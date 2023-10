L’adieu anticipé de Volkswagen à l’E-Up : quand VW met un frein au progrès

La route de l’E-Up de Volkswagen s’arrête abruptement, et avec elle, un chapitre de l'électrique accessible se ferme.

Une onde de choc : l’E-Up, l’électrique accessible de Volkswagen, prend un départ anticipé. Ce qui suscite à la fois déception et interrogation dans un contexte où la transition énergétique est plus que jamais au cœur des débats.

Alors, c’est quoi le souci ? Selon Thomas Schäfer, qui dirige VW, c’est surtout une histoire de nouvelles règles qui entrent en jeu. La UNECE R 155, c’est son nom, va débarquer mi-2024 et elle est plutôt costaud côté exigences en matière de cybersécurité des voitures. Si Volkswagen voulait continuer à produire l’E-Up, il faudrait tout repenser au niveau électronique pour être en accord avec cette nouvelle règle, et ça, ça coûte cher. Trop cher, semble-t-il.

L’E-Up, c’était comment ?

Pour le rappel, l’E-Up n’était pas une bête de course, mais elle assurait plutôt bien pour son prix. Elle pouvait rouler jusqu’à 258 km (cycle mixte WLTP) avant de devoir être rechargée, atteignait les 100 km/h en un peu plus de 11 secondes, et sa vitesse max était de 130 km/h. La batterie, elle, bénéficiait d’une garantie de huit ans ou 160 000 km et pouvait être chargée à 80 % en environ une heure avec une puissance de charge maximale de 40 kW. C’était donc un choix malin pour ceux qui voulaient se mettre à l’électrique sans casser leur tirelire.

Et maintenant, on fait comment ?

C’est là que les choses se corsent un peu. Avec la fin de l’E-Up, il y a comme un vide pour ceux qui veulent une petite voiture électrique sans trop dépenser. Et même si Volkswagen a dans ses cartons un futur modèle, l‘ID2.all, il faudra attendre jusqu’en 2026 pour la voir débarquer… et elle sera un peu plus chère.

Pour l’instant, on pourrait se tourner vers la Dacia Spring, qui est aussi plutôt abordable. Mais attention, elle devrait bientôt ne plus pouvoir bénéficier du bonus écologique, ce qui la rendra un peu moins attractive financièrement.

C’est un peu le casse-tête, donc. Entre des règles de plus en plus strictes pour garantir la sécurité de nos voitures, et notre envie (et besoin !) d’avoir des options plus vertes et abordables, les constructeurs sont dans une situation délicate. C’est sûr, les prochains mouvements du marché de la petite voiture électrique seront à surveiller de près. Rendez-vous avec Citroën et l’ë-C3, ou encore Renault et sa R5 E-tech.