Pourquoi le prix des Tesla Model 3 et Model Y pourrait bientôt augmenter en France

Tesla fait grimper le prix de ses voitures (les Model 3 et Model Y) en Chine et le justifie par une hausse du coût des matériaux. Or, ces derniers ont plutôt tendance à chuter, et il est tout à fait possible que cela se répercute sur les tarifs payés par les clients en France comme dans le reste du monde.

En général, les prix des voitures, électriques ou non, restent assez stables. Bien sûr, il est possible qu’ils connaissent quelques variations, mais cela se compte la plupart du temps en quelques centaines d’euros. Ce qui ne change en réalité pas grand-chose pour les clients sur un véhicule qui en coûte plusieurs milliers. On pense par exemple à Peugeot qui a réduit le prix de sa e-208 d’à peine 450 euros.

Une petite hausse

Mais chez Tesla, c’est un peu différent. En effet, le constructeur américain est réputé pour faire varier très régulièrement le prix de ses voitures. Ce fut tout particulièrement le cas en début d’année, où ses Model 3 et Model Y ont perdu jusqu’à 13 000 euros d’un coup. Une dégringolade énorme, qui a permis à la marque de reprendre du poil de la bête et de faire grimper ses ventes. À tel point qu’elle est désormais le numéro 1 de l’électrique, en passe cependant d’être doublée par son rival BYD.

Sauf qu’à force de baisser les prix, Tesla doit également rogner sur sa marge, même si cela n’est pas énorme. Est-ce cela qui explique la soudaine remontée du prix de la Model X, après une forte baisse qui l’a fait passer sous la barre des 100 000 euros ? C’est tout à fait probable. Quoi qu’il en soit, après une période de chutes successives, voilà que la firme décide de faire à nouveau grimper ses prix en Chine. C’est ce qu’annonce le site CNEVPost.

La Model Y a pris 2 500 yuan, ce qui équivaut à une hausse de 320 euros environ. De son côté, la Model 3 a vu son prix augmenter de 1 500 yuan, soit une petite augmentation de 192 euros. Autant dire que cela est tout à fait négligeable pour les clients. Attention toutefois, il s’agit uniquement d’une hausse qui touche les versions Grande Autonomie et non pas les versions Propulsion plus abordables.

Mais comment la marque justifie-t-elle cette manœuvre ? Et bien, elle explique que celle-ci est due à l’augmentation du coût des matières premières.

Selon l’entreprise, il est normal que le prix des voitures augmente ou chute en fonction du prix des matériaux. Et ce alors que les véhicules de la marque ont une conception très simple avec peu de pièces, comme l’avaient relevés les ingénieurs de Toyota. À tel point que ces derniers avaient qualifié la Model Y de véritable œuvre d’art en raison de sa simplicité.

Une baisse à venir ?

Mais cette hausse ne serait-elle en fait pas une stratégie de la marque pour inciter les clients à s’offrir une Tesla, en leur faisant croire que les tarifs pourraient fortement grimper ? Il se dit que le constructeur prévoyait déjà cette hausse depuis plusieurs jours. D’autant plus que le coût des matériaux et des batteries serait en fait en baisse, et ce depuis plusieurs mois. Faudra-t-il donc s’attendre à une chute des prix des voitures de la marque ?

Sans aucun doute, si Tesla tient sa promesse et indexe bien la valeur de ses véhicule sur le coût des matières premières. Et pour cause, le prix du lithium est en train de dégringoler, ce qui a un impact direct sur celui des batteries. Pour mémoire, ces dernières représentent environ 40 % du coût total d’une voiture électrique. Selon le site chinois, il fallait compter 0,07 centimes par Wh en octobre, soit une baisse de 2,2 % par rapport à septembre.

Une chute qui devrait encore s’accélérer, puisqu’un immense gisement de lithium vient d’être découvert aux États-Unis. Ce dernier en contiendrait pas moins de 120 millions de tonnes. Autant dire que l’on est loin de la pénurie annoncée par certains, tandis que les prévisions tablent sur un besoin d’un million de tonnes d’ici à 2040. Sans parler du fait que les constructeurs travaillent au développement des batteries solides, qui nécessitent moins de lithium.

Reste donc à savoir si Tesla va opérer une nouvelle baisse sur ses véhicules, ce qui lui permettrait également de rester en tête des ventes, alors qu’elle doit faire face à une forte concurrence chinoise.