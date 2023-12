Bonne nouvelle pour le prix des voitures électriques : la preuve avec ce graphique

La parité de prix entre les voitures électriques et thermiques ne devrait plus tarder à arriver, alors que le coût du lithium continue de dégringoler. Une très bonne nouvelle pour les constructeurs, ainsi que pour les automobilistes.

Si les ventes de voitures électriques progressent, et notamment celles de certains modèles comme la MG4, certains freins dissuadent encore les automobilistes. C’est par exemple le cas de l’autonomie mais également du prix, qui reste encore trop élevé, même avec le bonus écologique ainsi que la mise en place du leasing social par le gouvernement.

Un coût en baisse

Mais cela ne devrait pas durer éternellement. En effet, les spécialistes tablent déjà sur le fait que la parité avec les voitures thermiques sera atteinte d’ici à la fin de la décennie, d’abord pour les plus petits modèles. Et cette prédiction a toutes les chances de se réaliser. Depuis quelques mois, le coût du lithium est en baisse constante. Or, ce matériau est indispensable à la fabrication des batteries à l’heure actuelle.

Car pour le moment, les accumulateurs au sodium sont encore rares et ne sont pas présents dans des modèles de grande série. Il y a quelques semaines, il fallait compter 200 000 yuans de la tonne de lithium, ce qui équivaut à 25 954 euros, contre 81 000 euros environ en décembre 2022. Mais la chute n’est pas encore terminée. Si le kWh était affiché à 150 dollars, il coûte en désormais seulement 139.

C’est en tout cas ce que nous indique le dernier rapport de Bloomberg, qui confirme une chute de 14 % par rapport à la même période l’an dernier. Et pour cause, il fallait compter pas moins de 161 dollars du kwh en 2022. Selon le média américain, il s’agit de la plus grosse chute enregistrée depuis 2018. Mais quelle est la raison de cette incroyable baisse du cours du lithium ?

Durant les années précédentes, cette dernière s’expliquait par les innovations technologiques, mais ce n’est pas le cas en 2023. Il faut surtout chercher du côté de la chute du coût des matières premières, tout simplement. Et ce alors que Tesla a fait grimper les prix de ses voitures, affirmant que le prix des matériaux avait augmenté. Pourtant, et comme l’explique Bloomberg, le lithium coûte bien moins cher.

Une hause de la production

Et cela, on le doit à l’augmentation de la production de lithium, d’autant plus que des gisements ont été découverts au cours des derniers mois. Selon Bloomberg, la Chine a même produit plus de batteries que nécéssaire, tandis que la demande aurait légèrement chuté au cours de la 2ème partie de l’année dans certains marchés. Ce qui explique d’ailleurs pourquoi l’Empire du Milieu a déjà atteint la parité avec le thermique sur certains segments.

Et forcément, la dégringolade du cours du lithium est une très bonne nouvelle pour les constructeurs. Il faut se rappeler que la batterie est l’élément le plus coûteux sur une voiture électrique, puisqu’elle peut représenter jusqu’à plus de 40 % du prix total. Si l’accumulateur coûte moins cher à produire, les marques peuvent augmenter leurs bénéfices. Et cela tout en réduisant les prix de leurs voitures électriques.

Cette chute des prix devrait donc fortement aider les constructeurs à lancer leurs modèles à bas prix, comme Citroën avec sa ë-C3 ou encore Renault qui a récemment dévoilé sa Twingo Legend. De son coté, Volkswagen travaille sur une ID.1 située sous la barre des 20 000 euros, qui verra le jour un peu plus tard. Notons toutefois que les batteries (tout comme les voitures) produites en Chine sont moins chères que celles produites en Europe.

Selon Bloomberg, il faut compter 126 dollars du kWh, tandis que ce prix est 20 % plus élevé pour les batteries produites sur le Vieux Continent. Ce qui n’empêche pas certaines marques comme MG ou BYD de travailler sur une production de leurs voitures sur le territoire au cours des prochaines années.