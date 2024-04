Test du Xiaomi 14 Ultra : ce téléphone cache un appareil photo

Le Xiaomi 14 Ultra, c'est le smartphone de la démesure, celui qui tend à prouver une bonne fois pour toutes que Xiaomi n'est pas synonyme d'entrée de gamme, enfin pas que. Ultra puissant, ultra armé en photo, ultra grand, il ne vole pas son nom et améliore même sa formule. On l'a testé pour vous !

Xiaomi a renouvelé ses smartphones haut de gamme. Point de version Pro pour la France en 2024, Xiaomi se contente cette fois de deux modèles contre trois en 2023. On a donc droit aux Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Ultra. Après avoir testé le premier, c’est le second qui passe entre nos mains aujourd’hui et il a de quoi impressionner.

Au cas où son bloc photo ne serait pas assez explicite, le Xiaomi 14 Ultra mise tout sur la photo et la vidéo. Avec lui, Xiaomi veut redéfinir la notion même de photophone. Son objectif, mettre à l’amende les iPhone 15 Pro, Pixel 8 Pro et pourquoi pas le Honor Magic 6 Pro qui vient tout juste de se positionner en tête du classement photo de DxOMark.

Xiaomi mise sur une suite de quatre capteurs, dont un de 1 pouce, sa signature depuis le Xiaomi 12S Ultra. Le tout est conçu en partenariat avec Leica qui a mis au point la partie logicielle, mais aussi le module photo en lui-même.

Xiaomi soigne également le reste de sa configuration afin d’enfoncer le clou et prouver que ce n’est pas qu’une marque d’entrée de gamme. Snapdragon 8 Gen 3, 12 Go de RAM, 512 Go de stockage, etc. Bref, on est en présence d’une débauche de performances.

Mais la puissance ne sert à rien sans une expérience satisfaisante. La nouvelle interface HyperOS entre en ligne de compte, tout comme les mises à jour proposées. Bref, un large tour du Xiaomi 14 Ultra est nécessaire.

Xiaomi 14 Ultra Fiche technique

Modèle Xiaomi 14 Ultra Dimensions 75,3 mm x 161,4 mm x 9,2 mm Interface constructeur HyperOS Taille de l'écran 6,73 pouces Définition 3200 x 1440 pixels Densité de pixels 522 ppp Technologie OLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Puce graphique Qualcomm Adreno 750 Stockage interne 256 Go, 512 Go, 1024 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 50 Mp

Capteur 3 : 50 Mp

Capteur 4 : 50 Mp Capteur photo frontal 32 Mp Définition enregistrement vidéo 8K@30fps Wi-fi Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 (be) Bluetooth 5.4 5G Oui NFC Oui Capteur d'empreintes Sous l'écran Type de connecteur USB Type-C Capacité de la batterie 5300 mAh Poids 224,4 g Couleurs Noir, Blanc, Bleu, Gris Fiche produit

Ce test a été réalisé à l’aide d’un smartphone prêté par la marque.

Xiaomi 14 Ultra Prix et disponibilité

Annoncé à Barcelone lors du MWC 2024, le Xiaomi 14 Ultra est disponible depuis le 19 mars 2024. Une seule configuration est disponible en France : 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Sur d’autres marchés, il peut embarquer jusqu’à 1 To de stockage et 16 Go de RAM.

Néanmoins, la version à laquelle nous avons droit culmine à 1499,90 euros, soit une somme déjà conséquente. Face à lui, on trouve le Galaxy S24 Ultra de Samsung et l’iPhone 15 Pro Max, tous deux plus chers. Pour un portefeuille plus serré, il y a le Magic 6 Pro de Honor (1269 euros) ou même le Google Pixel 8 Pro à 1169 euros. En rapport, le téléphone de Google paraît presque abordable.

