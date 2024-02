La voiture électrique à 20 000 € de Hyundai arrive bientôt en France et on en sait un peu plus

C'est acté et officiel : la gamme Hyundai en France va bientôt accueillir une nouvelle voiture électrique abordable. Il s'agira de la petite Casper, déjà vendu en Corée en version thermique, mais qui ne sera disponible qu'en motorisation 100 % électrique en Europe. Et les langues commencent à se délier à son sujet...

Hyundai fait partie des constructeurs qui développent de façon intensive sa gamme de voitures électriques. Elle dispose actuellement de trois modèles (Ioniq 5, Ioniq 6 et Kona Electric), mais compte bien ne pas s’arrêter là.

La marque coréenne va ainsi importer un nouveau modèle en France : le petit Casper, dont on avait déjà parlé il y a quelques jours. Une voiture électrique vendue a priori aux alentours des 20 000 euros, et dont on connaît un peu plus de détails.

Entre 200 et 300 km d’autonomie

C’est le site Automotive News Europe qui se charge de lister tout ce qu’on sait déjà sur ce Casper électrique. La première évolution, ce serait une longueur un peu plus grande que la version coréenne, puisque les rumeurs avanceraient une taille d’environ 3,80 m de long (plus ou moins 20 cm de plus qu’en Corée).

Ce qu’on apprend en parallèle, c’est que Hyundai aurait choisi une batterie au lithium de type LFP (lithium-fer-phosphate), plus abordable que les NMC (Nickel-Manganèse-Cobalt) qui équipent les autres Hyundai électriques. Peut-être reprendra-t-elle le pack de 35 kWh du Kia Ray EV, un modèle dédié aux marchés asiatiques, et qui promet 205 km d’autonomie selon le cycle WLTP, mais sans aucune certitude pour le moment.

Une arrivée fin 2024, avec une concurrence féroce

Enfin, troisième informations relevée dans l’article : ce Casper électrique sera fabriqué en Corée, où il commencera à sortir des chaînes en juillet 2024 ; les premières livraisons en France devraient avoir lieu à la fin de l’année.

Reste à savoir comment Hyundai arrivera à obtenir le bonus écologique, promis par le patron de Hyundai France, malgré cette fabrication en Asie (normalement éliminatoire pour le score environnemental, qui détermine l’accès ou non au bonus). Peut-être que la petite taille de la batterie le sauvera ?

Quoi qu’il en soit, ce Casper électrique ne sera pas seul sur le marché des voitures électriques abordables. Fin 2024, il retrouvera la Citroën ë-C3, qui débute à 23 300 euros hors bonus, mais également la Dacia Spring, dont une nouvelle version arrivera cet été.

Enfin, le lancement de la petite Hyundai sera concomitant avec celui de la très attendue Renault 5 E-Tech, promise elle aussi sous les 25 000 euros hors bonus. Bref, le segment ces citadines électriques est en pleine effervescence, et ce n’est pas pour nous déplaire.