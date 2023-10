Cette montre Xiaomi peut réaliser des électrocardiogramme et mesurer votre tension

La nouvelle Watch H1 de Xiaomi se destine avant tout à la santé avec la réalisation d'électrocardiogramme et la mesure de la tension artérielle.

La Xiaomi Watch S3 n’était pas la seule montre connectée présentée par Xiaomi à l’occasion du lancement chinois des Xiaomi 14 et 14 Pro. En plus de sa toquante misant avant tout sur le look, le constructeur a également levé le voile sur sa Xiaomi ECG & Blood Pressure Recorder — ou Xiaomi Watch H1.

Comme son nom fort à propos l’indique très bien, cette montre connectée vise à permettre l’enregistrement aussi bien d’électrocardiogrammes et de la tension artérielle de son utilisateur. Si de plus en plus de modèles permettent déjà la mesure d’ECG, la tension artérielle proposée par exemple sur les montres de Samsung nécessite cependant une calibration. À l’heure actuelle, Huawei est l’un des rares constructeurs à proposer ce type de mesure directement sans sa montre, sans appareil supplémentaire, avec la Huawei Watch D.

Sans surprise, c’est donc à son compatriote chinois que Xiaomi vient donc s’attaquer avec cette nouvelle montre.

Concrètement, la Xiaomi Watch H1 est dotée d’un écran Oled rond de 1,43 pouce de diamètre et d’une définition de 466 x 466 pixels. Elle est conçue en alliage d’aluminium et affiche un poids de 48,5 grammes. La toquante est par ailleurs dotée d’une batterie de 500 mAh devant permettre jusqu’à neuf jours d’autonomie.

Un bracelet qui va gonfler pour mesurer votre tension

La montre embarque surtout de nombreuses mesures de santé. Outre la fréquence cardiaque, elle est capable de détecter les chutes, de mesurer le taux d’oxygène dans le sang, d’évaluer la température de la peau ou de suivre la qualité du sommeil. La montre se distingue cependant par la possibilité de réaliser des électrocardiogrammes afin de détecter de potentiels cas de fibrillation cardiaque. Elle embarque également un tensiomètre qui va légèrement faire gonfler le bracelet, comme sur la Huawei Watch D, afin de vérifier la pression artérielle de l’utilisateur.



Pour l’heure, la Xiaomi Watch H1 n’est prévue que pour une commercialisation en Chine. Avant une disponibilité potentielle en France, il faudra que Xiaomi fasse certifier la montre, l’ECG et le tensiomètre par les autorités de santé. En Chine, la Xiaomi Watch H1 est proposée au prix de 1999 yuans, soit 260 euros HT.