Xiaomi 14 Ultra Ce que contient la boîte

Le Xiaomi 14 Ultra a droit à un package complet. Sa boîte renferme le téléphone, mais aussi le chargeur rapide 90 Watts. Nul besoin de repasser à la caisse pour profiter de cette fonction ; c’est appréciable. Xiaomi ajoute une coque transparente. Basique, elle a le mérite de protéger le 14 Ultra dès sa réception.

Xiaomi 14 Ultra Un design massif et pas du tout passe-partout

Xiaomi ne révolutionne pas le design de son smartphone haut de gamme. Il reprend celui du 13 Ultra pour l’appliquer au 14 Ultra en le modifiant par petites touches.

On a un cerclage en aluminium qui vient emprisonner une dalle 2,5 D incurvée sur ses bords. Elle est protégée par un verre maison, le Xiaomi Shield Glass, sur lequel le constructeur ne s’épanche pas. Il indique qu’il serait 10 fois plus résistant que la protection du Xiaomi 13 Ultra (Gorilla Glass Victus) sans dénaturer les couleurs.

Avec sa dalle de 6,73 pouces, le Xiaomi 14 Ultra est grand, très grand. Pour autant, il tient bien en main. Son gigantesque module photo produit ce que l’on pouvait craindre, à savoir qu’il déséquilibre l’appareil. Le smartphone n’échappe pas des mains pour autant puisque l’index vient naturellement trouver sa position sous ce module et verrouiller ainsi le maintien d’une certaine manière. Néanmoins, il pèse de tout son poids vers l’avant.

Ça, c’est lorsque le téléphone est tenu à la verticale. C’est bien moins confortable à l’horizontale lorsque l’on regarde une vidéo ou que l’on joue puisque le module photo se retrouve obligatoirement sous les doigts. Notre session de CoD Warzone Mobile n’était pas des plus agréable à cause de ça.

Côté mensurations, le Xiaomi 14 Ultra est un peu moins haut que son prédécesseur, mais aussi un peu plus large et plus épais. On parle dans les deux cas de moins d’un millimètre, ce qui est négligeable. Il est aussi plus lourd de 2 grammes.

D’un point de vue esthétique, on conserve une finition en faux cuir. Outre l’aspect premium qu’elle dégage, cette texture a l’avantage d’apporter un excellent grip. Bien sûr, pour en profiter pleinement, il ne faut pas y mettre de coque de protection.

Centré, le module photo parvient à gommer l’effet culbuto que l’on observe sur d’autres smartphones lorsqu’ils sont posés sur une table. Ainsi disposé, il est aussi légèrement surélevé ce qui au final simplifie sa consultation sans avoir à le prendre en main.

A contrario, cette montagne de capteurs est beaucoup moins agréable lorsqu’on tient le Xiaomi 14 Ultra à l’horizontale, constat que l’on avait déjà fait lors de notre test du Xiaomi 13 Ultra. Jeux et films/séries, on a une surépaisseur malvenue sous une des mains et surtout la moiteur des doigts qui badigeonne copieusement les capteurs.

Oui, parce que la température du SoC a tendance à grimper en jeu. La chauffe se fait ressentir à trois endroits : module photo, au milieu de la face arrière et sur les tranches les plus larges. Heureusement, une coque parvient aisément à endiguer ce phénomène, excepté au niveau du module photo.

Point sécurité : le Xiaomi 14 Ultra continue de proposer un verrouillage biométrique facial ou par empreinte. Les deux sont fonctionnels et rapides. Rappelons que le second est toujours plus sûr que le premier, ce dernier ne s’appuyant que sur une image 2D et non 3D comme le Face ID d’Apple, par exemple. Enfin, le Xiaomi 14 Ultra est certifié IP68 et est donc résistant à l’immersion jusqu’à 1,5 m de profondeur durant 30 minutes.

Xiaomi 14 Ultra Le kit qui transforme le 14 Ultra en appareil photo

Le Xiaomi 14 Ultra est résolument tourné vers la photo. C’est en tout cas ce que crie à gorge déployée son énorme module photo. Pour flatter cette facette, Xiaomi refait le coup du pack photo avec une foule d’accessoires adaptables sur le Xiaomi 14 Ultra.

