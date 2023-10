Xiaomi 14 : voici la date officielle de l’annonce, elle est due à tout sauf au hasard

La date de présentation officielle de la série Xiaomi 14 a été dévoilée. Rendez-vous donc dans quelques jours pour découvrir ceux qui tenteront d'être les premiers smartphones équipés du Snapdragon 8 Gen 3.

On savait qu’ils arrivaient tout bientôt, mais on connait désormais la date et l’heure exactes de l’annonce. Ainsi, pas de surprise, la présentation officielle des Xiaomi 14 est imminente. Sur son compte officiel Weibo, le constructeur partage un visuel révélant l’information.

Xiaomi 14 et Snapdragon 8 Gen 3

La série des Xiaomi 14 sera donc dévoilée le jeudi 26 octobre 2023 à 19 heures en Chine (heure de Pékin) — soit 13 heures à Paris. Vous vous en doutez, le timing n’est pas du tout choisi au hasard. C’est à la même période — du 24 au 26 octobre — que se tient le Snapdragon Summit de Qualcomm pendant lequel devrait être présenté le Snapdragon 8 Gen 3.

En d’autres termes, Xiaomi veut s’assurer d’être parmi les tout premiers constructeurs –si ce n’est LE premier — à embarquer la nouvelle puce haut de gamme. La marque chinoise nous a habitués à ce genre de stratégie censée soigner son image de marque. Si les Xiaomi 14 et 14 Pro ont la primeur sur le Snapdragon 8 Gen 3, cela leur donnera un petit argument marketing en plus à faire valoir.

Attention cela dit, ce n’est pas parce que Xiaomi a annoncé la date de sa conférence, qu’aucune autre marque ne tentera de lui couper l’herbe sous les pieds.

Calendrier chamboulé

On notera aussi que l’annonce a lieu plus tôt que jamais, dès fin octobre. Généralement, les annonces de la nouvelle puce Snapdragon dernier cri et du fleuron de Xiaomi ont lieu vers la fin de l’année, mais le calendrier s’est progressivement avancé.

En attendant, la puissance débloquée par le Snapdragon 8 Gen 3 n’est pas la seule qualité qui pourra être mise en avant. Les Xiaomi 14 et 14 Pro promettent aussi de très grandes choses du côté de la photo en partenariat avec Leica.

Enfin, sachez qu’il s’agit d’une conférence qui sera dédiée au marché chinois. Le Xiaomi 14 et le Xiaomi 14 Pro ne devraient arriver en Europe qu’à partir de 2024.