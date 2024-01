La nouvelle Dacia Spring électrique arrive bientôt, et on pense savoir à quoi elle ressemble

Chahutée par la perte de son bonus écologique en France et par l'arrivée de sérieuses concurrentes, la Dacia Spring ne se laisse pas abattre pour autant. Une nouvelle version arrive bientôt, de quoi lui redonner des forces dans le secteur très concurrentiel des voitures électriques abordables.

Avant, la vie était belle pour la Dacia Spring. Avec un prix d’accès fixé à 16 990 euros (hors bonus écologique) lors de son lancement en 2021, elle pulvérisait les prix des voitures électriques de l’époque, de quoi lui offrir un certain succès.

Seulement voilà, les règles du bonus écologique ont changé en 2024 et la mise en place d’un score environnemental a interdit à la petite Dacia électrique d’en profiter, à cause de sa fabrication en Chine. Ajoutez à cela des concurrents très sérieux qui arrivent, comme la Citroën ë-C3, et l’intérêt de la Spring commence à être questionnable.

La marque a réagi en baissant les prix il y a quelques jours, et va même encore plus loin : une nouvelle version vient d’être annoncée pour l’été 2024.

« Un tout nouveau design extérieur et intérieur »

C’est une petite phrase dans un communiqué de presse du Groupe Renault (auquel Dacia appartient, comme Alpine) qui a éveillé notre curiosité : « la Nouvelle Spring 100 % électrique, avec un tout nouveau design extérieur et intérieur, [sera] commercialisée à l’été 2024 ». Nous n’en saurons pas plus.

Certes, c’est peu, mais creusons le sujet. Ce qu’il faut savoir, c’est que la Dacia Spring est fabriquée dans une usine chinoise partagée avec Dongfeng, un constructeur local, qui s’avère commercialiser un clone complet de la Spring sous sa propre marque : bienvenue à la EV Nano Box.

Dongfeng EV Nano Box Dongfeng EV Nano Box

Si l’EV Nano Box ressemble beaucoup d’extérieur à la Spring actuelle, sa planche de bord est bien plus cossue, avec un écran central 10 pouces et des compteurs numériques de 7 pouces ; voilà qui tranche avec le dénuement de l’habitacle de la Spring actuelle, et qui pourrait lui faire du bien.

L’extérieur pourrait cependant (un peu) s’en éloigner, en reprenant par exemple les codes du Duster fraîchement dévoilé.

Des moteurs et une batterie qui ne devraient pas changer

Revenons à la phrase du communiqué de presse, qui ne mentionne que des changements esthétiques : les caractéristiques techniques devraient donc rester plus ou moins identiques à celles d’aujourd’hui.

Pour rappel, la Spring est proposée avec deux moteurs au choix, de 45 et 65 ch, alimentés par une batterie de 27 kWh. L’autonomie ? 230 km sur le cycle WLTP, tandis qu’une charge rapide limitée à 30 kW est proposée en option, de quoi effectuer une recharge de 15 à 80 % en 40 minutes.

Des chiffres certes modestes, mais manifestement suffisants pour une petite citadine ; pour preuve, il s’en est vendu 61 803 exemplaires au monde en 2023, faisant de la Spring le troisième véhicule électrique le plus vendu à des particuliers en Europe.

Un dernier souhait ? Une nouvelle baisse des tarifs, histoire de bien marquer le coup. Nous aurons la réponse définitive probablement fin février au salon de Genève, où la Spring aura fort à faire pour parler d’elle : la très attendue Renault 5 E-Tech, qui débutera sous les 25 000 euros hors bonus, sera présentée sur le stand d’en face…