda Elroq, mais également le BYD Atto 3 ou encore le Renault Scénic E-Tech. Et voilà que le site spécialisé Car News China nous donne de nouvelles informations sur ce nouvel arrivant, qui sera lancé en Europe à la fin de l’année prochaine.

Celui-ci affiche une longueur de 4,52 mètres pour 1,89 mètre de large et 1,66 mètre de haut, tandis que son empattement mesure 2,74 mètres. De quoi accueillir jusqu’à cinq personnes à son bord, même si pour l’heure, son poste de conduite n’a pas été montré. Le design extérieur de la voiture est quant à lui déjà bien connu, et nous retrouvons une signature lumineuse très moderne, qui prend la forme d’un bandeau traversant toute la face avant. En dessous, nous retrouvons un bouclier ouvert assez imposant.

Crédit : Leapmotor

Le Leapmotor B10 se chausse de jantes de 18 pouces et il s’offre des poignées affleurantes, afin d’optimiser le Cx (coefficient de traînée). Celui-ci n’a malheureusement pas encore été confirmé par le constructeur pour le moment. De profil, le SUV électrique affiche une silhouette assez massive et n’opte pas pour une carrosserie de style coupé. La partie arrière est quant à elle très droite, traversée par un large bandeau lumineux. Juste en dessous, le nom de la marque est inscrit en toutes lettres.

Deux alternatives électriques

Lors de sa révélation, Leapmotor n’avait pas donné beaucoup de détails au sujet de la fiche technique de son nouveau SUV. Un impair désormais corrigé, puisque l’on apprend que le B10 se décline en deux versions, toutes 100 % électriques. La première embarque un moteur synchrone à aimants permanents fourni par Zhuzhou CRRC Times Electric. Il délivre alors une puissance de 177 chevaux, qui permet à la voiture d’atteindre une vitesse maximale de 160 km/h.

Crédit : Leapmotor

L’autre version a le droit à la même mécanique, mais cette fois-ci fournie par Jinghua Lingsheng Power. Celle-ci produit aussi les moteurs des Leapmotor C10 et C16, et celui qui équipe le B10 revendique une puissance de 214 chevaux. La vitesse de pointe est alors augmentée pour passer à 170 km/h. En revanche, on ne connaît pas le 0 à 100 km/h, et surtout, pas un mot n’a été dit sur la batterie. Le SUV pourrait avoir le droit à la technologie cell-to-chassis, comme le C10 décrit dans le communiqué de la marque.

Crédit : Leapmotor

Cette dernière intègre les cellules de la voiture directement sur le châssis, ce qui permet de gagner de la place et réduire le prix. Mais cela peut poser problème en cas d’accident, rendant la batterie irréparable. Il faudra également attendre avant de connaître l’autonomie et le temps de charge.

Le nouveau Leapmotor B10 devrait démarrer sous la barre des 30 000 euros, ce qui le rendrait particulièrement compétitif. S’il est produit en Europe, il pourrait même prétendre au bonus écologique en France.