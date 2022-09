Call of Duty: Warzone Mobile, le monument du FPS en ligne débarque sur smartphone

Il n'y a pas que les consoles qui vont avoir le droit à un nouveau Call of Duty. Activision a aussi un projet très ambitieux pour Android et l'iPhone, une version mobile de Call of Duty: Warzone.

Clarifions tout de suite le sujet, oui Call of Duty: Mobile existe déjà sur smartphone Android et iPhone. C’est un franc succès depuis plusieurs années et l’éditeur promet de continuer à suivre cet épisode. En revanche, Activision passe désormais à la vitesse supérieure avec un projet autrement plus ambitieux : Call of Duty: Warzone Mobile.

Le free-to-play était déjà un énorme succès sur console et PC. Il débarque désormais sur mobile.

Une expérience pensée pour le mobile, sans cross-play console

Contrairement à d’autres jeux à succès comme Fortnite, qui ont déjà fait cette passerelle vers le monde du smartphone, Call of Duty: Warzone Mobile est une expérience bien isolée du jeu console et PC. L’objectif pour l’éditeur était de créer une vraie expérience réellement optimisée pour l’écran tactile des smartphones, sans risque de déséquilibre avec les joueurs clavier/souris ou manette.

Le crossplay sera en revanche bien là pour permettre aux joueurs Android de jouer avec les utilisateurs d’iPhone ou d’iPad. Le monde mobile ensemble et le monde console ensemble, mais pas d’interactions directes entre les deux.

Call of Duty: Warzone Mobile profitera aussi d’expérience dédiée, des événements et contenus que l’on ne retrouvera pas sur d’autres versions.

Mais la même progression que sur Warzone 2.0

Le jeu est tout de même bâti sur les mêmes technologies que Call of Duty: Warzone 2.0 et Call of Duty: Modern Warfare II, dévoilés également ce jeudi 15 septembre par Activision. C’est la première fois qu’un tel moteur de jeu unifié est utilisé à travers autant de titres.

L’éditeur annonce que ce partage de technologies devrait permettre d’assurer de nombreuses fonctions communes entre la version mobile et la version principale du jeu. C’est notamment le cas de la progression du Battle Pass qui sera commun aux deux jeux.

Un battle royal de grande envergure

Si vous connaissez Warzone, vous devriez vous sentir familier avec cette présentation de Call of Duty: Warzone Mobile. Jusqu’à 120 joueurs pourront s’affronter dans un grand battle royal avec le gameplay que la firme promet d’être « authentique » vis-à-vis de l’expérience console.

Les joueurs pourront donc retrouver l’arsenal de la série, les opérateurs, et les lieux de Call of Duty: Warzone, notamment la map Verdansk très populaire.

Faire jouer ensemble 120 personnes sur un jeu mobile nerveux est plutôt ambitieux pour Activision, même si d’autres battle royal ont réussi à trouver un succès sur mobile. Cette ambition est aussi reflétée par la masse d’effort déployée par l’éditeur. Pas moins de quatre studios sont à la manœuvre sur ce jeu : Activision Shanghai Studio, Beenox, Digital Legends et Solid State Studios. Sans compter les autres équipes à l’œuvre sur le moteur du jeu ou d’autres éléments.

Après les mois difficiles traversés par Activision, espérons que le développement de ce nouveau jeu peut se faire avec moins d’encombres.

Lancement prévu en 2023

L’enregistrement sur le Google Play Store pour Android est disponible dès maintenant. En fonction du nombre de joueurs enregistrés, Activision débloquera certaines récompenses pour remercier les joueurs.

La sortie mondiale de Call of Duty: Warzone Mobile est prévu pour l’année 2023 sur Android et iOS, sans plus de précision.

