La nouvelle Dacia Spring électrique à 10 000 € sera-t-elle vendue en France ?

Affichée à 18 900 euros en France, la Dacia Spring ne coûte que 10 240 euros au Luxembourg et quelques centaines d’euros de plus en Belgique. Un prix particulièrement bas, que l’on doit à une nouvelle offre, qui n’est pas (encore) proposée chez nous.

Dacia Spring // Source : Dacia

Si le prix des voitures électriques neuves ne cesse de baisser, grâce notamment à la chute du cours du lithium, il reste encore trop élevé pour de nombreux automobilistes. Et ce malgré le lancement de modèles de moins en moins chers.

Un prix particulièrement bas

On pense notamment à la Renault 5 E-Tech, que nous avons essayé, ainsi qu’à la Citroën ë-C3 qui démarre sa commercialisation. Mais on a parfois tendance à oublier à Dacia Spring, qui a vu le jour en 2021, et fait partie des voitures électriques les plus abordables du marché à l’heure actuelle. Cependant, il est vrai que son tarif a été largement revu à la hausse au cours des dernières années. Pour mémoire, la citadine électrique était affichée à partir de 16 990 euros.

Mais surtout, elle avait le droit au bonus écologique jusqu’à la fin de l’année dernière. Aujourd’hui, la voiture « low-cost » démarre à 18 900 euros chez nous, et elle se retrouve privée du petit coup de pouce du gouvernement, en raison de sa production en Chine. Ce qui explique en grande partie la forte baisse de ses immatriculations, alors que le marché de la voiture électrique est globalement en train de stagner également. Cependant, la situation de la Dacia Spring n’est pas tout à fait la même partout en Europe, et notamment chez certains de nos voisins.

Dacia Spring // Source : Dacia

En effet, sur son site luxembourgeois, le constructeur roumain propose sa citadine électrique à partir de 10 240 euros seulement. Une offre à vrai dire difficile à croire, quand on sait que l’auto coûte 8 000 euros de plus chez nous. Mais ce n’est pas une hallucination, d’autant plus que la Belgique propose aussi une offre similaire. Là-bas, il est possible de repartir au volant d’une Spring moyennant seulement 10 590 euros. Mais quel est le secret de la marque pour afficher des tarifs si bas ?

Certes, la fiscalité et l’inflation varie d’un pays à l’autre, ce qui explique en partie cet écart de prix avec la France. Mais ce n’est cependant pas la seule raison. Et pour cause, il faut savoir que chez nos voisins, la petite auto est toujours disponible dans sa version d’entrée de gamme avec le petit moteur de 45 chevaux, qui a été supprimé dans notre catalogue. Ce qui permet déjà de tirer les prix vers le bas, alors que seule la version de 65 chevaux est désormais vendue en France.

Une offre très alléchante

Mais si la Dacia Spring est si peu chère au Luxembourg et en Belgique, c’est aussi grâce à l’offre EcoSmart proposée par le constructeur, filiale du groupe Renault. Cette dernière permet de profiter de la citadine électrique à un prix défiant toute concurrence, grâce à des options réduites, tout comme le niveau d’équipement. La peinture blanche est livrée de série, tout comme la sellerie en tissu et les jantes 14 pouces en tôle avec des enjoliveurs. La seule option de personnalisation est la teinte extérieure couleur kaki, à 483 euros.

Bien sûr, la dotation technologique est aussi réduite à son minimum. Ici, pas d’écran tactile, mais simplement un autoradio compatible avec la connectivité Bluetooth et deux haut-parleurs. Cependant, il est tout de même possible de profiter de série du radar de recul, de même que de la reconnaissance des panneaux de signalisation avec l’alerte de survitesse. Par ailleurs, la détection de fatigue du conducteur fait aussi partie de la dotation, tout comme le régulateur et limiteur de vitesse. Une dotation plutôt généreuse pour le prix !

La grande question est de savoir si cette offre arrivera en France. Nous avons contacté Dacia pour en savoir plus et actualiserons ce papier avec leur réponse.

Il est aussi possible d’opter en option pour un câble de recharge type 2, moyennant 242 euros. Pour rappel, la Dacia Spring embarque dans cette version une batterie de 26,8 kWh, qui lui permet d’afficher une autonomie maximale de 230 kilomètres selon le cycle d’homologation WLTP. La recharge s’effectue au maximum à une puissance de 30 kW en courant continu, ce qui permet de passer de 20 à 80 % en 45 minutes environ. La voiture est aussi équipée de la charge bidirectionnelle, avec une puissance maximale cependant de seulement 3 kW.