Voici l’autonomie réelle et la consommation de 11 voitures électriques populaires

Le média américain InsideEVs a testé onze voitures électriques de différents segments, afin de vérifier leur autonomie en condition réelle, ainsi que leur consommation et leur coût d'usage. Et si certaines tiennent peu ou prou leur promesse, ce n'est pas le cas de toutes, bien au contraire.

Alors que les voitures électriques rencontrent un succès grandissant, certains points demeurent encore problématiques pour les automobilistes. Parmi eux, le prix mais surtout l’autonomie, encore jugée insuffisante par beaucoup. Même si ce n’est pas tellement le cas.

Un test grandeur nature

Et pour cause, de nombreux conducteurs ont encore peur de sauter le pas, craignant de se retrouver à court de batterie sur le bord de la route. D’autant plus que l’on sait qu’il y a souvent une différence entre l’autonomie annoncée selon l’homologation WLTP et la réalité. Ce qui ne rassure pas vraiment les plus inquiets. Mais dans quelle mesure la valeur chute t-elle en conditions réelles de conduite.

Pour le savoir, le site américain InsideEVs a décidé de mettre les voitures électriques à l’épreuve. Les journalistes ont sélectionné onze modèles issus de segments divers et variés, de la Tesla Model 3 à la Kia EV9 en passant par la BYD Seal ainsi que le Toyota bZ4X. On note cependant qu’il s’agit plutôt de berlines et de SUV, tandis que l’on ne trouve pas de citadine comme la Dacia Spring par exemple.

Sans doute car le but est ici de tester l’autonomie, or on sait que ce type de petite auto est surtout conçu pour effectuer de courts trajets. Il n’est donc pas très important d’avoir de grandes valeurs sur ces voitures. Car l’objectif de ce test est ici de savoir si les modèles mis à l’épreuve tiennent bien leur promesse, en conditions réelles. Pour cela, tous ont été essayés selon le même protocole, avec un essai réalisé en dehors des heures de pointe, avec une température comprise entre 10 et 14 degrés celsius.

La climatisation était réglée à 22 degrés avec les vitres fermées et avec le mode de conduite « normal ». Seule une seule personne était à bord, en l’occurence le conducteur, et les voitures ont toutes roulé en convoi, jusqu’à arriver à un niveau de charge de 5 %. Une fois cette valeur atteinte, les autos quittaient le test pour se rendre sur une borne de charge afin de remplir la batterie. L’essai a été réalisé sur l’autoroute A90, à Rome, en Italie, longue de 68,2 kilomètres et dont la vitesse oscille entre 110 et 130 km/h.

Test concluant, mais pas pour tous

Quelle voiture tient le plus sa promesse ? Et bien selon les données enregistrées par InsideEVs, il s’agit de la BMW i5, qui affiche seulement 16 % de différence entre l’homologation et l’autonomie réelle. La berline électrique, que nous avons récemment pu essayer est en effet annoncée à 582 kilomètres selon le cycle WLTP, tandis que les journalistes ont pu parcourir 489 kilomètres avant d’arriver à 5 % d’autonomie restante. Pour mémoire, cette dernière embarque une batterie de 81,2 kWh.

En 2ème position, nous retrouvons à égalité la Kia EV9, avec une différence de 20 % entre l’homologation à 563 kilomètres et les 448 kilomètres en conditions réelles, avec sa batterie de 96 kWh. Or, on sait qu’une telle capacité n’est pas toujours idéale, en raison de son poids qui a un impact sur la consommation. Enfin, la 3ème marche du podium est occupée ex-aequo par les Tesla Model 3 et BYD Seal, avec un écart de 21 % entre le WLTP et le test. Ainsi, la première passe de 629 à 498 kilomètres, et la seconde va de 570 à 452 kilomètres.

En revanche, c’est la douche froide pour certains modèles, qui affichent un résultat très décevant. C’est par exemple le cas de la Volkswagen ID.7, avec un écart de 36 %, passant de 621 kilomètres annoncés à seulement 400 kilomètres en conditions réelles. Mais c’est encore pire pour le Toyota bZ4X et le Lexus RX, avec un écart de 40 %. Logique, puisque les deux SUV électriques partagent leurs dessous et leur motorisation, avec leur batterie de 64 kWh. Le premier passe de 419 à 249 kilomètres, tandis que le second est annoncé à 406 et descend à 243 kilomètres.

Des résultats en demi-teinte donc selon les modèles, puisque de nombreux paramètres rentrent en ligne de compte, comme le Cx (coefficient de trainée), entre autres. Mais globalement, Tesla s’en sort bien, confirmant les résultats d’un autre test réalisé quelques mois plus tôt. À noter aussi que certains modèles résistent mieux aux basses températures, alors que ces dernières ont également un impact sur la distance pouvant être parcourue en une seule charge.

Consommation et coût aux 100 km

Le test du magazine permet également de comparer la consommation des différentes voitures ainsi que le coût d’utilisation de chaque modèle. Le top 3 est trusté par les Tesla Model 3, Hyundai Ioniq 6 et BMW i5 avec respectivement une consommation de 15,1 ; 15,5 et 16,6 kWh / 100 km. De quoi annoncer un coût aux 100 km compris entre 4 et 10 euros selon la borne où s’effectue la recharge.

En France, on peut même payer encore moins cher, avec les offres Tempo et ZenFlex.