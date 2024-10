La Dacia Spring pourrait redevenir la voiture électrique la moins chère de France avec ce tour de passe-passe

Dacia pourrait enfin commercialiser le « petit » moteur de 45 ch de la Dacia Spring électrique en France. Cela se traduirait par un tarif inférieur, ce qui pourrait permettre à la Spring de récupérer le statut de voiture électrique la moins chère du marché.

Il y a quelques jours, nous vous présentions dans un article l’offre EcoSmart, lancée en Belgique et au Luxembourg par Dacia pour la Spring. Sur le site luxembourgeois de Dacia, la citadine électrique est disponible au prix de 10 240 euros contre 18 900 euros en France. Mais d’où vient cette différence si importante ?

Une Dacia Spring qui se contente de l’essentiel

Pour réussir à réduire son prix de plus de 8 000 euros par rapport au tarif pratiqué en France, cette version luxembourgeoise se limite à l’essentiel.

Modèle Dacia Spring Electric 45 (2021) Dimensions 3,73 m x 1,58 m x 1,51 m Puissance (chevaux) 44 chevaux 0 à 100km/h 19,1 s Niveau d’autonomie Conduite assistée (niveau 1) Vitesse max 125 km/h Prise côté voiture Type 2 Combo (CCS) Prix entrée de gamme 12403 euros Prix 20 800 € Fiche produit Voir l’essai

Tout d’abord, cette Dacia Spring se contente du moteur électrique de 45 chevaux, retiré du marché français au profit du moteur de 65 chevaux. La Dacia Spring à 10 240 euros utilise la même batterie de 26,8 kWh de celle vendue en France, offrant une autonomie WLTP de 230 kilomètres.

À l’intérieur, l’équipement est réduit. Ici, pas d’écran tactile comme dans la version française, mais simplement un autoradio classique avec connectivité Bluetooth et deux haut-parleurs. Elle est toutefois équipée de radars de recul. La reconnaissance des panneaux de signalisation, l’alerte de survitesse, la détection de fatigue du conducteur et le régulateur/limiteur de vitesse font partie des équipements imposés par la norme européenne GSR 2, et sont donc présents même sur cette version de la Spring.

Bientôt en France ?

Hélas, cette version ne devrait pas arriver en France. Pas telle quelle, en tout cas… Nous avons contacté la direction de Dacia pour la partie française, et le constructeur a été clair : l’offre EcoSmart n’est pas prévue pour notre marché.

En revanche, la marque n’exclut pas de proposer à nouveau la motorisation de 45 chevaux comme sur l’ancienne version, afin de réduire le prix de la Spring, actuellement fixé à 18 900 euros en France.

Avec cette motorisation moins puissante, le prix de la Spring pourrait être suffisamment abaissé pour en faire, à nouveau, la voiture électrique la moins chère du marché et ainsi faire de l’ombre à la nouvelle venue : la Leapmotor T03, produite et commercialisée par le groupe Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, etc.) à partir de 18 900 euros en ce moment avant de retrouver son prix de 19 500 euros.