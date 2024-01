EDF Tempo et ZenFlex : voici un outil simple pour calculer vos économies

Comment réagir face à l'augmentation du prix de l'électricité ? Changez d'offre. Ici, pas d'arnaque, un outil vous permet de calculer vos économies si vous choisissez des offres comme EDF Tempo ou ZenFlex.

Alors, EDF Tempo et ZenFlex, ça vous dit quelque chose ? Ce ne sont pas vos offres d’électricité habituelles. On ne les trouve pas en ligne, mais un coup de fil et hop, c’est parti. Le truc avec ces offres, c’est qu’elles jouent avec les prix. Imaginez : la plupart du temps, votre électricité vous coûte moins cher. Beaucoup moins cher. Mais attention, il y a un hic : pendant environ 20 jours par an, le prix du kWh fait un bond et triple en journée. Surprise ! Mais pas de panique, EDF vous prévient la veille pour que vous puissiez réduire votre consommation le jour J.

Pour aller plus loin

Recharger sa voiture électrique à la maison va coûter plus cher : voici pourquoi

Un outil très pratique

Maintenant, parlons économies. Un développeur malin a créé un outil web pour vous aider à y voir plus clair. Vous récupérez vos données de consommation chez Enedis, EDF ou Totalénergie, et hop, vous les téléchargez sur l’outil. Ce dernier fait le tri et vous montre combien vous auriez économisé avec les offres d’EDF.

Et les résultats sont plutôt sympas : on parle de quelques centaines d’euros d’économies, même sans se prendre la tête les jours rouges. Ce n’est pas négligeable, surtout quand on sait que ces calculs sont faits sans optimisation spéciale pendant ces fameux jours à tarif haut. Dans notre test, avec de vraies données d’une maison (EDF bleu HC) située près de Bordeaux équipée de chauffage électrique et de deux voitures électriques, les économies auraient été de 733 euros par an avec ZenFlex EDF, ou 516 euros avec Tempo.

Alors, ces offres, ça vaut le coup ? Si vous êtes du genre à faire attention à votre consommation, absolument. Sur un an, les jours à tarif réduit compensent largement les jours rouge. Et le simulateur est là pour vous prouver que même sans vous casser la tête, vous pouvez être gagnant.

Chauffage électrique, voiture électrique ? Pas de problème. Surtout si vous chargez votre voiture la nuit, pendant les heures creuses. Même sans ça, Tempo pourrait être une bonne affaire pour vous.

Comment partir sur une offre Tempo ?

Peu importe votre fournisseur actuel, la procédure pour souscrire aux offres EDF Tempo ou ZenFlex est identique. Il suffit de contacter le service client d’EDF par téléphone. Un conseiller vous guidera. Vous aurez besoin de donner quelques informations : vos coordonnées, le numéro PDL de 14 chiffres de votre compteur Linky (vous le trouvez sur votre facture) et un moyen de paiement, comme votre RIB.

Pas besoin de vous inquiéter pour les détails techniques. EDF s’occupe de tout à distance. Le changement vers votre nouvelle offre se fait rapidement, généralement en 24 à 48 heures après votre inscription. Et petit bonus : ces offres ne vous enferment dans aucun engagement. Vous pouvez changer d’offre ou même de fournisseur quand vous le souhaitez, sans frais supplémentaires.