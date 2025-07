Citadins, grands rouleurs, voiture pour la famille… il en faut pour tout le monde ! Ça tombe bien : l’offre de voitures électriques n’a jamais été aussi étoffé. Nous vous guidons pour faire les bons choix, sans oublier notre petite sélection pour chaque usage.

Peugeot e-5008 Dual Motor // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Si vous êtes à la recherche de la meilleure voiture électrique possible, vous aurez sans doute remarqué qu’il y a aujourd’hui l’embarras du choix. La plupart des constructeurs proposent plusieurs modèles, dans des catégories bien différentes. Les besoins des citadins sont bien différents de ceux usant et abusant des grands trajets, et selon que l’on voyage seul ou en famille, la voiture parfaite sera totalement différente.

Nous allons dans un premier temps voir comment identifier vos besoins en matière de voiture électrique, avant de rappeler les critères essentiels pour faire le bon choix. Nous proposerons alors quelques voitures pour chaque profil que nous avons identifié : il y en aura pour les citadins, les grands voyageurs, ou encore pour les familles.

Quel besoin pour quel trajet ?

Nous distinguons trois grands usages de la voiture électrique, qui correspondent non pas à un nombre de kilomètres parcourus annuellement, mais plutôt à une topologie de trajets effectués. En effet, que vous fassiez 2 000 km par semaine ou 10 000 km par an en ville ne change pas fondamentalement le type de voiture dont vous avez besoin.

Le profil urbain

Une voiture électrique correspondant à la vie citadine se doit d’être compacte, maniable, et économique. En effet, les déplacements courts et fréquents nécessitent un petit gabarit pour se garer sans encombre.

Leapmotor T03 // Source : Leapmotor

Oubliez donc les gros SUV, et privilégiez les citadines, qui auront en plus un avantage de taille : la consommation plus raisonnable.

La voiture des vacances et week-ends

De plus en plus de personnes se passent d’une voiture au quotidien, particulièrement en milieu urbain. Cela ne veut pas dire qu’ils n’ont pas besoin d’un véhicule, bien au contraire. Toutefois, contrairement au profil urbain, les automobilistes qui utilisent leur voiture principalement pour les vacances ont d’autres exigences.

Skoda Enyaq

Il faudra un véhicule capable de tailler la route sans problème, avec une autonomie plus importante, et un confort à bord d’une certaine gamme. La charge rapide sera également un point important, pour arriver à bon port sans perte de temps.

Un usage mixte, de la ville aux road trips

Ce profil conviendra probablement à la plupart des automobilistes en quête d’une voiture électrique, puisqu’il s’agit des voitures les plus polyvalentes du marché. Elles doivent permettre d’avaler les kilomètres lors des départs en vacances, mais se doivent aussi d’être adaptées à un usage quotidien.

Renault 4 E-Tech // Source : Renault / DPPI

S’il s’agit du seul véhicule du foyer, il faut donc une voiture avec une bonne autonomie, une consommation raisonnable, de l’espace à bord et une capacité de charge rapide correcte. Une sorte de mouton à 5 pattes roues doté d’une grosse batterie.

Les critères pour bien choisir sa voiture électrique

Nous regroupons les caractéristiques d’une voiture électrique dans trois grosses familles : autonomie, recharge et coût.

Autonomie

Lorsque l’on commence à s’intéresser à la mobilité électrique, c’est sans aucun doute le critère qui revient le plus. Mais l’autonomie est à relativiser selon l’usage que l’on a d’une voiture. Une Fiat 500e d’entrée de gamme avec une petite batterie assurant 190 kilomètres d’autonomie WLTP (donc probablement entre 120 et 150 kilomètres entre deux charges tout au plus) conviendra parfaitement à un usage urbain, là où les familles partant en vacances préfèreront sans doute un voyage en train.

Fiat 500e // Source : Fiat

Gardez donc bien en tête que l’autonomie n’est un frein que dans deux cas : les grands trajets, et l’absence de possibilité de charge au quotidien. Si vous pouvez brancher votre voiture comme vous branchez votre smartphone, et que vous ne faites que des courts trajets, conduire une voiture électrique ne devrait pas poser de problème d’organisation.

Recharge

La recharge est un critère primordial pour s’assurer non seulement une voiture capable de répondre à nos besoins d’aujourd’hui, mais aussi dans le futur. Seuls quelques modèles font l’impasse sur la charge rapide de nos jours, et pour une bonne raison : elles sont cantonées à un usage à proximité de chez soi. Ce n’est pas forcément une mauvaise chose, mais il faut acheter en connaissance de cause.

