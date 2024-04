Xbox : sauvegardez vos captures d’écrans et clips vidéos avant qu’il ne soit trop tard

Xbox va supprimer toutes vos captures vieilles de 90 jours au 30 mai 2024, il sera donc judicieux de les sauvegarder avant de les voir disparaitre à jamais.

Xbox se lance dans une nouvelle purge des captures faites par les joueurs sur leur console, afin de les inciter notamment à utiliser OneDrive pour les sauvegarder. Cette fonctionnalité de sauvegarde est accessible après une phase de beta auprès des membres du programme Xbox Insider ces derniers mois.

Si vous souhaitez conserver vos captures d’écrans ou moments de jeux sauvegardés il y a plus de 90 jours, il faudra les sauvegarder avant le 30 mai, date à laquelle tous ces contenus seront supprimés des comptes Xbox. Voici la marche à suivre.

Sauvegarder vos captures Xbox sur OneDrive ou votre disque dur

La marche à suivre nous est rappelée par le site laptopmag qui précise que cette sauvegarde est possible soit vers un compte OneDrive ou simplement sur votre disque dur.

Rendez-vous dans la section « Mes jeux et applications » du menu Xbox

Cliquez sur Voir tout > Applications > Captures

Sélectionnez vos captures (screenshots et vidéos) et choisissez si vous voulez les uploader sur un compte OneDrive ou sur un support de stockage externe connecté à la console.

À noter qu’il est maintenant possible de sauvegarder automatiquement vos captures sur OneDrive en vous rendant dans la section « Capture et partage » de vos préférences et dans le menu « Chargements automatiques ». Si vous choisissez d’utiliser OneDrive, alors la limite des 90 jours ne s’applique pas, mais vous ne pourrez dépasser les 5 Go d’espace utilisés avant de devoir payer un abonnement.

Les joueurs PC n’ont pas à s’inquiéter car toutes les captures sont sauvegardées sur le disque dur ou SSD de la machine et ne sont pas uploadées sur les serveurs de Xbox.