Intel cherche à déterminer pourquoi ses meilleurs CPU font planter des jeux

Intel commence à s'intéresser de près à la question des crashs à répétition observés sur de nombreux jeux lorsque ses dernières générations de Core i9 sont employées.

Nous en parlions récemment, les processeurs Intel Core i9 de 13ème et 14ème générations semblent à la racine de crashs intempestifs, et surtout récurrents, sur un certain nombre de jeux. Parmi eux, Outpost: Infinity Siege, The Finals, Fortnite ou encore Tekken 8, et plus largement de nombreux titres basés sur l’Unreal Engine, le célèbre moteur 3D d’Epic Games.

Cette situation forçait récemment Epic à publier un bulletin recommandant spécifiquement aux utilisateurs de Core i9-13900K et i9-14900K d’ajuster les paramètres de leurs BIOS pour limiter les risques de plantages. Désormais, c’est au tour d’Intel de s’exprimer sur la question. Dans un communiqué adressé il y a peu à ZDNet Korea, la firme a indiqué mener l’enquête sur ce phénomène.

Intel reconnaît un problème… et se penche désormais officiellement sur la question

« Intel est conscient des problèmes qui surviennent lors de l’exécution de certaines tâches sur les processeurs Core de 13e et 14e génération pour PC de bureau, et les analyse avec les principaux affiliés », a notamment indiqué un porte-parole du groupe au média coréen. Ce que l’on retient ici, c’est qu’Intel reconnaît officiellement la présence d’un problème, et que le groupe prend a priori les mesures nécessaires pour trouver une solution.

Comme le rappelle le site The Verge, l’importance des crashs constatés avec des Core i9 de 13ème et 14ème générations est très variable, elle dépend pour beaucoup du jeu lancé. Des certains cas, les joueurs subissent simplement l’apparition d’un message d’erreur évoquant une limite de mémoire, dans d’autres ils sont renvoyés vers le bureau en cours de partie.

Il n’est toutefois pas rare qu’un crash du PC au grand complet soit observé, ce qui est nettement plus problématique. Ces plantages semblent quoi qu’il en soit survenir plus fréquemment sur les titres développés avec l’Unreal Engine… ce qui pourrait augurer d’un problème de stabilité qu’Intel devrait alors corriger de son côté.

Pour l’instant, la seule solution trouvée consiste à baisser manuellement les fréquences du processeur ou sa tension, et ce directement depuis le BIOS. Une opération qui n’est malheureusement pas à la portée de tous les utilisateurs.