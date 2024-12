La nouvelle voiture électrique de Hyundai coûte désormais 21 000 € en France avec cette petite astuce

Récemment dévoilée, la nouvelle Hyundai Inster débarque enfin dans les concessions. Et bonne surprise, la citadine électrique est éligible au bonus écologique allant jusqu’à 4 000 euros. De quoi la proposer à partir de 21 000 euros.

Mais attention à un détail.

Les voitures électriques sont encore trop chères selon de nombreux automobilistes, et il est vrai que certains constructeurs ont tendance à faire grimper les prix, malgré la baisse des coûts des matières premières. En revanche, d’autres font au contraire tout pour les tirer vers le bas, afin de grappiller des clients mais aussi des parts de marché.

Un prix particulièrement alléchant

C’est ainsi que le marché des petites citadines électriques abordables se développe aujourd’hui à vitesse grand V, et ce depuis moins de deux ans seulement. Car jusqu’à présent, le seul choix était la Dacia Spring, dont le tarif a grimpé et dont les prestations restent assez bas de gamme. Mais au fil du temps, de nombreux constructeurs ont envahi ce segment, dont Citroën avec sa ë-C3, et Renault et sa R5 E-Tech, que nous avons particulièrement apprécié durant notre essai ou encore la Leapmotor T03.

Mais ce n’est pas tout, car une autre marque veut aussi sa part du gâteau. Il s’agit de Hyundai, qui a récemment levé le voile sur sa petite Inster. Il s’agit d’un citadine électrique légèrement surélevée, qui reprend en fait le look de la Casper déjà commercialisée en Corée du Sud. Cette dernière a récemment officialisé ses tarifs, qui démarrent à partir de 25 000 euros tout rond dans sa version d’entrée de gamme en France. La variante la plus chère coûte quant à elle 29 250 euros.

Des prix relativement intéressants, qui permettent à la citadine asiatique de chasser sur les terres de ses deux rivales tricolores. Mais elle aurait pu être encore plus abordable si elle avait été éligible au bonus écologique, ce qui n’était pas le cas, comme les autres modèles électriques de la marque. Et ce en raison de leur production en Corée, ce qui ne permet pas d’abaisser suffisamment le score environnemental. Pourtant, et contre toute attente, voilà que Hyundai annonce une bonne nouvelle dans son communiqué tout juste publié.

On y apprend que la nouvelle Inster est en fait bel et bien éligible au bonus écologique ! Pour mémoire, ce dernier a cependant été profondément raboté quelques semaines plus tôt. S’il est toujours plafonné à 4 000 euros, seuls les conducteurs dont le revenu fiscal de référence est situé sous les 16 300 euros par an pourront en bénéficier. Les plus aisés, devront quant à eux se contenter de 2 000 à 3 000 euros seulement.

Un petit détail à connaître

Désormais, grâce à ce petit coup de pouce de l’État, la citadine coréenne peut voir son prix de base descendre à seulement 21 000 euros, ce qui la rend encore plus intéressante. De quoi rivaliser frontalement avec la nouvelle version de la Renault 5 E-Tech, qui est affichée à partir de 21 990 euros dans sa version Techno pour ceux ayant le droit au bonus maximal. Mais il y a un petit hic. En fait, il faut savoir que seule la nouvelle version cinq places de la Hyundai Inster est éligible à l’aide gouvernementale.

Comment ? Tout simplement car l’ajout de cette place supplémentaire modifie les calculs de l’éco-score pour l’attribution du bonus écologique par le gouvernement. Seul petit bémol sur cette déclinaison, la banquette ne peut plus coulisser, mais elle est tout de même rabattable en 60/40, ce qui lui fait perdre fortement en modularité. Le coffre se contente alors de 280 litres, alors qu’en version 4 places, la banquette coulissante permet de proposer entre 238 à 351 litres.

Pour le reste, les deux variantes sont strictement identiques, que ce soit en termes de dimensions, avec 3,83 mètres de long, que sous le capot. Deux versions sont disponibles, fortes de 97 et 115 chevaux.

La citadine électrique, qui chassera aussi sur les terres de la Fiat Grande Panda embarque une batterie de 42 et 49 kWh, qui lui permet de parcourir jusqu’à 370 kilomètres selon le cycle WLTP. La recharge se fait quant à elle de 10 à 80 % en 30 minutes sur une borne rapide en courant continu, à une puissance de 120 kW. Les premières livraisons aux clients sont prévues pour le début de l’année prochaine.