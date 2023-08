Xbox : partager vos meilleurs moments de jeu va devenir bien plus simple

Actuellement en test auprès de son cercle fermé de bêta testeurs, Microsoft va bientôt déployer une mise à jour pour Xbox vous permettant d'archiver automatiquement vos captures et screenshots sur OneDrive.

Les utilisateurs du programme Xbox Insider ont eu le droit à une mise à jour surprise hier apportant avec elle une fonctionnalité plutôt pratique. Les joueurs pourront bientôt uploader automatiquement leurs clips de jeux et screenshots sur Microsoft OneDrive.

Sauvegarder tous vos anciens clips Xbox sur OneDrive en un clic

Pour activer cette option sur votre console Xbox, il faudra vous rendre dans Profil et système > Paramètres > Préférences > Capture et partage et activer l’option dans « Charger automatiquement ». Avec cette mise à jour, Microsoft offrira aussi la possibilité de sauvegarder l’intégralité de vos captures existantes sur son service de cloud ou sur un disque externe. Vous pourrez ainsi y accéder depuis n’importe quel appareil utilisant OneDrive. Les joueurs pourront ainsi aisément récupérer leurs captures sur un ordinateur, chose qui n’était plus possible depuis la fin annoncée de l’application Xbox Companion sur Windows en juillet dernier, remplacée par l’application Xbox.

À noter que Microsoft met en garde sur la durée d’upload de vos fichiers. Si votre bibliothèque est conséquente, il vous faudra attendre jusqu’à plusieurs jours avant qu’ils n’apparaissent sur votre espace OneDrive. On imagine que Microsoft applique une légère compression pour sauvegarder de l’espace. À l’avenir, cette fonctionnalité permettra de sauvegarder des captures en 4K et HDR, chose qui est pour le moment impossible avec la mise à jour ici présente.

Comme dit précédemment, il est nécessaire de faire partie du programme Xbox Insider « Alpha Skip-ahead » pour tester ce type de mise à jour bêta. Si vous êtes déjà membre Xbox Insider, Microsoft a envoyé tout au long de l’année des invitations à ce programme plus restreint vers ses membres les plus actifs. Pour les autres, il faudra attendre quelques mois avant que la fonctionnalité arrive sur leur console.

