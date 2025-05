Le top 3 des meilleures voitures électriques testées en mai 2025

Notre équipe spécialisée Survoltés essaie plusieurs modèles de voitures électriques chaque mois. Sur le mois dernier, nous avons testé plusieurs modèles et voici quels sont ceux que nous recommandons.

Sur le mois d’avril, l’actualité autour de la voiture électrique a connu un premier coup de fouet avec le salon de Shanghaï. Notre équipe de journalistes a aussi pu réaliser plusieurs essais de modèles. Au programme, un constructeur historique, une nouvelle version de voiture que nous avons déjà testée et une marque chinoise qui ne fait que monter. Rien qui ne vient pourtant bousculer notre guide d’achat des meilleures voitures électriques du marché.

BYD Atto 2 La prétendante aux grandes ambitions

Ces derniers temps, vous avez dû entendre parler du constructeur chinois BYD. La marque fait son entrée sur le marché européen avec des véhicules attractifs comme l’Atto 2 que nous avons pu essayer. Ce SUV compact électrique offre beaucoup d’espace intérieur, aussi bien pour le conducteur que les passagers. Surtout, la conduite se fait confortable avec un moteur de 130 kW et un 0 à 100 km/h réalisé en 7,9 secondes. Les suspensions sont très souples afin de gommer les aspérités de la route et offrent une belle polyvalence. Dans l’ensemble, la voiture est pertinente pour différents profils. On regrette toutefois une autonomie WLTP affichée à 312 km, un peu juste. Le 10 à 80 % se fait en 37 minutes pour la recharge. En termes de prix, vous avez deux finitions : l’Active à 29 990 euros et la Boost à 31 990 euros.

BYD Atto 2 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Dacia Spring (2024) La voiture électrique la moins chère

La philosophie de Dacia est de mettre en avant une offre de voiture accessible. La Dacia Spring version 2024 avec son moteur 65 chevaux reste une proposition honnête destinée avant tout à un usage urbain. Dans la partie design, ce SUV urbain fait dans la simplicité avec à l’extérieur de la modernité et dans l’habitacle, de l’espace, malgré la généralisation du plastique dans le choix des matériaux. Dacia fait le strict minimum, notamment dans l’aspect technologique. Au niveau de la conduite, le moteur 65 chevaux est fort utile à bas régime. Le 0 à 100 km/h est fait en 13,7 secondes, mais ce n’est pas là où le Spring est attendu. Les suspensions, restent quant à elles assez sèches. La petite batterie de 26,8 kWh permet une autonomie de 225 km. Si la voiture débute à 16 900 euros, elle ne bénéficie pas du bonus écologique, ce qui pourrait poser un problème face à une concurrence de plus en plus féroce.

Dacia Spring 2024

Audi A6 Avant e-tron Audi à la relance

Longtemps à la traîne sur le marché de l’électrique, le constructeur Audi se relance avec ce break aux grandes ambitions. L’Audi A6 Avant e-tron se présente comme un véhicule qui se pare des atours de la marque, et reste fort agréable à regarder de l’extérieur. Dans l’habitacle, le choix des matériaux est primordial avec des éléments de qualité et de très (trop ?) grands écrans à l’intérieur. Pas de doute, on est bien dans une Audi. Celle-ci est disponible en quatre motorisations avec au pire des cas un 0 à 100 km/h réalisé en 6 secondes. La conduite est agréable avec aussi bien du dynamisme que du confort. Une recharge de 10 à 80 % est réalisable en 21 minutes avec une consommation théorique de 16,8 kWh/100 km en usage urbain. Enfin, le tarif d’accès est à 67 920 euros et peut grimper à 106 520 euros.

Audi A6 Avant e-tron // Source : Tibo pour Audi France

