Xiaomi 14 Pro dévoilé : encore plus loin, encore plus fort, surtout en photo

Le Xiaomi 14 Pro a été présenté aux côtés du Xiaomi 14 classique. Il reprend les grosses qualités et va encore plus loin, notamment avec une belle nouveauté photo/vidéo.

L’une des stars du jour s’appelait Xiaomi 14, mais elle partage la scène avec un autre smartphone tout fraîchement officialisé : le Xiaomi 14 Pro. Vous vous en doutez, ce smartphone va prendre les grandes qualités de son petit frère et aller encore plus loin sur les caractéristiques et les fonctionnalités, particulièrement sur la photo avec une nouveauté impressionnante sur le papier.

Voici les principales informations à retenir du Xiaomi 14 Pro après sa présentation en Chine.

Écran « 2K » et Snapdragon 8 Gen 3

Le Xiaomi 14 Pro ressemble beaucoup au Xiaomi 14 classique, avec un module photo arrière carré et très imposant. Les bordures paraissent toujours assez plates, malgré une incurvation plus marquée — mais sans zèle de l’écran. D’ailleurs, parlons-en de cet écran du Xiaomi 14 Pro, car là aussi on va plus loin que sur le modèle classique.

La dalle Oled du Xiaomi 14 Pro est plus grande avec une diagonale de 6,73 pouces. La définition monte du coup assez naturellement plus haut, à 3200 x 1440 pixels. La marque parle de « 2K » pour une résolution de 522 pixels par pouce. On a toujours un taux de rafraîchissement allant de 1 à 120 Hz avec la technologie LTPO et une luminosité maximale à 3000 cd/m². À cela s’ajoute une solution pour éviter la fatigue oculaire et une autre pour une meilleure réactivité sous le doigt. Citons aussi la compatibilité Dolby Vision HDR10+.

À l’intérieur, le Xiaomi 14 Pro se dote évidemment du Snapdragon 8 Gen 3 comme son petit frère. Ce sont ainsi les premiers smartphones à profiter de la nouvelle meilleure puce de Qualcomm. On attend donc encore de voir le réel argument fort de cette déclinaison Pro pour se démarquer. Xiaomi le sait et a particulièrement soigné son annonce côté photo.

Une grosse nouveauté photo pour le Xiaomi 14 Pro

Le Xiaomi 14 Pro a en effet un atout dans sa manche qui attire l’attention : l’ouverture variable au niveau de son appareil photo principal. La fonction s’appelle « stepless variable aperture » en anglais. Concrètement, vous pouvez donc passer facilement d’une ouverture de f/1,42 à f/4,0. Autrement dit, vous pouvez donc modifier à l’envi la quantité de lumière qui entre dans la caméra et jouer avec la profondeur de champ. Et ce, même pendant un enregistrement vidéo.

Cette fonction est proposée sur le capteur photo principal de 50 Mpx qui a une taille de 1/1,31 pouce pour une distance focale équivalant à 23 mm. Il faudra tester le smartphone pour vérifier si cette taille est suffisante pour pleinement exploiter cette technologie alléchante sur le papier. Notez que le Xiaomi 14 Pro utilise ici le même capteur que le Xiaomi 14.

C’est d’ailleurs aussi le cas sur le reste de la configuration photo. On retrouve un ultra grand-angle de 50 Mpx (f/2,2 ; équivalant 14 mm) et un téléobjectif x3,2 (f/2,0, équivalent 75 mm). Le vrai truc en plus du Xiaomi 14 Pro réside donc bien dans sa faculté de changer d’ouverture avec une grande liberté. On notera aussi au passage qu’une ouverture à f/1,42 a de quoi impressionner et devrait permettre de bonnes performances en faible luminosité (plus de lumière arrive jusqu’au capteur).

Il y a encore quelques éléments intéressants à noter du côté du Xiaomi 14 Pro : la batterie a une capacité de 4880 mAh et peut se recharger jusqu’à 120 W en filaire — 50 W avec un chargeur sans fil.

Autre petite spécificité : le smartphone a droit à l’USB 3.2 Gen 2 (contre Gen 1 pour le Xiaomi 14). Le smartphone est par ailleurs étanche avec une certification IP68. Coté logiciel, la version chinoise du Xiaomi 14 Pro goûte à HyperOS. On ne sait pas encore à quelle sauce seront mangés les modèles européens.

Prix et date de sortie du Xiaomi 14 Pro

En Chine, le Xiaomi 14 Pro existe en plusieurs variantes :

12/256 Go à 4999 yuans ;

16/512 Go à 5499 yuans ;

16 Go de RAM et 1 To de stockage à 5999 yuans.



En attendant de connaître les prix officiels en euros et la disponibilité en France — pas avant plusieurs mois normalement –, on peut déjà indiquer que les tarifs en yuans valent environ 647, 712 et 793 euros respectivement, mais hors taxes. En Europe, les produits seront plus onéreux.

En Chine, une version du Xiaomi 14 Pro en titane a aussi été présentée.