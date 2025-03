La Dacia Spring électrique rouille déjà : on vous explique ce qu’il se passe

Corrosion du châssis et sur la batterie, fuite de la batterie 12 volts : voici des problèmes inquiétants pour la Dacia Spring. La moins chère des voitures électriques rencontre des problèmes qu’on pensait voir disparaître des voitures modernes.

Dacia Spring // Source : Dacia

Il est logique de penser qu’une voiture low-cost durera moins dans le temps, et la Dacia Spring, la voiture électrique la moins chère du marché français, semble nous le prouver.

En effet, les informations de notes internes diffusées par L’Argus préviennent de défauts de conception pouvant causer des soucis à la Spring, portant notamment sur des soucis de corrosion.

Modèle Dacia Spring (2024) Dimensions 3,70 m x 1,58 m x 1,51 m Puissance (chevaux) 65 chevaux 0 à 100km/h 13,7 s Niveau d’autonomie Conduite assistée (niveau 1) Vitesse max 125 km/h Taille de l’écran principal 10 pouces Prise côté voiture Type 2 Combo (CCS) Prix entrée de gamme 18900 euros Essayez-la Fiche produit

Déjà de la corrosion sur le châssis

Voir des voitures avec de la corrosion n’est pas rare, c’est un problème qui touchait particulièrement les italiennes et les japonaises jusqu’au début des années 2000. Généralement, cette corrosion apparaît après plusieurs années de circulation et de stockage en extérieur du véhicule.

Toutefois, on retrouve déjà des cas de corrosion sur la Dacia Spring, ce qui reste surprenant pour une voiture récente – rappelons qu’elle est arrivée chez nous en 2021. Des propriétaires ont rapporté de la rouille sur les éléments de renfort du train arrière. Ces derniers n’ont pas été traités ni protégés par un revêtement anti-corrosion électrozingué. Ce souci touche les voitures produites jusqu’au 15 novembre 2022 ; la production a ensuite intégré des pièces traitées.

Pour l’instant, cette rouille est superficielle, mais elle pourrait attaquer plus profondément les éléments avec le temps.

Et sur la batterie aussi

Plus inquiétant, la corrosion touche aussi la batterie de traction de la voiture, et ce pour toutes les Dacia Spring commercialisées. On en trouve sur la traverse et le carter inférieur de la batterie. Là encore, la présence de rouille s’explique par une absence de traitement préventif et un défaut d’application d’anti-gravillon, chose étonnante pour une pièce si exposée.

Dacia a préparé, par une note interne, une solution de réparation en après-vente. Si la corrosion se limite à des taches et quelques coulures orange, l’atelier se charge du nettoyage, du décapage et de la remise en peinture des pièces concernées. En revanche, si la rouille est plus installée (touchant la peinture, le mastic ou la tôle), le remplacement de la pièce est nécessaire.

Dacia Spring // Source : Dacia

Toutes les Dacia Spring, que ce soit les phases 1 ou les phases 2, sont concernées. En effet, Dacia n’a pas encore modifié la production pour faire face à ce problème. Plusieurs solutions sont actuellement à l’étude avant d’adapter la production.

Les longerons attaqués en raison de la batterie 12 volts

Autre souci qui touche la Dacia Spring : un problème impliquant la batterie 12 volts. Celle-ci peut fuir par le couvercle ou en raison d’un couple de serrage trop important. La fuite de son acide peut se répandre sur le longeron, élément structurel de la voiture, ainsi que sur le bac de batterie et le chargeur du véhicule.

L’acide hors d’une batterie n’est jamais bon signe. Ce phénomène peut entraîner des dégâts électriques, une détérioration de la peinture et même de la rouille. La réparation pensée par Dacia en après-vente consiste à nettoyer et décaper la zone, à appliquer un traitement anti-corrosion et à remplacer la batterie 12 volts par un modèle conforme.

Dacia Spring // Source : Dacia

Ce souci peut toucher toutes les Dacia Spring produites jusqu’au 18 septembre 2023. À partir de cette date, Dacia a changé la batterie pour un modèle conforme.

Des jantes qui fissurent

Dernier problème de la Dacia Spring relevé par L’Argus : la fragilité des jantes de 14 pouces des modèles produits jusqu’au 15 septembre 2023. Elles sont non seulement sujettes à la rouille, mais également à des risques de fissures, compromettant ainsi leur étanchéité et pouvant entraîner des pertes de pression.

Quelle prise en charge pour les véhicules concernés ?

Un nombre non négligeable de véhicules est concerné par ces problèmes. La Dacia Spring profitait, au début de sa carrière, du bonus écologique et n’était pas soumise à une taxe importante à l’importation en Europe, en raison de sa fabrication en Chine.

La garantie de la Dacia Spring est de 3 ans ou 100 000 km. Si le modèle concerné est encore couvert, Dacia doit prendre en charge les réparations. Si la période de garantie est dépassée, il est possible de compter sur la garantie anti-corrosion, valable 6 ans sans limitation de kilométrage. Pour l’instant, Dacia n’a lancé aucune campagne officielle de rappel.

Une conséquence du petit prix de la Spring ?

Dacia a cherché à commercialiser la voiture électrique la moins chère du marché. Mais pour atteindre cet objectif, le constructeur roumain a dû faire des choix afin de réduire les coûts sur certains éléments. Pourtant, seulement quelques années plus tard, des problèmes importants apparaissent sur ces véhicules.

Que la Spring soit fabriquée en Chine n’est pas un élément déterminant (il suffit de voir le haut niveau de qualité des dernières Tesla Model 3, produites à Shanghai), mais on peut tout de même se demander si la qualité de production demandé par Dacia est suffisamment élevée pour l’automobile.