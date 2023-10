Prévu dès ce mois-ci, le Xiaomi 14 promet monts et merveilles pour la photo

Xiaomi a annoncé que son Xiaomi 14 sortira en Chine dès le mois d'octobre. Le smartphone profitera d'un appareil photo Leica estampillé « Summilux » avec une grande ouverture focale.

Depuis quelques années, Xiaomi accélère régulièrement son calendrier. Alors que ses derniers smartphones haut de gamme — mais relativement abordables — les Xiaomi 13T et 13T Pro, ont été annoncés fin septembre, le constructeur chinois s’apprête déjà à passer à l’étape supérieure et compte bien présenter son Xiaomi 14 dès ce mois d’octobre.

Sur le réseau social chinois Weibo, Lu Weibing, président de Xiaomi, a en effet indiqué que la gamme Xiaomi 14 « équipée d’objectifs Leica Summilux sortira ce mois-ci ». Il relaie par ailleurs une publication du compte officiel de Xiaomi présentant les innovations apportées par le partenariat entre le constructeur chinois de smartphones et la marque photo allemande :

Xiaomi et Leica proposent conjointement une solution de système optique de nouvelle génération composée de l’objectif Leica Summilux le plus parfait à ce jour dans le domaine de l’imagerie mobile et d’un nouveau capteur d’image professionnel à haute dynamique pour l’optique mobile, permettant aux appareils mobiles d’avoir véritablement un accès à plein temps. Capacités de capture instantanées et précises très puissantes dans toutes les situations et tous les scénarios.

Un objectif à très grande ouverture

Pour rappel, la gamme Summilux est historiquement une gamme d’objectifs d’appareils photo proposant une ouverture particulièrement large, inférieure à f/2 et généralement autour de f/1,4. De quoi permettre, une fois associée à un appareil photo, de capturer davantage de lumière et de proposer des flous d’arrière-plan optiques avec un bokeh naturel. Bien évidemment, il faudra davantage d’informations avant d’en savoir plus sur les performances photo du futur Xiaomi 14, le flou d’arrière-plan sur smartphone étant souvent généré avant tout par le traitement logiciel à défaut d’optiques suffisamment longue focale et de grands capteurs.

Par ailleurs, si Xiaomi et Leica semblent s’être entendus sur l’utilisation du terme « Summilux » pour l’objectif du futur Xiaomi 14, il reste peu probable que Leica ait fabriqué lui-même l’objectif du smartphone. Dans la grande majorité des cas, les partenariats entre constructeurs de smartphones et fabricants photo (Xiaomi et Leica, Vivo et Zeiss ou Hasselblad et OnePlus) se limitent à un travail de recherche et développement sur la meilleure formule optique et de traitement logiciel.

On devrait en savoir plus sur la gamme Xiaomi 14 dans les prochaines semaines. Pour l’heure, le constructeur n’a pas indiqué à quelle date les différents smartphones seront présentés. L’an dernier, les smartphones avaient été présentés en Chine le 19 décembre. Il semble donc bel et bien que Xiaomi compte les présenter plus tôt cette année.