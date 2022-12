Volkswagen augmente le prix de ses voitures électriques les moins chères

Volkswagen vient d'augmenter les prix de sa voiture électrique compacte, l'ID.3, quelques mois avant la révélation de la version restylée. Une hausse de plus de 1 000 euros qui varie en fonction des finitions. La Volkswagen e-Up! est également concernée par ces hausses de prix.

Depuis quelques mois, de nombreux constructeurs ont décidé d’augmenter les prix de leurs voitures. Une hausse qui s’explique notamment par la pénurie de semi-conducteurs mais également par la flambée des prix des matières premières. C’est notamment le cas pour les modèles électriques, alors que certains experts s’alarment sur une possible pénurie de batteries dans le futur. Sans parler du fait que produire des accumulateurs coûte encore très cher, ce qui explique pourquoi les modèles électriques sont plus onéreux que leurs équivalents thermiques.

Une forte hausse

Il y a quelques semaines, Dacia annonçait une hausse des tarifs pour toute sa gamme, et notamment la Spring qui prenait alors 1 000 euros. Un peu plus tard, ce fut au tour de Renault, qui faisait grimper le prix de sa Mégane E-Tech mais également de ses Zoé et Twingo de plus de 1 000 euros également. Ce ne sont pas les seuls constructeurs à suivre cette tendance.

En effet, c’est maintenant Volkswagen qui fait flamber les prix de certains de ses modèles. Et parmi eux, l’ID.3, qui subit de plein fouet l’inflation. Il suffit d’un simple coup d’œil au configurateur pour le comprendre, alors que la compacte est désormais affichée à partir de 46 100 euros, contre 44 990 euros jusqu’à présent. Une hausse de 1 100 euros pour la star de la gamme électrique, qui s’explique assez facilement.

En effet, et comme le souligne le site Automobile Propre, la marque allemande aurait simplement profité du nouveau barème du bonus écologique. En effet, si l’aide de 6 000 euros était jusqu’alors accordée uniquement aux voitures de moins de 45 000 euros, le montant a finalement été porté à 47 000 euros.

La firme a donc augmenté le tarif de sa compacte en conséquence, permettant d’augmenter sa marge tout en permettant tout de même aux clients de profiter du petit coup de pouce du gouvernement. D’autant plus que celui-ci sera réduit dès le 1er janvier prochain, avec un montant maximal plafonné à 5 000 euros. Sauf pour certains ménages modestes, qui profiteront d’un bonus à 7 000 euros.

De son coté, la Volkswagen ID.3 Active Pro S coiffant la gamme s’échange désormais contre 49 100 euros, ce qui ne lui permet alors plus de profiter du bonus maximal, sauf en cas de négociation avec son concessionnaire. En revanche, elle demeure toujours éligible à l’aide de 2 000 euros, qui passera à 1 000 euros en 2023.

La dotation technologique et les équipements ne changent visiblement pas, de même que la fiche technique. La compacte électrique rivale des MG4 et autres Tesla Model 3 de 204 chevaux est en effet toujours déclinée avec deux batteries, de 58 et 77 kWh offrant une autonomie allant jusqu’à 556 kilomètres selon le cycle WLTP.

La e-up! augmente aussi

Mais la Volkswagen ID.3 n’est pas la seule à avoir subi une hausse de prix. C’est également le cas de la petite citadine électrique e-Up!, dont la gamme débute actuellement à partir de 27 040 euros. Une hausse récente, puisqu’en regardant la grille tarifaire datant du 2 novembre dernier, la citadine électrique affichait encore un ticket d’entrée à 26 040 euros. Heureusement, elle est toujours éligible au bonus écologique de 6 000 euros, faisant baisser son prix à 18 040 euros.

Ainsi, la Dacia Spring demeure toujours bien plus intéressante, avec un prix affiché à 15 185 euros lorsque l’aide de l’État est déduite. La finition la plus haute de la e-Up! débute quant à elle à partir de 29 840 euros.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.