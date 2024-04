Grâce à cette technologie, la prochaine Apple Watch profiterait de nouveaux capteurs de santé

Selon les informations du média taïwanais DigiTimes, Apple proposerait de nouvelles mesures de santé en intégrant une carte-mère plus fine à son Apple Watch X.

Cette année, cela fera dix ans qu’Apple a présenté la toute première génération d’Apple Watch. Pour l’occasion, le constructeur américain travaillerait sur une mise à jour majeure de ses montres connectées avec l’Apple Watch Series 10 — ou Apple Watch X — dont la présentation est attendue à l’automne prochain.

Depuis quelques mois, les rumeurs enflent autour de cette nouvelle génération qui pourrait proposer davantage de mesures de santé, un nouveau système d’accroche pour le bracelet et même un nouveau design. Dernièrement, c’est le site taïwanais DigiTimes, généralement très bien informé sur les chaînes de production, qui a dévoilé de nouvelles informations au sujet de l’Apple Watch X.

DigiTimes rapporte qu’Apple a confirmé, dans son bilan fiscal pour l’année 2023, travailler de nouveau avec un fournisseur de circuits intégrés, Nan Ya PCB. Ce fournisseur utilise notamment une technologie basée sur du cuivre recouvert de résine pour des circuits plus fins encore que ce que peuvent proposer d’autres constructeurs de puces. Surtout, selon DigiTimes, ce système devrait être proposé pour les différents composants de la future Apple Watch Series 10.

Une carte mère plus fine pour davantage de capteurs dans la montre

Bien évidemment, des circuits plus fins avec une couche de résine présentent plusieurs avantages, à commencer par une meilleure durabilité — particulièrement pour une utilisation sous l’eau — ou la possibilité d’intégrer davantage de composants. Mais, comme le rapporte DigiTimes, cela augure également une montre potentiellement plus fine encore. On ignore encore quelle voie adoptera Apple, entre une montre plus fine dans sa globalité grâce à l’espace économisé par la carte mère, ou l’intégration de plus de composants au sein de la montre, qu’il s’agisse d’une batterie de plus grosse capacité ou de nouveaux capteurs de santé.

Rappelons qu’Apple planche, depuis plusieurs années, sur de nouvelles mesures de santé pour ses Apple Watch. Outre la mesure de la glycémie dans le sang — qui ne devrait pas arriver dès cette année — Apple travaillerait également à une fonction de la mesure de la tension directement sur ses montres connectées.

On devrait en savoir plus sur les nouveautés de l’Apple Watch Series 10 lors de sa présentation officielle, attendue à l’automne prochain.