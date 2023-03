Tesla fait chuter le prix de ses Model S et Model X, mais pas pour tout le monde (pour le moment)

Après les Model 3 et Model Y, c'est au tour des Tesla Model S et Model X de profiter d'une chute de prix allant jusqu'à 10 000 dollars. Malheureusement, cette forte baisse ne concerne pas la France pour l'instant. Mais cela pourrait tout à fait arriver un peu plus tard...

Le prix des voitures change régulièrement, quel que soit le constructeur. Dernièrement, Dacia a revu les tarifs de ses modèles, dont la Spring, tandis que Renault a fait grimper ses citadines électriques et sa Mégane E-Tech. Même chose chez Volkswagen. Mais s’il y a bien une marque qui est connue pour jouer avec les étiquettes de ses voitures, c’est Tesla. En effet, la firme d’Elon Musk a l’habitude de faire varier les prix de ses véhicules, en fonction de l’offre et de la demande notamment.

Une forte baisse

En janvier dernier, elle avait toutefois marqué un grand coup en faisant chuter ses Model 3 et Model Y jusqu’à 13 000 euros dans le monde entier, et notamment en France. Une baisse incroyable, qui faisait suite à de fortes difficultés en Chine et aux États-Uni et qui a engendré une véritable guerre des prix. Mais Tesla ne veut pas encore s’arrêter en si bon chemin, puisqu’elle fait à nouveau la une de l’actualité.

En effet, et comme l’explique le site américain Electrek, le constructeur vient une fois encore de revoir les prix de ses voitures. Et cette fois-ci, ce sont les Model S et Model X qui sont concernés. Ainsi, en jetant un œil au configurateur, les journalistes ont remarqué que les deux véhicules ont fortement chuté. Ainsi, la Model S Grande Autonomie passe de 94 990 à 89 990 dollars hors taxes (de 89 076 à 84 388 euros en conversion) tandis que la version Plaid passe de 114 990 à 109 990 dollars hors taxes (environ 107 831 à 10 3143 euros en conversion).

Mais ce n’est pas tout. Le grand SUV aux portes Falcon profite également de cette évolution tarifaire, alors que la version Grande Autonomie AWD baisse de 109 990 à 99 990 dollars (103 143 à 93 765 euros). Même chose pour la variante Plaid, désormais affichée à 109 990 dollars, ce qui équivaut à 103 143 euros selon le taux de change actuel. Au total, ces deux modèles subissent une chute allant de 5 à 10 000 dollars.

Une importante baisse qui intervient quelques semaines après celle opérée par Elon Musk en janvier, qui concernait également la grande berline et le SUV aux États-Unis. À ce moment-là, la Model S Plaid perdait 21 000 dollars (environ 19 692 euros) tandis que le Model X Plaid chutait de 19 000 dollars, soit l’équivalent de 17 817 euros environ.

Pas chez nous

Ainsi, et comme l’explique Electrek, la Model S revient à son niveau de l’été 2021 grâce à cette baisse, alors que Tesla avait revu les tarifs de ses véhicules à la hausse au cours des dernières années. Et ce même si les prix ont globalement été divisés par deux en cinq ans. Mais tandis qu’elle connaît quelques difficultés, malgré un record de vente en 2022, elle doit donc multiplier les initiatives pour séduire les clients. D’autant plus que la firme sera mise à rude épreuve par les constructeurs chinois cette année.

Mais cette incroyable chute de prix profite-t-elle aussi aux clients français ? Et bien malheureusement non. Pour l’heure, les tarifs restent inchangés en France, avec une Model S qui démarre à 113 990 euros et un Model X affiché à partir de 121 990 euros. De ce fait, les deux véhicules ne sont pas éligibles au bonus écologique de 5 000 euros réservé aux voitures de moins de 47 000 euros.

Pour l’instant, aucune baisse n’est donc prévue sur la berline et le SUV en France, mais il n’est tout de même pas exclu que cela arrive un jour. Car la chute des tarifs des Model 3 et Model Y n’avait pas du tout été anticipée non plus. Il faudra donc faire preuve de vigilance dans les prochains jours si vous voulez vous offrir un véhicule de la marque. Si cela devait arriver, il y a aussi une chance pour que les clients ayant déjà passé commande puisse en profiter, comme ce fut le cas pour les deux best-sellers du constructeur.

Rappelons par ailleurs que le prix de vente des Tesla Model S et Tesla Model X en France était de respectivement 99 990 euros et 109 990 euros à la fin de l’année 2021. En version Plaid, il fallait débourser 129 990 euros et 139 990 euros. Il est alors possible que les prix actuels descendent aux anciens prix en France aussi.

Alors que la firme a terminé l’année sur une très bonne note et serait rentable même en bradant ses voitures, contrairement à certains constructeurs comme Renault, il y a fort à parier pour que d’autres chutes de prix arrivent. En effet, Tesla a enregistré en 2022 une marge brute de 27,9 % sur le 3ème trimestre, grâce notamment à une conception optimisée. Celle-ci avait notamment été applaudie par les ingénieurs de Toyota il y a quelques jours.

