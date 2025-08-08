Un smartphone 5G avec écran 120 Hz en promo à seulement 135 €, c’est l’offre du jour à ne pas louper

256 Go, écran 120 Hz, 50 MP, 5G et un design qui ne se planque pas. Voilà ce que propose le Motoral G55 qui est actuellement en promotion sur Amazon : un prix de 135,80 au lieu de 249,99 euros lors de son lancement.

Motorola, c’est un peu le Velvet Underground du smartphone. Pionnier discret, mais influent, qui fait rarement la une, mais inspire encore la salle des machines. Motorola a sorti le premier mobile de l’histoire, posé les bases, puis s’est fait bousculer par les rockstars du tactile. Et depuis quelques années, la marque revient comme un refrain entêtant. Avec ce Moto G55 5G, la marque propose un modèle abordable avec de bonnes caractéristiques.

Les atouts de ce Motorola G55 5G

Un capteur principal 50 Mpx avec OIS pour des photos nettes

Une batterie 5000 mAh avec TurboPower 30 W

Un écran LCD de 6,5” en FHD+ à 120 Hz et du son Dolby Atmos

Au lieu de 249,99 euros lors de son lancement, le Motorola G55 5G est aujourd’hui disponible en promotion à 135,80 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Motorola G55 5G. Le tableau s’actualise automatiquement.

Motorola, l’outsider qui revient de loin

Motorola n’est pas qu’un revenant nostalgique. La marque a su jouer la carte de la résilience. Et avec le Moto G55 5G, elle signe un modèle qui vise juste, avec une fiche technique propre, un design qui a de l’allure, et surtout un prix qui ne file pas la migraine. Ce n’est pas un flagship, mais c’est peut-être ce qu’il vous faut.

La marque joue ici sur l’équilibre et propose une dalle Full HD+ de 6,5 pouces qui fait le taf, et ce petit twist entre cuir vegan et traitement Gorilla Glass qui donne une bonne sensation en main. Nul besoin d’un dressing de 15 coques pour le protéger, il tient le coup sans frimer.

La marque sort les muscles avec une compatibilité 5G, un processeur qui carbure, et une batterie de 5000 mAh qui encaisse vos scrolls nocturnes sans broncher. Coté son, deux haut-parleurs certifiés Dolby Atmos pour du son spatial.

Un appareil photo qui voit dans le noir

Le capteur principal de 50 MP avec stabilisation optique OIS ne révolutionne pas la photo mobile, mais il fait exactement ce qu’on attend de lui : des clichés nets, même quand la lumière se fait la malle. Avec la techno Quad Pixel, vos photos de nuit ressemblent à autre chose qu’un mauvais souvenir flou.

Ajoutez à ça un objectif ultra grand-angle pour les paysages et un mode macro qui va chercher les petits détails que personne ne regarde. Ça ne remplacera pas un reflex, mais pour les stories ou les scènes volées à la volée, ça passe crème. Et la caméra selfie de 16 MP, elle, fait ce qu’elle peut pour flatter vos traits sans trop mentir.

Ce qui bluffe surtout, c’est la constance, le Moto G55 5G n’essaie pas de tricher. Il ne promet pas la lune, mais délivre un appareil photo fiable et réactif. Et dans cette gamme de prix, c’est assez rare pour être souligné.

Afin de comparer le Motorola G55 5G avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones à moins de 200 euros du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.