Mafia : The Old Country, voici les dernières configurations PC avant sa sortie

Le nouveau titre de la célèbre série Mafia débarque sur nos consoles et PC le 8 août. Avant de pouvoir jouer du revolver, il faudra d’abord déterminer si votre ordinateur est capable de tenir la route.

La série Mafia a toujours exploré les arcanes du crime organisé, généralement aux États-Unis. The Old Country revient aux origines, en prenant place en Sicile au tout début du siècle dernier. On incarne Enzo Favara, un jeune homme ayant eu une enfance difficile, déterminé à se faire une place au sein de la famille criminelle Torrisi. On retrouvera les affrontements et fusillades (avec des armes à feu d’époque) qui ont fait la renommée de la franchise, en plus, bien entendu, d’une narration typique des films de gangsters.

Le titre sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series X|S (mais pas sur le Game Pass).

Quelles sont les configurations minimales et recommandées pour Mafia : The Old Country ?

Utilisant Unreal Engine 5, le jeu s’avère gourmand, tout particulièrement sur le volet CPU. Par ailleurs, avoir 32 Go de RAM n’est plus du luxe.

Il supporte les technologies d’upscaling devenues indispensables que sont le DLSS 4 et le FSR 4. Les moniteurs ultra wide sont pris en charge. Notez que l’installation sur un SSD est requis dans tous les cas.

Quels composants choisir pour jouer à Mafia : The Old Country sur votre PC gaming ?

La configuration abordable :

Total : 509 euros

La configuration recommandée :

Total : 941 euros

La configuration haut de gamme :

Total : 1583 euros

Si votre budget est vraiment extensif et que vous voulez le GPU le plus puissant du moment, optez pour la MSI NVIDIA GeForce RTX 5080 16G Ventus 3X OC à 1076 euros (son prix a bien baissé !).

Jetez aussi un œil sur le marché de l’occasion pour trouver des cartes graphiques des générations 40 et 30 à bon prix.

Si vous changez de génération de CPU, pensez à bien vérifier la compatibilité de votre carte mère.

Si vous avez besoin d’un SSD supplémentaire, nous vous conseillons le SSD Crucial P3 Plus SSD PCIe Gen4 NVMe M.2.

Quels accessoires PC acheter pour jouer à Mafia : The Old Country ?

Si vous avez envie d’un nouvel écran flambant neuf pour jouer, jetez un œil à notre sélection des meilleurs écrans PC gamer.

Vous pourrez jouer à la manette, ou bien avec le classique clavier et souris gamer. Par ailleurs, le titre est bien entendu toujours disponible sur certaines consoles de jeu dernière génération, si vous préférez ce type de plateforme au PC. Il est même possible de le faire tourner sur des consoles portables.

