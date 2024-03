Intel dévoile le processeur PC le plus rapide au monde : pourquoi c’est superflu

Intel a lancé le Core i9-14900KS, son nouveau fer de lance sur le marché des processeurs de bureau grand public. Cadencée à 6,2 GHz et lancée à près de 850 euros en France, la puce semble toutefois en faire trop pour pas assez.

24 cœurs, 253 W de TDP, 6,2 GHz au compteur, et un prix tout aussi ébouriffant que cette fréquence : près de 850 euros en France. Une somme à laquelle il faudra ajouter le prix d’un système de dissipation adéquat, suffisamment costaud pour éviter autant que possible la surchauffe… sur un processeur qui fait tout pour y arriver, le Core i9-14900KS, la nouvelle puce d’Intel qui nous intéresse aujourd’hui.

Avec ce processeur de bureau grand public de tous les superlatifs, Intel franchit un cap par rapport à ses précédentes générations de Core i9 « KS », en boostant de 200 MHz supplémentaires la cadence maximale de ses cœurs hautes-performances… au point de jouer avec le feu et de nous rappeler la fin des années 90, lorsque les fabricants de processeurs étaient engagés dans une course sans fin (et sûrement un peu absurde) au mégahertz.

Au diable la sobriété !

Comme le souligne ArsTechnica, Intel tire une nouvelle fois parti de sa technologie Adaptive Boost pour permettre à son Core i9-14900KS d’augmenter ses performances et sa consommation énergétique jusqu’à atteindre une température maximale de 100 degrés. Avec son nouveau processeur, la firme parvient également à monter à 6,2 GHz, contre 6,0 GHz au maximum sur les Core i9-13900KS et Core i9-12900KS, mais sans changer d’architecture ou de finesse de gravure (10 nm toujours).

Une petite prouesse en soi, même si cette nouvelle fréquence maximale est très peu pratique dans les faits : la consommation énergétique et la chauffe augmentent pour un gain de performances qui reste a priori modeste par rapport au Core i9-14900K « classique ».

D’après les premiers tests indépendants conduits par Tom’s Hardware, le Core i9-14900KS consomme par exemple 31% d’énergie en plus que le Core i9-14900K… pour un gain d’environ 1% de performances en rendu sur le benchmark de Blender. Un exemple, certes, mais qui a de quoi interroger sur la pertinence d’une telle puce.