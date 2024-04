Lunar Lake : la prochaine génération de processeurs Intel se montre… avec un gros GPU intégré

Pour la première fois les spécifications d'une puce à basse consommation Intel « Lunar Lake » font leur apparition en ligne au travers de récents pilotes de firmware. On découvre ainsi la composition du futur Core Ultra 5 234V... qui embarquera a priori une partie graphique musclée.

Au travers de récents pilotes de firmware, Intel a laissé apparaître en ligne les spécifications techniques d’un de ses futurs processeurs mobiles « Lunar Lake » : le potentiel Core Ultra 5 234V. Cette fuite nous donne un premier aperçu de ce que la firme nous réserve avec sa prochaine génération de puces à basse consommation, attendue en fin d’année sur les PC portables et ultraportables… mais pas seulement.

Notons avant d’aller plus loin que les informations qui vont suivre sont à prendre avec des pincettes, principalement parce que la puce aperçue en ligne est un échantillon d’ingénierie. Ses spécifications peuvent par conséquent légèrement évoluer d’ici le lancement à grande échelle des puces Lunar Lake.

Une puce puissante, notamment sur le plan GPU ?

Ces précisions étant faites, ce Core Ultra 5 234V embarquerait 8 cœurs et 8 threads cadencés (pour l’heure) entre 2,1 et 3,1 GHz. Ces fréquences pourraient toutefois être rehaussées par la suite. La puce est quoi qu’il en soit basée sur une configuration regroupant quatre cœurs hautes performances « Lion Cove » et quatre cœurs à haute efficacité énergétique « Skymont ». Elle embarquerait pour le reste de la mémoire LPDDR5x intégrée, un NPU (partie dédiée à l’IA) trois fois plus rapide que ce que permettent actuellement les puces Meteor Lake, ainsi qu’un iGPU costaud, basé pour sa part sur la nouvelle architecture Intel Xe2 « Battlemage ».

XE_LUNARLAKE 64a0:0004 dgfx:0 gfx:Xe2_LPG (20.04) media:Xe2_LPM (20.00)https://t.co/tJwXhJFi3b — Michael (@miktdt) April 4, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Ce contenu est bloqué car vous n'avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l'usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l'amélioration des produits d'Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l'audience de ce site (en savoir plus) J'accepte tout Gérer mes choix

Cette partie graphique intégrée au Core Ultra 5 234V comporterait un maximum de 8 cœurs Xe, pour un total de 64 unités d’exécution potentielles. De précédentes rumeurs laissaient par ailleurs entendre que les GPUs Battlemage seraient capables de mieux gérer le ray-tracing, tout en embarquant un système de rendu de nouvelle génération basé sur le Machine Learning, un nouveau sous-système de mémoire, et les dernières fonctionnalités DeepLink en date (pour améliorer la répartition de l’alimentation).

On profiterait enfin d’une amélioration notable de la micro-architecture Xe, et l’ensemble serait cette fois destiné à animer des jeux plus gourmands en ressources. On peut donc s’attendre à de meilleures performances sur certains AAA. Une nouvelle qui pourrait s’avérer particulièrement intéressante pour jouer sur des PC ultraportables, mais aussi et surtout pour la prochaine génération de consoles portables sous Windows.