Une poignée, une bague, une coque, le Xiaomi 14 Ultra n’est plus un smartphone, mais se transforme en appareil photo. Avec le pack de Xiaomi, on a l’impression de se retrouver avec un Galaxy Camera de Samsung, sorti il y a 12 ans. Mi-téléphone, mi-appareil photo, voilà à quoi ressemble ce Xiaomi 14 Ultra avec son pack photo.

Dans le détail, on y trouve une coque additionnelle sur laquelle on peut venir fixer différentes bagues permettant d’accueillir des filtres qui seront très pratiques pour les vidéastes. Une poignée vient radicalement changer le design du smartphone. Elle se branche sur le port USB-C et a la bonne idée de contenir une batterie de 1500 mAh pour charger le 14 Ultra. Elle répète un port USB-C sur sa surface, dommage qu’il ne puisse pas transporter de données.

De par sa conception, cette poignée amène un excellent grip et se pare d’une sélection de boutons. Elle ajoute des déclencheurs physiques pour la photo et la vidéo ainsi qu’un variateur de zoom et une molette donnant un accès direct au réglage de l’exposition. En revanche, si son port USB-C permet de la charger ainsi que le Xiaomi 14 Ultra, il interdit tout transfert de fichiers. Pour cela, il faut ôter la poignée. Pas très pratique.

Ce Xiaomi 14 Ultra Professional Photography Kit est facturé 200 euros à l’heure de la rédaction de ces lignes.

Xiaomi 14 Ultra Un smartphone beaucoup trop puissant

Fleuron de Xiaomi, le 14 Ultra est logiquement équipé de la meilleure configuration du moment. On parle ici du Snapdragon 8 Gen 3, processeur haut de gamme de Qualcomm. Adossé à 16 Go de RAM sur notre exemplaire de 512 Go de stockage (12 Go sur le modèle 256 Go), il offre des performances de pointe.

Concernant ses performances pures, ce sont les mêmes que celles du Xiaomi 14 que nous avons testé. Et nous sommes un peu étonnés puisque ce Xiaomi 14 n’a que 12 Go de RAM, contre 16 Go pour notre version du 14 Ultra. On s’attendait à voir un petit gap de puissance, mais les scores des différents benchmarks ne reflètent rien de semblable.

Une théorie serait de dire que Xiaomi n’a pas envie de risquer de voir son smartphone à la peine en cours de vie. Premier à lancer un appareil en Snapdragon 8 Gen 3, le constructeur chinois n’a peut-être pas eu le temps de travailler aux petits oignons ses performances. En le gavant de RAM, il s’assure un fonctionnement pérenne sur le long terme. Et côté benchmarks, eh bien, le manque de différence pourrait être signe que la config est déjà tellement overkill que le gain de 4 Go de RAM ne peut se ressentir.

En pratique, le Xiaomi 14 Ultra ne rechigne à aucune tâche. S’il est logiquement très fluide dans son interface, il se comporte aussi à merveille en jeu. Le nouveau CoD Warzone ou Genshin Impact ne lui font pas peur. Il y a un peu de chauffe comme évoqué plus haut, mais les performances sont optimales. Aucun ralentissement à signaler.

Xiaomi 14 Ultra Logiciel : la nouveauté HyperOS

Les Xiaomi 14 étrennent la nouvelle interface de Xiaomi. MIUI cède sa place au profit d’HyperOS. Si elle a fait couler beaucoup d’encre pour ses grandes similitudes avec iOS, cette interface est plus facile à prendre en main que son aînée.

