Les mini PC deviennent de vrais concurrents aux PC gaming classiques

n PC gamer de 2,4 litres capable de faire tourner les derniers jeux AAA ? C’est la promesse du Peladn Y01, équipé du nouveau processeur AMD Ryzen AI Max+ 395.

Fini le temps où un PC gamer digne de ce nom nécessitait une tour imposante et une carte graphique dédiée de la taille d’une brique. Le Peladn Y01 bouleverse ces codes en intégrant dans un châssis de seulement 220 x 200 x 56 mm des performances comparables à celles d’une GeForce RTX 4070 pour portable.

Le Peladn Y01 est équipé du nouveau processeur AMD Ryzen AI Max+ 395, ce boîtier de 2,4 litres rivalise directement avec les tours classiques.

La fin du règne des tours encombrantes ?

Ces performances reposent sur l’APU (Accelerated Processing Unit) AMD Ryzen AI Max+ 395, une puce qui combine processeur et carte graphique sur un même composant. Avec ses 16 cœurs Zen 5 et 32 threads, ce processeur rivalise avec l’Intel i9-14900HX, habituellement réservé aux machines haut de gamme.

L’intégration de 128 Go de RAM LPDDR5X-8000 directement partagée entre le processeur et le GPU constitue un autre atout. Cette mémoire unifiée permet d’éviter les goulots d’étranglement traditionnels.

Des performances impressionnantes dans un mouchoir de poche

Le Y01 propose trois modes de fonctionnement selon les besoins : 55 W pour un usage silencieux, 85 W pour les tâches courantes, et 120 W pour libérer toute la puissance en jeu.

La connectique n’est pas en reste avec deux ports USB4, plusieurs ports USB-A, un HDMI 2.1 et un DisplayPort 1.4. De quoi brancher plusieurs écrans et périphériques sans compromis. Le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2 complètent cet arsenal technologique pour une connectivité moderne.

Pesant à peine 1,3 kg, ce mini PC se transporte aussi facilement qu’un laptop gaming, tout en offrant les avantages d’un PC fixe : pas d’écran intégré à protéger, meilleur refroidissement, et possibilité de choisir ses périphériques.

L’APU AMD, le cœur de cette transformation

Le succès de ces mini PC gaming repose sur les progrès des APU AMD. Ces processeurs intégrés rattrapent leur retard sur les cartes graphiques dédiées, ce qui rend possible ce qui semblait impensable il y a encore quelques années.

Le Ryzen AI Max+ 395 illustre parfaitement cette évolution. Ses 16 cœurs Zen 5 et son GPU Radeon 8060S intégré offrent des performances comparables à une RTX 4070 pour portable, le tout dans un seul composant. Cette intégration évite les goulots d’étranglement entre processeur et carte graphique.

Les 128 Go de RAM LPDDR5X-8000 partagée entre CPU et GPU constituent un autre avantage technique.

Les avantages

L’attrait principal de ces mini PC réside dans leur gain de place évident. Plus besoin de dédier un espace conséquent à sa tour gaming. Le Y01 se glisse discrètement sur un bureau, se transporte facilement, et s’intègre naturellement dans un salon près d’une console de jeux.

La consommation énergétique constitue un autre atout. Avec ses modes de fonctionnement adaptatifs, le mini PC consomme moins qu’une configuration classique.

L’aspect silencieux séduit également. Contrairement aux tours gaming souvent bruyantes, le refroidissement optimisé du Y01 permet en théorie de faire mieux de bruit.

Les inconvénients

Le prix constitue le premier frein. À 1 600 euros, le Y01 rivalise avec des configurations tour bien plus évolutives. Pour ce budget, un PC classique permet de choisir chaque composant et d’obtenir potentiellement de bien meilleures performances brutes.

L’évolutivité limitée représente le talon d’Achille de ces machines. Impossible de changer la carte graphique dans trois ans, d’ajouter facilement de la RAM, ou de remplacer le processeur. Quand les jeux deviendront plus exigeants, il faudra racheter l’ensemble de la configuration.

Le refroidissement pose également question. Concentrer autant de puissance dans un si petit volume génère inévitablement de la chaleur. Les performances annoncées seront-elles maintenues lors de sessions prolongées ? La durabilité des composants dans ces conditions reste à prouver. On obtient les mêmes problématiques que ceux des PC portables de gaming.

Une concurrence qui s’intensifie

Le Peladn Y01 n’est qu’un exemple parmi une offre qui se diversifie rapidement. GMKtec propose déjà son EVO-X2 à partir de 1 659 euros sur Amazon, tandis qu’Asus dévoilait au Computex de Taipei son impressionnant NUC 15 Performance.

Asus NUC 15 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Ce dernier pousse encore plus loin les limites du possible en intégrant une RTX 5070 laptop et un Intel Core Ultra 9 275HX dans seulement 3 litres. Asus cible toutefois plutôt les professionnels avec cette machine, le marché des mini PC se segmente selon les usages : gaming pour les uns, création de contenu et applications professionnelles pour les autres.