Pour tous ceux qui ont besoin de voyager, ou imaginent avoir besoin de voyager avec leur voiture, la charge rapide en courant continu est un impératif. En 2025, l’implantation des bornes en Europe est telle qu’il n’y a plus vraiment de sujet, si ce n’est celui de choisir où l’on veut s’arrêter. Rappelons qu’en plus des nombreux réseaux de charge rapide sur le marché, la grande majorité des Superchargeurs Tesla sont ouverts à toutes les marques, permettant à tous les conducteurs de tailler la route l’esprit tranquille.

Peugeot E-208 // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

L’important pour les grands trajets ne sera pas forcément la puissance maximale acceptée par la voiture en charge rapide, mais pluôt la durée nécessaire pour faire une charge typique, c’est-à-dire rajouter autour de 60 % de batterie. Privilégiez les modèles qui affichent les durées les plus courtes pour passer de 10 à 70 % de batterie par exemple.

Pour la charge à domicile, la quasi-totalité des véhicules du marché permettent de recharger au minimum à 7 kW (32 A monophasé), quand certaines permettent de monter à 11 kW (16 A triphasé), ou plus rarement 22 kW (32 A triphasé). En chargeant à 7 kW, il est possible de récupérer plus de 45 kWh pendant la période nocturne d’heures creuses, soit de quoi parcourir 200 à 300 kilomètres environ.

Coût

Le nerf de la guerre est sans aucun doute le coût total du véhicule, qu’il soit thermique ou électrique. Bien entendu, à l’usage, une voiture électrique sera bien plus économique que son équivalent thermique, surtout lorsqu’elle est chargée à la maison. Le coût d’achat pourrait quant à lui être plus important, même si l’écart se resserre petit à petit.

En outre, beaucoup de conducteurs font aujourd’hui le choix d’une LOA ou LLD, rendant le prix catalogue du véhicule considéré secondaire. Bien entendu, les mensualités seront liées dans la quasi totalité des cas au prix réel, mais l’usage sera principalement impacté par la consommation. Il est donc important, comme pour un véhicule thermique, de vérifier les consommations exprimées en Wh/km ou kWh/100 km. Une voiture qui consomme 20 kWh/100 km coûtera 33 % plus cher à recharger qu’une consommant 15 kWh/100 km.

Les meilleures voitures électriques pour chaque profil

Les voitures pour les citadins

Nous avons retenu cinq modèles adaptés à un usage urbain, et même parfois plus.

Le premier choix est celle qui était très attendue en 2024 et qui a beaucoup fait parler d’elle : la Renault 5 E-Tech. Déjà iconique de par son design atypique, elle ne laisse personne indifférent. Sans spoiler le test complet disponible ici, sachez qu’elle a reçu la très rare note de 10/10.

Renault R5

Vient ensuite la Kia EV3, qui nous avait particulièrement emballé lors de notre test à l’automne 2024 comme vous pouvez le lire ici. Le rapport prix/prestations est excellent, tout comme son autonomie et sa consommation.

Bien moins récente que les deux précédentes, la MG4 a toujours beaucoup de sens en 2025, en tant que voiture électrique au rapport qualité/prix de haute tenue. Son petit gabarit et son design qui sort de l’ordinaire en font toujours un très bon choix. Notre test publié à l’automne 2022 est ici.

Enfin, la Citroën ë-C3 n’est pas à oublier, puisque ses principaux défauts viennent du logiciel, qui était clairement buggué à la sortie. Cela s’améliore, et elle demeure une bonne voiture qui fait de la ville son terrain de jeu de prédilection. N’hésitez pas à lire notre test de la Citroën ë-C3 ici.

Mention supplémentaire pour la Hyundai Inster, qui est désormais éligible au bonus écologique, la rendant particulièrement attractive. D’autres très bons choix se retrouvent dans nos guides d’achat des voitures électriques à moins de 25 000 euros et des meilleures citadines électriques.

Les reines des grands trajets

Pour tailler la route sur de grandes distances, il n’y a pas de secret : il faut une voiture qui ait une bonne autonomie, une consommation correcte, et une charge assez rapide pour ne pas que les pauses nécessaires s’éternisent. Nous avons retenu trois modèles qui font partie de notre sélection des meilleures voitures électriques sur les longs trajets.

La première n’est autre que celle que l’on peut qualifier de reine du segment, à savoir la Tesla Model 3 Grande Autonomie Propulsion, à l’autonomie WLTP dépassant les 700 kilomètres. La consommation est parmi les plus basses de toutes les voitures électriques, a fortiori sur autoroute, et sa capacité de charge rapide à 250 kW au maximum en fait un excellent choix pour les amoureux des grands voyages. Si l’on ajoute à ça l’Autopilot et le planificateur d’itinéraire qui permet de partir n’importe où sans préparation, c’est une évidence.

