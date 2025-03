Les 3 voitures électriques testées et recommandées par Survoltés en mars 2025

Chaque mois, l’équipe de Survoltés teste de nouvelles voitures électriques disponibles sur le marché français. Voici les 3 modèles que nous recommandons.

Le marché des voitures, a fortiori celui des électriques, ne connaît par réellement de pause. Notre équipe de journalistes de la team Survoltés s’efforce de tester le plus de modèles possible afin d’enrichir notre sélection des meilleures voitures électriques du marché.

Sur ce mois de février, la part belle est faite aux SUV électriques, pour tous les types de budgets : haut de gamme comme plus abordables. C’est parti !

Volvo EX90 Le SUV électrique de luxe

Sur le secteur, Volvo a déjà un savoir-faire bien avancé. La Volvo EX90 est dans la droite lignée des modèles thermique avec comme priorité la sécurité et le confort. À l’intérieur, l’habitabilité du véhicule laisse une grande place à l’espace et surtout au confort de chaque passager. Le système d’infodivertissement est complet avec une compatibilité Android Auto et Apple CarPlay. En conduite, cette voiture électrique familiale incite à la douceur et à la détente. La montée en vitesse se fait progressivement et le freinage régénératif sur plusieurs niveaux est au top. Une autonomie WLTP est annoncée à 616 km avec une consommation à 19 kWh/100 km. En termes de prix, la Volvo EX90 débute à partir de 89 500 euros, un sacré petit budget.

Hyundai Inster Un SUV abordable

Cette nouvelle Hyundai Inster se présente comme un SUV électrique, mais abordable. En termes de construction, malgré une taille réduite avec ses 3,82 m de long, la voiture laisse de l’espace pour chacun de ses passagers. Alors certes, l’intérieur est un poil daté, mais Hyundai compense par un équipement de série très complet. Peu importe la version choisie, cette voiture électrique à moins de 25 000 euros n’est pas un foudre de guerre : le 0 à 100 km/h s’effectue en plus de 10 secondes. L’autonomie WLTP est, au minimum, estimée à 327 kilomètres avec une consommation mesurée à 16 kWh/100 km. Pour un prix de départ à 25 000 euros tout rond, c’est un SUV plus qu’abordable.

Fiat Grande Panda La cousine de la Citroën ë-C3

La Fiat Grande Panda est au premier abord une cousine technique de la Citroën ë-C3. Le modèle arbore un style néo-rétro qui attire l’œil tandis que l’intérieur laisse beaucoup de confort. Une dotation d’équipement plutôt généreuse est en place, quelle que soit la version choisie. En termes de conduite, au contraire des deux autres modèles cités plus haut, la Grande Panda offre un peu plus de dynamisme sur la route. L’autonomie WLTP est avancée à 320 kilomètres WLTP grâce à une consommation de 18 kWh/100 km. Là aussi, la voiture débute à 24 900 euros avec la possibilité de profiter du bonus écologique.