Xiaomi 14 Ultra – HyperOS // Source : ElR – Frandroid Xiaomi 14 Ultra – HyperOS // Source : ElR – Frandroid Xiaomi 14 Ultra – HyperOS // Source : ElR – Frandroid

Il faut tout de même aimer mettre les mains dans le cambouis, les menus restent fournis. Ajoutons qu’HyperOS est aussi plus agréable une fois que l’on s’est débarrassé de tous les pourriciels qui envahissent l’écran de démarrage. On dénombre une bonne vingtaine d’applications ainsi préinstallées, hors celles de Google. On remarque aussi l’absence criante de fonctions IA. Xiaomi peut toujours en intégrer via des mises à jour. Le Xiaomi 14 gagne d’ailleurs en longévité sur ce terrain, passant de 3 à 4 ans de mises à jour majeures.

Pour plus de détails sur HyperOS, nous vous invitons à lire sa critique dans le test du Xiaomi 14.

Xiaomi 14 Ultra HyperOS // Source : ElR – Frandroid Xiaomi 14 Ultra HyperOS // Source : ElR – Frandroid Xiaomi 14 Ultra HyperOS // Source : ElR – Frandroid Xiaomi 14 Ultra HyperOS // Source : ElR – Frandroid

Xiaomi 14 Ultra Un affichage diablement bien calibré

Xiaomi reprend la plupart des caractéristiques de l’écran du Xiaomi 13 Ultra. Ce serait une erreur de s’en priver, il était de bonne facture. Le Xiaomi 14 Ultra s’appuie sur une dalle Oled LPTO, soit avec un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz. Elle occupe autant de place sur la face avant que celle du Xiaomi 13 Ultra.

Xiaomi met en avant deux valeurs de luminosité : 1000 nits en exposition automatique (HBM) et 3000 nits au maximum. Nos mesures à la sonde via Calman et une lampe réglée à 6500K relèvent une même luminosité HBM en SDR, mais moins bonne en HDR que celle du Xiaomi 13 Ultra. De 1200 nits, on passe à 1030 nits sur le 14 Ultra. Il a fallu l’exposer à une lampe de notre studio Twitch pour atteindre ces 1200 nits, mais impossible de monter au-delà.

Dans de telles conditions, l’écran est suffisamment lumineux pour être lisible. Seules les scènes sombres des bandes-annonces que nous avons regardées étaient difficiles à distinguer, mais rien d’anormal. En soit, le 14 Ultra semble maîtriser sa luminosité max afin de ménager sa batterie au mieux. Il ne la fait monter qu’en cas de nécessité et par paliers.

Les paramètres d’affichage du Xiaomi 14 Ultra regorgent d’options assistées par intelligence artificielle. Nous les avons désactivés sciemment pour vérifier l’étalonnage de son écran. Six schémas de couleurs sont proposés : Couleur Original Pro, Vif, Saturé, Original, P3 et sRGB.

Au premier démarrage, le Xiaomi 14 Ultra est réglé par défaut en Full HD et en Couleur Original Pro. Il convient de pousser la définition pour profiter de son écran et surtout de changer son schéma de couleurs. Ce dernier est catastrophique, très loin de la justesse que l’on peut attendre avec un DeltaE moyen de 5,1 en SDR. Avec lui, si vous commandez des vêtements en ligne, vous êtes certain d’être surpris à la livraison.

Pour un affichage optimal, il faut opter pour le mode Saturé. Il couvre 159 % de l’espace sRGB et 106 % du DCI-P3. Son DeltaE Moyen est de 2,43, ce qui est excellent. À l’œil, on ne discerne pas les incohérences. Et, après analyse du spectre, elles interviennent seulement sur l’échelle de gris. Toutes les couleurs sont justes.

Côté température, Le Xiaomi 14 Ultra suit la tendance avec une tonalité plutôt froide. On dépasse les 6500 K cibles en atteignant 7036K, mais on a la chance d’avoir accès un réglage manuel de la température des couleurs. Il suffit de le caler sur Chaud pour tomber sur 6450K, ce qui est parfait !

