Call of Duty Warzone Mobile : votre smartphone est-il compatible ? On l’a testé sur un vieux Nokia

Call of Duty: Warzone Mobile est disponible sur Android et iOS. Il ne tourne pas sur tous les smartphones. Activision indique la configuration minimale pouvoir en profiter.

Lancé en 2020 sur PC et consoles de salon, Call of Duty: Warzone se fraye un chemin sur mobile. Après un CoD: Mobile débarqué sur iOS et Android en 2019, Activision porte son FPS multijoueurs sur ces mêmes plateformes. Une période de pré-lancement plus tard, tous les joueurs peuvent enfin mettre les mains dessus.

Sur Steam, Warzone a subi plusieurs chutes de fréquentations en 2023. La sortie de Modern Warfare 3 lui a redonné un coup de fouet. Warzone demeure l’un des battle royale les plus populaires. Sa sortie sur mobile devrait encore accentuer l’intérêt pour la licence, d’autant plus qu’il y sort en adoptant le même modèle économique du free-to-play.

Votre smartphone est sorti avant 2020 ? Ça va être compliqué

Mais s’il cristallise l’attention des joueurs, Call of Duty: Warzone Mobile ne s’offrira pas à tous. Il faut respecter une configuration minimale. Celle-ci est somme toute assez raisonnable puisqu’elle correspond à celle d’un smartphone de milieu de gamme de 2020. Un Google Pixel 4a pourrait le faire tourner. Voici les détails techniques pour vérifier si votre appareil est compatible :

Snapdragon 730G / Hisilicon Kirin 1000 / Mediatek Helio G98 / Exynos 2100

/ Exynos 2100 4 Go de RAM

Android 10 ou supérieur

Mais avec ces caractéristiques, CoD: Warzone Mobile ne tournera pas du tout à pleine puissance. Les graphismes seront à leur minimum. La configuration recommandée est un peu plus musclée. On parle ici des performances offertes par un smartphone haut de gamme de 2020, comme un Samsung Galaxy S20 ou un OnePlus 8T.

Snapdragon 865 / Hisilicon Kirin 1100 / MediaTek Dimension 700U / Exynos 2200

/ Exynos 2200 6 Go de RAM

Android 10 ou supérieur

Toutes les données ne sont pas en local et c’est un problème

L’autre aspect à ne pas négliger, c’est l’espace de stockage. CoD: Warzone Mobile requiert une installation initiale de 1,5 Go à laquelle il faut ajouter 5 Go de données à télécharger lors du premier lancement. Certes, c’est bien moins que les plus de 30 Go de Genshin Impact, mais Activision fait jouer une astuce.

L’ensemble des assets graphiques ne sont pas stockés en local sur l’appareil. Une partie, en haute définition, est téléchargée pendant que l’on joue. On est donc prisonnier de la qualité de la connexion à instant T et de la bande passante disponible. À ce titre, la fiche PlayStore de CoD: Warzone Mobile enregistre une assez mauvaise notation avec une moyenne de 3,2/5. Les joueurs se plaignent de graphismes pixelisés et d’une expérience gâchée par un affichage rendant le jeu injouable.

LE SEUL GROS PROBLÈME POUR LE MOMENT, ce sont justement les graphismes flous et pixelisés (pourtant la configuration graphique est en Élevé). Ce qui fait qu’il est impossible de jouer 2 parties sans être dégouté. Lorsque ce problème sera corrigé, le jeu méritera ses 5/5. PS: Je suis sur Pixel 6 pro.

Et impossible de débrayer ce système en forçant manuellement le téléchargement de l’ensemble des textures.

Apple se garde les meilleurs graphismes

Côté options, on ne peut pas jouer sur beaucoup de paramètres. Activision les limités à cinq niveaux de qualité : minimum, faible, moyenne, élevée et pic. À noter que sur notre Xiaomi 14 Ultra et son Snapdragon 8 Gen 3 flambant neuf, il nous est impossible de sélectionne la meilleure option graphique. On est limité à “élevé”. Pour déverrouiller l’option “pic”, il faut être chez Apple avec un iPhone 15 Pro ou un iPad M1 ou mieux.

En parlant d’appareils Apple, mentionnons les modèles compatibles. Il faut qu’ils soient sous iOS 16, soit tous les modèles sortis après l’iPhone 8. Activision précise que l’iPhone 8 est exclu de la liste.

CoD: Warzone Mobile sur un vieux smartphone

Pour nous faire notre propre avis, nous avons essayé CoD: Warzone Mobile sur un Nokia X30 5G. Sorti fin 2022, il est équipé d’un Snapdragon 695 et de son Adreno 619 ainsi que de 6 Go de RAM. On dépasse donc la configuration minimale, ce qui nous permet d’accéder aux graphismes faibles. Le rendu n’est pas reluisant, plein de crénelage et une sorte de flou. Ça manque cruellement de finesse. Cela reste jouable et surtout plutôt fluide bien qu’on n’atteigne pas les 60 fps.

