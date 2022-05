La pénurie de composants devrait durer jusqu’en 2024 et c’est le patron d’Intel qui le dit

Le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, estime finalement que la crise de semi-conducteurs durera jusqu’en 2024.

La pénurie des composants inhérente au Covid-19 et au jeu de l’offre et de la demande est un sujet majeur depuis maintenant deux ans. Tous les secteurs ont été plus ou moins touchés. Et les prédictions de certains patrons ne sont pas très bonnes depuis un certain temps déjà. 2022 ne serait pas épargné, tout comme l’année 2023.

Pat Gelsinger, le PDG d’Intel, avait d’ailleurs exposé cette vision des choses en octobre 2021. « Nous sommes au pire moment ; chaque trimestre de l’année prochaine, nous nous améliorerons progressivement, mais l’équilibre entre l’offre et la demande ne sera pas atteint avant 2023 », avait-il déclaré.

Des estimations revues

Sept mois plus tard, le son de cloche n’est cependant plus le même. L’intéressé revoit en effet ses estimations et estime que cette pénurie pourrait en fait durer jusqu’en 2024, d’après ses déclarations dans les colonnes de CNBC.

Nous pensons que la pénurie globale de semi-conducteurs se prolongera jusqu’en 2024, alors que nous l’avions estimée à 2023, simplement car la pénurie a maintenant touché les équipements et que la mise en service de certaines usines sera plus compliquée.

Intel s’en sortirait

Pour autant, Pat Gelsinger affirme qu’Intel et ses usines sont sur le point d’arriver à répondre à la demande. Cela faisait des années que cela n’était pas arrivé, a-t-il expliqué. Concernant la pénurie, il ajoute que les enjeux se situent au niveau des nouveaux produits construits sur des nouvelles lignes de production, et non sur celles existantes.

Ce qui est sûr, c’est que cette crise industrielle devrait encore faire parler d’elle pendant un petit bout de temps.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.