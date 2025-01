La voiture électrique chinoise qui se recharge en 10 minutes veut ringardiser les SUV avec cette nouvelle version

Le constructeur chinois Zeekr vient de présenter les premières esquisses de sa 007 GT. Cette voiture électrique, qui prend la forme d’un break façon shooting brake, va permettre à la marque d’encore étendre sa gamme.

Il y a quelques mois, nous avons pu découvrir de plus près une redoutable concurrente de la Tesla Model 3 en Chine, la Zeekr 007, une berline 100 % électrique qui nous a fait forte impression.

Et bonne nouvelle, cette fameuse 007 revient sur le devant de la scène avec une inédite version Shooting Brake à la silhouette particulièrement aiguisée. Les premières images de cette Zeekr 7GT (ou 007 GT, puisque les deux noms circulent au sein même des communications de la marque) ont été publiées sur le compte X de l’entreprise.

Des chiffres à faire pâlir la concurrence

Pour le moment, nous n’avons pas encore d’informations officielles concernant l’auto, mais sans surprise, elle devrait reprendre les mêmes caractéristiques que la berline, mais aussi les mêmes dimensions. Seul le volume du coffre devrait changer, passant d’une simple malle peu pratique à un grand hayon.

En Chine, la Zeekr 007 propose deux options de batteries : une batterie LFP de 75 kWh développée en interne (616 km d’autonomie CTLC), capable de se recharger en 10,5 minutes, et une batterie NMC de 100 kWh fournie par CATL (jusqu’à 870 km d’autonomie CTLC pour les versions à moteur unique). On parle du cycle chinois CLTC, c’est un peu moins en cycle WLTP évidemment.

Zeekr 007 // Source : Zeekr

Côté performances, toutes les versions sont équipées d’un moteur arrière de 421 ch pour 440 Nm de couple. Les versions à double moteur y ajoutent un moteur avant de 224 ch et 270 Nm, pour une puissance totale de 646 ch et 710 Nm. De quoi rivaliser avec les meilleures sportives du marché !

Côté conduite autonome, la Zeekr 007 est bien équipée. Les versions standard disposent d’une puce Nvidia Orin-X et d’une batterie de caméras et de capteurs pour le régulateur de vitesse adaptatif et le changement de voie automatique sur autoroute.

Peu de chance de la voir arriver en France ?

Lancée en décembre 2023, la Zeekr 007 est une berline de luxe qui se positionne comme une rivale directe du Xiaomi SU7 et du Tesla Model 3. En Chine, cette berline se vend à environ 30 000 euros et cette version 7GT/007 GT ne devrait pas être beaucoup plus chère.

Pour le moment, nous ignorons si Zeekr posera ses roues en France. Il fut un temps où 2025 était envisagé comme mise sur orbite, mais à l’heure où nous écrivons ces lignes, rien ne semble prévu et nos sources proches des réseaux des concessions nous ont indiqué ne jamais avoir été sondés par Zeekr pour le moment…

Il faut dire que la récente hausse des droits de douane appliquée aux constructeurs chinois de voitures électriques qui ne produisent pas leurs autos en Europe a dû en refroidir plus d’un, dont Zeekr. La marque ne baisse pas pour autant les bras, avec notamment l’arrivée très récente du 7X, un grand SUV électrique, dans quelques pays européens.