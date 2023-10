Voici l’autonomie réelle des nouvelles Tesla Model 3

Le site américain Motor Trend a eu la chance de tester les nouvelles Tesla Model 3 restylée, en version Propulsion et Grande Autonomie. Les journalistes ont réalisé un test d'autonomie à 110 km/h et ont comparé avec l'ancienne Tesla Model 3. Voici les résultats.

Les nouvelles Tesla Model 3 sont attendus de pied ferme par la communauté des conducteurs de voitures électriques. Il faut dire que ce modèle est l’un des meilleur rapport qualité / prix, mais surtout, il s’illustre par sa faible consommation, et donc sa grande autonomie. Pour la cuvée 2024 de la Model 3, Tesla a décidé d’apporter énormément de modifications : plus de 40 au total ! Il faut dire qu’il s’agit d’un restylage, ou plutôt d’une amélioration comme le précise la firme américaine.

L’une des plus grandes améliorations porte justement sur la consommation et l’autonomie. La capacité de la batterie n’évolue pas entre l’ancienne et la nouvelle Model 3. Ainsi, il faut toujours compter sur environ 60 kWh pour la version Propulsion et 80 kWh pour la version Grande Autonomie. Tesla annonce alors jusqu’à 554 km d’autonomie pour la plus petite batterie et jusqu’à 678 km avec la plus grande. Ceci en cycle théorique mixte WLTP, et avec les plus petites jantes.

Le test d’autonomie à 100 km/h

Il est toujours difficile de tester et comparer l’autonomie d’une voiture électrique, tant les circonstances (météo, circulation, recharge, etc.) peuvent changer la donne. Les journalistes américains du site Motor Trend ont toutefois eu la chance de pouvoir réaliser l’exercice. Ils ont pu comparer l’autonomie des nouvelles Tesla Model 3 Propulsion et Grande Autonomie avec l’ancienne Model 3 Grande Autonomie. Le protocole était simple : utiliser 95 % de la batterie en roulant à 70 MPH (environ 112 km/h) et noter la distance parcourue. Voici les résultats.

Tesla Autonomie à 110 km/h Model 3 Propulsion 2024 340 km Model 3 Grande Autonomie 2024 402 km Model 3 Grande Autonomie 2023 415 km

Comme on peut le voir dans le tableau ci-dessus et dans la vidéo de l’essai ci-dessous, la nouvelle Tesla Model 3 Propulsion peut parcourir 340 km sur l’exercice, contre 402 km pour la version Grande Autonomie. Soit une différence de 18 %. Plus surprenant, l’ancienne Model 3 Grande Autonomie atteint les 415 km. Soit une différence de 3 % entre l’ancienne et la nouvelle. Mais cela s’explique assez facilement.

Pourquoi l’ancienne Model 3 n’a pas vraiment plus d’autonomie

Les nouvelles Tesla Model 3 étaient toutes les deux équipées des jantes de 19 pouces. Selon Tesla, l’autonomie théorique WLTP est réduite de 8 % en passant des petites jantes de 18 pouces à celles de 19 pouces. Et justement, l’ancienne Model 3 était équipée des petites roues de 18 pouces. Ce qui explique donc, en partie, l’écart étonnant entre l’ancienne et la nouvelle voiture électrique.

Dit autrement, la nouvelle Tesla Model 3 équipée des petites jantes aurait sûrement dû pouvoir parcourir environ 434 km. Mais la raison peut aussi se situer ailleurs.

En effet, Tesla a utilisé de nombreuses batteries différentes sur ses voitures électriques sans jamais communiquer officiellement. Parfois la voiture était un peu plus (ou moins) puissante, parfois l’autonomie pouvait être très légèrement inférieure (ou supérieure). Quand d’autres fois, c’est la recharge qui était vraiment plus rapide, comme nous l’avons prouvé avec notre récent test de la recharge rapide de la Tesla Model Y équipée d’une batterie BYD.

D’ailleurs, Motor Trend annonce une charge de 5 à 80 % en 33 minutes pour la nouvelle Model 3 Propulsion. À comparer avec les 20 minutes réclamées par la Model Y fabriquée à Berlin ou les 28 minutes pour la Model Y fabriquée à Shanghai. Mais le site américain ne précise malheureusement pas sur quelle borne l’essai a été réalisé.

Bref, il est possible que l’ancienne Model 3 utilisée par Motor Trend était dotée d’une batterie d’une capacité légèrement supérieure à celle des nouvelles Model 3. Ce qui expliquerait, en partie, ces résultats un peu surprenants.

La nouvelle Tesla Model 3 consomme moins que l’ancienne

Mais dans tous les cas, il est certain que les nouvelles Tesla Model 3 consomment moins d’énergie. Tout simplement grâce à leur meilleure forme aérodynamique (leur fameux coefficient de traînée Cx à 0,219 contre 0,23 précédemment).

D’ailleurs, nous venons tout juste de recevoir les chiffres de consommation WLTP (avec les pertes d’énergie liées à la recharge) de la nouvelle Tesla Model 3. Avec les jantes de 19 pouces, il faut compter 13,2 kWh / 100 km pour la version Propulsion et 14 kWh / 100 km pour la version Grande Autonomie. Tesla annonçait auparavant des consommations respectives de 14,4 et 14,7 kWh / 100 km.

À titre de comparaison, la regrettée Volkswagen e-UP! (qui a quitté le catalogue du constructeur allemand il y a quelques jours) était donnée pour une consommation de 12,7 kWh / 100 km, avec une batterie beaucoup plus petite (36,8 kWh) et un poids de 1 235 kg… contre 1 765 kg pour la nouvelle Tesla Model 3. On comprend mieux pourquoi les Tesla sont réputées pour leur efficience.