Tesla : la marge brute baisse, les prix augmentent

Tesla augmente les prix, mais ne brise pas encore les cœurs. En France, c'est le Model Y qui trinque.

Après plusieurs baisses consécutives, sur tous les modèles, Tesla a décidé d’augmenter les prix de ses modèles phares, les Model 3 et Model Y, sur plusieurs marchés, notamment aux États-Unis, en Chine, au Japon et au Canada.

En France, c’est le Model Y Propulsion et Grande Autonomie dont le prix augmente de 1 000 euros. C’est actuellement le modèle de Tesla le plus populaire, la voiture neuve la plus vendue en Europe, toutes motorisations confondues, au 1er trimestre 2023.

Tesla Model Y Prix depuis le 2 mai 2023 Prix en avril 2023 Prix en mars 2023 Propulsion 45 990 € 44 990 € 46 990 € Grande Autonomie 52 990 € 51 990 € 53 990 € Performance 59 990 € 59 990 € 63 990 €

À ce tarif, la version Propulsion reste éligible au bonus écologique de 5 000 ou 7 000 euros.

Une marge brute trimestrielle en baisse

Cette décision survient après que l’entreprise ait enregistré une marge brute trimestrielle en baisse, la plus faible en deux ans, et manqué les estimations du marché. La marque brute reste importante pour le secteur, elle est de 19,3 % contre 22,4 % attendu et 11,4 % de marge opérationnelle contre 19,2 % un an plus tôt.

Depuis le début de l’année, Tesla avait réduit les prix de ses voitures jusqu’à -25 %, en fonction des modèles et des régions, pour stimuler la demande et faire face à une concurrence de plus en plus féroce, notamment de la part des constructeurs automobiles chinois tels que BYD. Cependant, cette stratégie a eu un impact sur les marges de l’entreprise, et Tesla se voit contraint d’augmenter à nouveau les prix de ses véhicules.

Aux États-Unis, le prix de base a été augmenté de 250 dollars pour la deuxième fois en moins de deux semaines. En Chine, les hausses pour les deux variantes, Model 3 et Y, ont atteint 2 000 yuans, soit 250 euros. Au Canada, les ajustements à la hausse ont été de 300 dollars (200 euros) pour les versions performances des Model 3 et Model Y. Au Japon, les prix du modèle 3 d’entrée de gamme ont été augmentés de 245 euros.

Lors de la conférence téléphonique concernant les résultats financiers du premier trimestre, Elon Musk a indiqué que Tesla privilégierait la croissance des ventes sur les bénéfices dans un contexte macroéconomique marqué par l’incertitude, la forte inflation et la hausse des taux. L’entreprise américaine se trouve donc dans une situation délicate, devant trouver un équilibre entre la stimulation de la demande et la préservation de ses marges.