Au bilan, avec les bons réglages, le Xiaomi 14 Ultra peut se targuer d’avoir un excellent écran, ce qui n’est pas sans importance pour la consultation des photos ou la prévisualisation des clichés.

Xiaomi 14 Ultra Audio : le son d’un smartphone, pas plus

Le 14 Ultra se pare de deux haut-parleurs pour un rendu stéréo. Le son est de bonne qualité pour un smartphone. Certes, il manque de basse et tout le spectre semble rassemblé sur les médiums… C’est le format compact qui veut ça. Mais la spatialisation est bonne avec la compatibilité Dolby Atmos. On utilisera plus volontiers les HP pour une vidéo YouTube que pour un film.

Précisons que les haut-parleurs sont désaxés. À l’horizontale, l’un des deux est toujours sous les doigts, bouchant la sortie du son si l’on n’y prend pas garde.

Xiaomi 14 Ultra Le nouveau maître de la photo mobile ?

C’est à se demander si le Xiaomi 14 Ultra est encore un smartphone. En tout cas, côté marketing, chez Xiaomi, on mise tout sur ses propriétés photo. Parce qu’il faut bien l’avouer, c’est là-dessus qu’il se différencie vraiment du Xiaomi 14, son petit frère.

« De l’objectif à la légende », une sacrée accroche pour mettre en valeur le partenariat Xiaomi/Leica qui dure depuis deux ans maintenant. Xiaomi aurait tort de se priver de cette mise en avant, tant le résultat de cette association a été couronné de succès sur les deux générations précédentes d’Ultra.

Le Xiaomi 14 Ultra possède quatre capteurs photo sur son module arrière ainsi qu’un double flash LED. Le partenariat avec Leica intervient dès le matériel puisque c’est la marque allemande qui produit les quatre optiques. Voici l’organisation de la configuration photo :

Capteur principal 50 Mpx, f/1,63 ou f/4,0, 23 mm, type 1 pouce, 3,2 µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS ;

Téléobjectif x5 : 50 Mpx, f/2,5, 120 mm, 1/2,51 pouce, Dual-Pixel PDAF, OIS ;

Téléobjectif x3,2 : 50 Mpx, f/1,8, 75 mm, 1/2,51 pouce, Dual-Pixel PDAF, OIS ;

Ultra grand-angle : 50 Mpx, f/1,8, 12 mm, 122˚, 1/2,51 pouce, Dual-Pixel PDAF.

Mode portrait

Avant tout, il faut parler du mode portrait du Xiaomi 14 Ultra. De toutes ses fonctions photo, c’est celui qui m’a le plus bluffé. Couplé au téléobjectif de 75 mm, il gomme tout besoin d’un APN dédié, compact ou petit reflex. Le résultat est ultra satisfaisant. On a un superbe piqué, un bokeh très efficace et le mode Leica Authentic ajoute ce petit surplus de naturel stylisé, presque une teinte surannée du plus bel effet.

Portrait 23mm – Xiaomi 14 Utra // Source : ElR – Frandroid Portrait 35mm – Xiaomi 14 Utra // Source : ElR – Frandroid Portrait 50mm – Xiaomi 14 Utra // Source : ElR – Frandroid Portrait 75mm – Xiaomi 14 Utra // Source : ElR – Frandroid

Les filtres proposés par Leica peaufinent cette première impression, surtout le filtre Noir et Blanc Naturel qui nous donne l’impression d’être des artistes photo.

Portrait Leica noir et blanc – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid Portrait Leica noir et blanc – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid

Et ce n’est pas tout. En mode nuit aussi le mode portrait est une excellente surprise. Encore une fois, le 75 mm est celui qui offre la plus belle mise en valeur du sujet. Il traite d’ailleurs la lumière avec plus de génie que les autres focales, avec une tendance plus froide très pertinente.

