Pourquoi le constructeur de la voiture électrique aux 1 000 km d’autonomie s’accroche autant au moteur essence

Les voitures électriques les plus impressionnantes du moment en termes d’autonomie (1 000 km) et de recharge rapide (10 minutes) proviennent en partie du groupe chinois Geely. Mais ce dernier vient de réaffirmer son engagement pour les moteurs essence. Pourquoi ?

Zeekr 007 GT

Geely, pionnier chinois de l’électrique et acteur majeur en Europe à travers des modèles comme la Smart #5 ou la Zeekr 001, a choisi de ne pas tourner le dos aux moteurs essence comme le relaye CarNewsChina.

Une annonce qui intrigue, et inquiète, tant elle semble aller à contre-courant du discours d’innovation et de responsabilité écologique. Alors que la technologie électrique est prête, pourquoi entretenir la confusion ?

Une déclaration à contretemps

Li Shufu, président de Geely, l’a déclaré sans détour : le groupe ne renonce pas aux moteurs thermiques. Le patron du géant chinois assume une stratégie duale : poursuivre les efforts dans l’électrique tout en maintenant une offre thermique et hybride. Sur le papier, cela peut sembler pragmatique. Dans les faits, c’est un signal brouillé.

Smart #5

Geely n’est pas un acteur lambda. C’est l’un des groupes les plus innovants du secteur. La Smart #5, qui se recharge de 10 à 80 % en 15 minutes (un record en France), ou encore la Zeekr 001 et ses 1000 km d’autonomie CLTC qui se recharge en 10 Minutes, prouvent que le savoir-faire est là. Mieux : ces modèles sont disponibles, produits en série, et à des prix de plus en plus compétitifs.

Alors pourquoi continuer à entretenir le moteur thermique ? Parce que « le marché n’est pas prêt » ? Il l’est — en grande partie. Ce sont surtout les constructeurs qui, en ne jouant pas collectif, peinent à rassurer le grand public.

Une mauvaise réponse aux bonnes questions

Oui, tout le monde n’a pas accès à un réseau de recharge rapide. Oui, l’autonomie théorique ne correspond pas toujours à la réalité. Mais est-ce une raison pour ralentir la transition ? L’électrique a évolué plus vite qu’on ne le dit. Il ne s’agit plus d’un pari technologique, mais d’un changement d’usage.

Zeekr 9X // Source : Zeekr

Et c’est là que Geely, par cette déclaration, commet une erreur stratégique : en réaffirmant son attachement au thermique, le groupe envoie le message que l’électrique ne suffit pas. Qu’il reste un plan B. Une technologie d’appoint. C’est exactement l’inverse qu’il faut faire.

Les réticences des consommateurs (autonomie, recharge et coût notamment) ne seront pas levées par des moteurs essence. Elles le seront par une communication transparente, des produits convaincants et une infrastructure renforcée. Des domaines dans lesquels Geely avait justement une carte à jouer.

Geely n’est pas seul, mais c’est bien là le problème

Le constructeur chinois n’est pas isolé. Renault a fait de même avec sa coentreprise thermique commune avec Geely. Et même Volvo, propriété du groupe, vante les mérites d’un SUV hybride rechargeable capable de 200 km en électrique. Ce n’est pas une régression. Mais c’est une façon d’étirer la transition, quitte à la diluer.

Le souci, c’est que cette stratégie embrouille le message. Les consommateurs qui hésitent déjà à passer à l’électrique y verront une raison de plus de repousser l’échéance. « Si même Geely n’y croit pas à 100 %…«

Et pourtant, tout montre que Geely y croit. Ses voitures électriques sont techniquement au niveau (voire au-dessus) de la concurrence. Ses plateformes sont prêtes, ses batteries performantes, son écosystème logiciel en nette progression. Ce groupe pourrait incarner l’électrique de demain.

Que le thermique reste temporairement nécessaire sur certains marchés, faute d’infrastructure ? D’accord. Que certains usages spécifiques (longues distances dans des zones mal couvertes) imposent des compromis ? Évidemment. Mais pourquoi ne pas dire, avec clarté, que l’avenir du groupe est électrique, et que tout est mis en œuvre pour le rendre désirable et accessible ?