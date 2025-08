Le top 3 des voitures électriques conseillées par Survoltés en août 2025

Sur le marché de la voiture électrique la concurrence se fait féroce tout au long de l’année, même l’été. Voici notre top 3 des meilleures voitures essayées et recommandées par Survoltés.

Les constructeurs automobiles rivalisent d’innovation et d’ingéniosité pour se surpasser les uns les autres. Dans notre top 3 du mois, nous retrouvons des véhicules qui ont une bonne place dans notre guide d’achat des meilleures voitures électriques du marché. Au programme de notre sélection, une Tesla, une Mercedes et une Audi. Toutes trois avec de grandes ambitions.

Mercedes-Benz CLA L’une des meilleures voitures électriques du marché

Pour sa troisième génération de la gamme CLA, Mercedes propose une gamme de berline électrique. La Mercedes CLA se présente comme un véhicule prestigieux avec un profil extérieur élancé et un habitacle au confort haut de gamme. L’infodivertissement est évolué notamment avec des fonctions IA en son sein. En conduite, le confort prime mais reste nerveuse avec un 0 à 100 km/h en 6,7 secondes. En autonomie théorique WLTP, la Mercedes CLA affiche une endurance de 792 km. Nous avons relevé une consommation de 14,2 kWh/100 km, grâce à une belle batterie de 85 kWh. La charge de 10 à 80 % se fait en 22 minutes. Si elle s’affiche à 52 900 euros, les options peuvent faire grimper très rapidement la facture finale. Il en résulte l’une des meilleures voitures électriques du marché.

Le tout nouveau restylage de la Model Y est issu d’un retravail sur le catalogue des voitures électriques Tesla. En l’occurence, la Tesla Model Y Performance version 2025, n’a quasiment aucune modification sur l’aspect extérieur. C’est à l’intérieur que tout change notamment avec des matériaux de qualité et un confort en hausse. L’espace à bord est aussi beaucoup plus intéressant pour les passagers. En termes technique, on peut regretter que la voiture stagne. L’Autopilot stagne tandis que la recharge n’évolue que très peu. Le 0 à 100 km est réalisé en 5,9 secondes. Nous avons relevé une consommation à 13,9 kWh / 100 km et de bonnes performances tout de même. En termes de prix, elle débute à 44 990 euros et monte avec quelques options.

Audi Q6 Sportback e-tron Le confort en maître-mot

Auparavant réservée aux berlines de la marque, l’appelation Sportback vient désormais s’apposer aux SUV électriques du constructeur allemand. L’Audi Q6 e-tron quattro se présente comme un SUV coupé aux lignes dynamiques. Au sein de l’habitacle, le confort est de mise avec un système d’infodivertissement premium. En conduite, la copie rendue est propre avec un bon confort mais côté dynamisme c’est un peu plus compliqué. Pour sa plus petite batterie, une autonomie WLTP 545 km est annoncée. Sur nos relevés, la consommation est 19,2 kWh/100 km. Le 10 à 80 % de charge se fait en 22 minutes.