Portrait 23 mm – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid Portrait 35 mm – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid Portrait 50 mm – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid Portrait 75 mm – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid

Je vais encore continuer un peu sur ce mode portrait parce que, contre toute attente, je m’en sers aussi plus volontiers que le mode macro du Xiaomi 14 Ultra. Certes, on peut prendre une photo de plus près avec celui-ci, mais le rendu est tellement plus réussi avec le mode portrait. Bref, vous l’aurez compris, j’ai envie de tout prendre en mode portrait et quelques photos valent mieux que tous mes mots.

Portrait 75mm – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid Portrait 75mm – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid Portrait 75mm – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid Portrait Leica N&B 75mm – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid

Portrait Macro

Seul le mode SuperMacro peut le surpasser. Son bokeh est plus large et propose donc une meilleure vue d’ensemble des détails. En sus, sa luminosité est un poil plus exacerbée.

Portrait Supermacro

Grand-angle

Si Leica s’occupe des objectifs du 14 Ultra, c’est Sony qui est à la manœuvre concernant les capteurs. On retrouve ici son LYT-900, un capteur de 1 pouce présenté en fin d’année dernière et qui n’est présent que sur l’Oppo Find X7 Pro — indisponible chez nous — et le 14 Ultra. Il est capable de shooter en 50 mégapixels et, comme sur tous les smartphones haut de gamme, Xiaomi utilise la technologie de pixel binning 4-en-1 pour des photos de 12,5 mégapixels plus lumineuses.

Si le 13 Ultra avait déjà un capteur de 1 pouce, le 14 Ultra se différencie par son ouverture variable allant de f/1.63 à f/4.0, là où son prédécesseur ne proposait qu’un modèle à deux vitesses. Grâce à cela, on gagne nettement en précision dans le contrôle de la lumière absorbée par le capteur.

Grand-angle – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid Grand-angle – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid Grand-angle – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid Grand-angle – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid

Le résultat offert par ce capteur principal est flatteur. Les rendus en plein jour sont détaillés avec un beau piqué. Xiaomi mise beaucoup sur une colorimétrie chatoyante. Par moment, en mise au point manuelle, on peut avoir une ouverture trop grande qui vient dérégler le contraste naturel de la scène. Il convient alors de laisser l’appareil faire son œuvre ou passer par le mode Pro pour un contrôle affiné.

Grand-angle – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid Grand-angle – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid Grand-angle – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid

Quand la luminosité baisse, on peut tout aussi bien utiliser le mode nuit que se contenter de l’ouverture maximale en f/1.63. Le rendu est très coloré et lumineux à souhait. Seul souci, le 14 Ultra peut avoir tendance à lisser la scène, oubliant un peu le contraste au passage. Ce dernier point peut être corrigé avant de prendre la photo, en modifiant directement l’exposition via son accès rapide dédié.

Correction d’exposition – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid Correction d’exposition – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid Correction d’exposition – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid Correction d’exposition – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid Correction d’exposition – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid

Ultra grand-angle

Xiaomi s’est interdit de limiter son 14 Ultra avec une partie photo en demi-teinte. Aussi utilise-t-il le même capteur Sony IMX858 sur son module ultra grand-angle que sur ses téléobjectifs. Il apporte une colorimétrie un peu trop saturée comparée au capteur principal, mais conserve un bon niveau de détails. On peut chasser quelques imprécisions par endroits, mais au global, c’est satisfaisant. Surtout, on note une très bonne maîtrise de la déformation des bords des clichés en ultra grand-angle.

Ultra grand-angle – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid Ultra grand-angle – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid Ultra grand-angle – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid Ultra grand-angle – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid

Même constat en basse luminosité. Ajoutons que le capteur ultra grand-angle délivre une image moins lumineuse, mais mieux contrastée aussi. Elle a aussi tendance à être plus chaude.

