Cette nouvelle hybride à l’autonomie XXL remet en cause l’avenir de l’électrique chez Volvo

Volvo ne croit plus au 100 % électrique. Du moins pas pour le moment. La preuve avec sa nouvelle voiture, le XC70, un SUV hybride rechargeable doté d’une batterie XXL. Le pire des deux mondes ?

Volvo XC70

Volvo revient avec une nouvelle voiture hybride rechargeable, le XC70, capable de parcourir jusqu’à 200 km sans essence comme on peut le découvrir dans un communiqué de presse. Une autonomie record chez Volvo. Mais selon nous, derrière cette promesse séduisante se cache une stratégie en décalage avec les enjeux actuels.

Volvo nous avait habitués à mieux. À mieux que ça. La marque suédoise, fer de lance de l’électrification au début des années 2020, fait aujourd’hui machine arrière en annonçant l’arrivée prochaine du XC70, un SUV hybride rechargeable qui affiche fièrement une autonomie électrique de 200 km sur le cycle CLTC. Une prouesse sur le papier, certes. Mais faut-il s’en réjouir ?

C’est quoi une hybride rechargeable « extended range »

Clarifions d’emblée : malgré l’utilisation du terme « extended range » dans la communication de Volvo, le XC70 n’est pas une voiture électrique à prolongateur d’autonomie (comme la BMW i3 REx ou la Mazda MX-30 R-EV). Il s’agit bien d’un PHEV, c’est-à-dire une voiture hybride rechargeable, avec un moteur thermique qui fait tourner les roues, couplé à un moteur électrique et une grosse batterie.

Volvo XC70

À la différence près que cette batterie serait ici nettement plus grande que les autres Volvo, permettant une autonomie exceptionnelle – théorique – de 200 km. Il est possible que l’autonomie cumulée (essence + électrique) dépasse les 1 000 km, comme sur de nombreuses voitures hybrides rechargeables chinoises.

Une autonomie électrique séduisante, mais une hypocrisie technique

L’idée de proposer une autonomie électrique suffisante pour couvrir les trajets du quotidien sans jamais faire appel au moteur thermique est louable. Mais elle se heurte à deux réalités. D’abord, celle du cycle d’homologation chinois CLTC, très favorable, qui fait systématiquement gonfler les chiffres d’autonomie par rapport au WLTP européen

Ensuite, celle de l’usage réel. Car toutes les études européennes le montrent : les conducteurs de PHEV ne rechargent pas systématiquement leur voiture, et roulent bien plus souvent en thermique qu’en électrique. Résultat : une consommation souvent bien plus élevée que ce qu’indiquent les fiches techniques.

Ainsi, les hybrides rechargeables consomment en moyenne deux à trois fois plus que les valeurs officielles. Pire encore : en usage professionnel (flottes), la batterie est souvent laissée vide, et le moteur essence tourne à plein régime, transformant le PHEV en un simple SUV essence… alourdi de 300 kg supplémentaires.

Un virage géographique, pas stratégique

La clé pour comprendre ce choix se trouve peut-être ailleurs. Le XC70 vise en priorité la Chine, où les PHEV restent populaires, notamment en dehors des grandes villes où les bornes de recharge se font plus rares que dans les villes.

Mais ce qui peut passer en Chine ne passera pas forcément en Europe. Car ici, l’hybride rechargeable est de plus en plus perçue comme un non-sens écologique. Le Parlement européen lui a déjà tourné le dos dans le cadre du règlement sur les émissions de CO₂ pour 2035.

Volvo XC70

Et même des pays historiquement favorables aux PHEV, comme l’Allemagne ou la France, ont réduit voire supprimé leurs aides à l’achat. Pourquoi ? Parce que cette technologie coûte cher, pollue plus que prévu, et repose sur une illusion : celle d’une électrification sans contrainte.

Pourtant, Volvo précise que le XC70 pourra être vendu en dehors de Chine plus tard. La commercialisation débutera en Chine d’ici la fin de l’année 2025. Plus d’informations sur la fiche technique et le design seront dévoilées dans les prochains mois.

Volvo, jusqu’ici, avait tenu une ligne relativement claire. La gamme Recharge était censée représenter une transition rapide vers le tout électrique. Le constructeur s’était même engagé à ne vendre que des voitures électriques d’ici 2030. Mais ce n’est désormais plus le cas, comme l’avait annoncé le patron de Volvo en septembre 2024.