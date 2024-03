L’Apple Watch X rattraperait son retard sur Samsung, Huawei et Xiaomi avec cette nouvelle mesure de santé

Selon les informations de Mark Gurman, Apple serait prêt à proposer une mesure de la tension artérielle sur sa prochaine montre connectée.

Dans le domaine des mesures de santé, la dernière innovation d’Apple date déjà d’il y a près de deux ans avec l’intégration de la mesure de température cutanée sur les Apple Watch Series 8 et Apple Watch Ultra. Depuis, le constructeur américain n’a pas apporté d’innovation majeure dans ce domaine sur les Apple Watch. Cependant, cela pourrait bien changer dès cette année avec l’arrivée de l’Apple Watch Series 10.

Dans sa newsletter Power On, le journaliste Mark Gurman de l’agence Bloomberg indique en effet qu’Apple préparerait une nouvelle donnée de santé pour ses prochaines montres connectées, attendues à l’automne. Les prochaines montres du constructeur devraient en effet être capables d’analyser la pression artérielle des utilisateurs :

Tout porte à croire que la nouvelle Apple Watch profitera d’une mesure de la pression artérielle cet automne. Mais il ne semble pas que cette fonctionnalité arrive sur les modèles actuels.

Une mesure déjà disponible chez Samsung, Xiaomi ou Huawei

La mesure de la pression artérielle se démocratise peu à peu sur les montres connectées. Samsung a été l’un des précurseurs avec les Galaxy Watch Active 2 et Galaxy Watch 3. La fonctionnalité est, depuis, disponible sur tous les modèles de montres Samsung mais, au même titre que l’électrocardiogramme, ne fonctionne que si l’utilisateur a également un smartphone conçu par le constructeur coréen. Par ailleurs, les montres Galaxy Watch nécessitent que l’utilisateur calibre d’abord sa montre avec un tensiomètre à brassard.

D’autres constructeurs proposent de passer outre cette calibration avec un brassard. C’est le cas notamment de Huawei avec sa Huawei Watch D dont le bracelet peut gonfler automatiquement. Xiaomi a également annoncé en Chine sa Xiaomi Watch H1 capable de réaliser toute seule des mesures de la tension artérielle. Enfin, nous avons testé récemment la Ice Smart Two d’Ice-Watch, une montre dont la mesure de la tension s’est avérée particulièrement fiable.

Pour l’heure, on ignore encore comment l’Apple Watch 10 pourrait mesurer la pression sanguine et si elle aura besoin d’être calibrée ou non. Rappelons également qu’Apple travaille depuis plusieurs années sur d’autres mesures comme la glycémie. Néanmoins, cette fonctionnalité ne serait pas encore prête et n’arriverait pas sur l’Apple Watch X.