Téléobjectifs

Le 14 Ultra possède deux téléobjectifs. Ils utilisent tous deux un même capteur de 50 mégapixels. Nous avons déjà pu tâter du x3,2 en mode portrait. En usage classique, il est aussi très performant, profitant toujours du pixel binning rendu possible par sa grande résolution, mais aussi d’une grande ouverture à f/1.8. De fait, il capte beaucoup de lumière pour un zoom, ce qui favorise les bons clichés. Les couleurs sont chaleureuses et on a un excellent niveau de détails.

Xiaomi 14 Ultra x3,2 // Source : ElR – Frandroid Xiaomi 14 Ultra x3,2 // Source : ElR – Frandroid Xiaomi 14 Ultra x3,2 // Source : ElR – Frandroid Xiaomi 14 Ultra x3,2 // Source : ElR – Frandroid

Zoom x3,2 ☝️

Même constat sur la focale x5. Bien que son ouverture soit plus resserrée, elle s’améliore en comparaison du Xiaomi 13 Ultra (f/2.5 vs. f/3.0). On a un rendu plus sombre qu’avec la focale de 75 mm et aussi un poil moins détaillée, mais cela reste excellent.

Xiaomi 14 Ultra x5 // Source : ElR – Frandroid Xiaomi 14 Ultra x5 // Source : ElR – Frandroid Xiaomi 14 Ultra x5 // Source : ElR – Frandroid Xiaomi 14 Ultra x5 // Source : ElR – Frandroid

Zoom x5 ☝️

Particularité intéressante, le mode macro peut s’utiliser en zoom x2. De quoi atteindre des zones exiguës. Bien entendu, ici on ne jugeait que des performances optiques des téléobjectifs. Le Xiaomi 14 Ultra est capable de monter jusqu’en x120 en numérique. Comme souvent, la qualité se dégrade beaucoup dans les plus grands grossissements. On peut dire qu’il est exploitable avec un bon niveau de qualité jusqu’en x30. Au-delà, ça devient une soupe de pixels qui s’accompagne d’un grossier lissage. À n’utiliser que pour de la prise d’information.

Xiaomi 14 Ultra x30 // Source : ElR – Frandroid Xiaomi 14 Ultra x30 // Source : ElR – Frandroid Xiaomi 14 Ultra x30 // Source : ElR – Frandroid Xiaomi 14 Ultra x30 // Source : ElR – Frandroid Xiaomi 14 Ultra x30 // Source : ElR – Frandroid Xiaomi 14 Ultra x30 // Source : ElR – Frandroid

Zoom x30

Xiaomi 14 Ultra x60 // Source : ElR – Frandroid Xiaomi 14 Ultra x60 // Source : ElR – Frandroid Xiaomi 14 Ultra x60 // Source : ElR – Frandroid Xiaomi 14 Ultra x60 // Source : ElR – Frandroid

Zoom x60 ☝️

Xiaomi 14 Ultra x120 // Source : ElR – Frandroid Xiaomi 14 Ultra x120 // Source : ElR – Frandroid Xiaomi 14 Ultra x120 // Source : ElR – Frandroid Xiaomi 14 Ultra x120 // Source : ElR – Frandroid

Zoom x120 ☝️

En façade, on retrouve le même capteur de 32 mégapixels que celui du Xiaomi 13 Ultra. En photo simple ou en portrait, il produit des selfies lumineux. Son effet bokeh est aussi bien maîtrisé et ne se laisse pas avoir par nos stratagèmes. Comme pour le mode portrait des capteurs arrière et pour plus de réalisme, on prendra soin de désactiver le lissage HD activé par défaut, lequel a tendance à dénaturer les clichés.