Tesla Model 3 // Source : Tesla

En tant que reine de la charge rapide, la Hyundai Ioniq 6 a bel et bien sa place dans les voitures les plus adaptées pour les longues distances. Consommation, insonorisation et fonctionnalités de conduite semi-autonome sont autant d’avantages pour la coréenne. Petit bémol tout de même sur la taille du coffre, qui ne permet pas vraiment de partir à quatre personnes pendant plusieurs semaines.

Enfin, troisième routière que l’on considère pour les grands voyages : la BMW i4. Elle est régulièrement oubliée des voitures électriques qui valent le détour, mais elle mérite d’être considérée. Les habitués des berlines allemandes luxueuses ne seront pas dépaysés, et le combo charge rapide, confort, consommation s’y retrouveront forcément avec la BMW i4.

Vous pourrez trouver votre bonheur dans notre sélection des voitures électriques aux autonomies XXL.

La voiture pour les familles

Place aux SUV électriques, très adaptés pour les familles et sur un segment qui est de plus en plus fourni. Nous avons choisi quatre familiales qui seront dans tous les cas un bon choix, il y en aura pour tous les goûts.

La première n’est autre que la voiture la plus vendue au monde récemment, et qui vient tout juste d’être restylée. Vous l’aurez compris, nous parlons de la Tesla Model Y. Disponible à partir de 44 990 euros, elle reste le mètre-étalon des SUV électriques. Espace à bord imbattable, coffres gigantesques, réseau de Superchargeur et practicité qui n’est plus à démontrer sont autant d’avantages qu’a la Tesla Model Y sur la concurrence.

Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

La Renault Scénic E-Tech nous a fait fort impression à l’automne 2024, et peut être recommandée sans état d’âme en tant que familiale électrique. Avec la grande batterie de 87 kWh, l’autonomie WLTP dépasse les 600 kilomètres, et malgré une charge rapide qui n’est pas au niveau des meilleures du segment, elle permet tout de même de partir en vadrouille confortablement. Et surtout, elle est très confortable, chose souvent primordiale pour les familles.

Renault Scénic E-Tech // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

La XPeng G6 fait partie de cette nouvelle vague de véhicules chinois méconnus en Europe, mais qui mérite d’y prêter attention. Il s’agit d’un SUV dynamique offrant beaucoup de place à l’intérieur, et un confort qui ravira les plus exigeants. Nous lui avons d’ailleurs mis 9/10 dans notre test de l’été 2024.

Enfin, mention spéciale pour la Peugeot e-5008, qui a l’avantage de pouvoir accueillir les grandes familles, puisqu’il dispose de 7 places. C’est assez rare pour être souligné, et la seule option pour rouler à plus de cinq personnes parmi celles que nous retenons ici.

L’ensemble de nos coups de cœur sont à retrouver dans notre guide d’achat dédié aux SUV électriques.

Une voiture pour le fun, ou comme second véhicule

Qui a dit qu’une voiture électrique ne pouvait pas être amusante ? La MG Cyberster est sans aucun doute le meilleur contre-exemple. Certes, elle est seule sur son segment en attendant un hypothétique Tesla Roadster v2, mais elle n’en demeure pas moins le parfait véhicule électrique du week-end. Comptez 68 000 euros tout de même pour ce plaisir, réservé donc aux poches bien remplies.

Et si vous avez beaucoup d’argent, la Maserati GranTurismo Folgore vous ouvre la porte du luxe à l’italienne avec ce grand coupé aussi beau à regarder que plaisant à conduire – notre essai est à découvrir ici.

Dans un autre registre, le Porsche Taycan fait rimer sportivité absolue avec une polyvalence remarquable, grâce à ses 5 places et sa recharge ultra-rapide.

En tant que second véhicule dédié à la ville, deux petites électriques sortent du lot. Il s’agit de la Fiat Topolino et de la Mobilize Duo. La Topolino reprend tous les codes de la Citroën Ami, mais dans une enveloppe plus jolie, en allant même jusqu’à proposer une version dénuée de portières latérales.

Quant à la Mobilize Duo, elle vient remplacer l’iconique Twizy, et offre des prestations bien au-delà de la Topolino. La Mobilize Duo affiche ne effet une autonomie de 160 kilomètres, contre seulement 75 pour la Fiat Topolino. Elles sont donc à réserver pour les urbains, pour qui une petite voiture et une petite autonomie peuvent parfois suffire.