Xiaomi 14 Ultra – Selfie // Source : ElR – Frandroid Xiaomi 14 Ultra – Selfie portrait (lissage HD) // Source : ElR – Frandroid Xiaomi 14 Ultra – Selfie nuit // Source : ElR – Frandroid Xiaomi 14 Ultra – Selfie nuit portrait // Source : ElR – Frandroid

Vidéo

Le Xiaomi 14 Ultra est capable de filmer jusqu’en 8K à 30 images par seconde, et ce à toutes les focales. Bon, difficile de trouver un moniteur compatible pour afficher un tel résultat. À moins de l’exploiter en montage, il y a peu d’intérêt à tourner en 8K. En revanche, il peut aussi filmer en 4K à 60 FPS. C’est la vidéo visible ci-dessous. La qualité est très bonne, même sans stabilisation, l’image est correcte en marchant. On remarque juste quelques tressautements par moments. Côté son, la captation a une balance déséquilibrée en prise de vue à l’horizontale.

Lorsque l’on active le mode Vidéo Stable Pro, on passe automatiquement en 1080p @30fps. Bien que l’on perde bien entendu en détail, l’image est incroyablement stable et ne présente pas d’artefact ou déformation.

Les amateurs de cinéma trouveront leur bonheur dans le mode film qui floute l’arrière-plan, fixant la mise au point sur le sujet de la scène. Il est possible d’y coupler la fonction Master Cinema qui débloque un tournage en 4K à 24 ou 30 FPS, « une profondeur de couleur de 10 bits, une plage dynamique élevée HLG et une large gamme de couleurs BT2020. »

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Xiaomi 14 Ultra Autonomie correcte, charge ultra rapide

La Chine a droit à une batterie de 5300 mAh, le reste du monde se contente de 5000 mAh. En réalité, ce n’est pas bien grave. En usage classique, on parvient tout à fait à traverser une journée sans avoir à brancher le Xiaomi 14 Ultra, même en ayant un usage un peu trop intense en photo.

Lancé sur notre protocole de test personnalisé via le logiciel ViSer qui simule une activité en continu du téléphone, il a mis 12 heures pour tomber à 10 % d’autonomie. C’est 20 minutes de mieux que le Xiaomi 13 Ultra qui possédait également une batterie de 5000 mAh. Xiaomi est donc parvenu à optimiser son appareil, malgré une la hausse de puissance. En revanche, le Xiaomi 14 lui met une petite volée avec 14 heures d’autonomie de 100 à 10 %. Et ce n’est pas le seul puisque face aux haut de gamme de 2024, il fait figure de bon dernier dans notre classement.

Heureusement, si jamais vous devez tomber à 0 %, vous pourrez compter sur la charge rapide offerte par le bloc 90 watts livré avec le téléphone. Il permet de repasser à 100 % en 48 minutes. Si vous n’avez que quelques minutes devant vous, en 7 minutes, vous aurez 20 % et 50 % en 20 minutes. Bref, c’est un carton plein sur la charge.

Xiaomi 14 Ultra Réseau et communication

Le 14 Ultra est compatible avec les réseaux 4G et 5G. Il prend en charge toutes les bandes de fréquences utilisées en France. En sus, il offre une connectivité Wi-Fi 6E et Wi-Fi 7. Il intègre un module NFC et GPS (Glonass, Galileo, BDS, QZSS, NavIC) ainsi que du Bluetooth 5.4. Il dispose d’un double port nano-SIM. En revanche, il ne propose pas d’eSIM alors même qu’on a cette option sur le Xiaomi 14.

Le smartphone de Xiaomi offre une excellente qualité en appel audio. La voix n’est pas du tout compressée et il réduit efficacement l’ensemble des bruits environnants. Moteur, klaxon, vent, tout est réduit à néant pour ne laisser que la voix de l’utilisateur. Et pour ne rien gâcher, nul besoin d’élever le ton pour être entendu.

Xiaomi 14 Ultra Où acheter le Xiaomi 14 Ultra ?

Le Xiaomi 14 Ultra est disponible en une seule version en France : 16 Go / 512 Go. Son prix 1499,90 €. Il y avait des offres de précommandes avec 200 € de réduction et le kit photo offert, mais elles se sont achevées le 31 mars. Aujourd’hui, il reste une ristourne de 25 €, 200 € en Mi Points et 3 mois de YouTube Premium offerts.